1 день

Обзорная экскурсия по городу Торжок. Экскурсия в музей Золотного шитья

07:00 Подача автобуса по адресу: ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).

07:15 Отправление автобуса. Трассовая экскурсия. Бытовые остановки.

12:00 Прибытие в Торжок.

Обзорная экскурсия по городу. Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой.

А также комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.

14:00 По желанию обед с "пожарскими котлетами" за доп плату.

Происхождение названия пожарских котлет связано с Евдокимом Пожарским, владельцем трактира и гостиницы «Пожарская» в Торжке в начале 19 века. Изначально котлеты готовились предположительно из телятины.

Свой современный вид они приобрели в 1830—1840-х годах уже при Дарье Пожарской, унаследовавшей трактир отца. Есть версия, что рецепт куриных котлет был дан хозяйке постоялого двора одним несчастным французом, который не мог иначе заплатить за приют и таким образом помог этой женщине составить целое состояние.

Куриные котлеты действительно вкуснейшее блюдо! Так или иначе, однажды Дарья Пожарская угостила своими куриными котлетами проезжавшего через Торжок императора Николая I. Котлеты ему так понравились, что впоследствии он не раз приглашал трактирщицу к царскому двору.

После кончины Дарьи в семейный бизнес Пожарских постепенно пришёл в упадок. Однако судьба её фирменных котлет сложилась удачнее: они стали типичным блюдом русской кухни, широко известным как в России, так и за границей.

Экскурсия в музей Золотного шитья. Торжок – единственный русский город, сумевший сохранить это древнее искусство до наших дней. Экспонаты музея отражают историю и современное состояние торжокского золотного шитья и других видов народной ручной и машинной вышивки.

Переезд в Тверь. Размещение. Свободное время.

