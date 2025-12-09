Вас ждут царские дворцы, шедевры зодчего Львова и легендарные пожарские котлеты, покорившие императора Николая I.Прочувствуете
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Торжок. Экскурсия в музей Золотного шитья
07:00 Подача автобуса по адресу: ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).
07:15 Отправление автобуса. Трассовая экскурсия. Бытовые остановки.
12:00 Прибытие в Торжок.
Обзорная экскурсия по городу. Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой.
А также комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
14:00 По желанию обед с "пожарскими котлетами" за доп плату.
Происхождение названия пожарских котлет связано с Евдокимом Пожарским, владельцем трактира и гостиницы «Пожарская» в Торжке в начале 19 века. Изначально котлеты готовились предположительно из телятины.
Свой современный вид они приобрели в 1830—1840-х годах уже при Дарье Пожарской, унаследовавшей трактир отца. Есть версия, что рецепт куриных котлет был дан хозяйке постоялого двора одним несчастным французом, который не мог иначе заплатить за приют и таким образом помог этой женщине составить целое состояние.
Куриные котлеты действительно вкуснейшее блюдо! Так или иначе, однажды Дарья Пожарская угостила своими куриными котлетами проезжавшего через Торжок императора Николая I. Котлеты ему так понравились, что впоследствии он не раз приглашал трактирщицу к царскому двору.
После кончины Дарьи в семейный бизнес Пожарских постепенно пришёл в упадок. Однако судьба её фирменных котлет сложилась удачнее: они стали типичным блюдом русской кухни, широко известным как в России, так и за границей.
Экскурсия в музей Золотного шитья. Торжок – единственный русский город, сумевший сохранить это древнее искусство до наших дней. Экспонаты музея отражают историю и современное состояние торжокского золотного шитья и других видов народной ручной и машинной вышивки.
Переезд в Тверь. Размещение. Свободное время.
Знакомство с городом Старица. Обзорная экскурсия по новогодней Твери. Посещение монастыря Рождества Христова
Завтрак.
Отъезд в Старицу.
Знакомство с городом Старица. Город расположен на высоких берегах Волги и радует глаз белокаменными постройками. Посещение Успенского монастыря, основанного в ХII веке и возрождаемого ныне.
По желанию обед ресторане за доп. плату.
Возвращение в Тверь.
Обзорная экскурсия по новогодней Твери. Вы увидите город в новогоднем праздничном облачении, увидите уникальные памятники архитектуры ХVI-XVIII веков: Собор Белая Троица, Императорский Путевой Дворец, купеческие усадьбы, памятник Афанасию Никитину.
Вы узнаете, почему Новый мост старее Старого моста, как появилось выражение “Филькина грамота”, как Петр I строил мост в Твери и много других тайн и легенд.
Посещение монастыря Рождества Христова. По преданию, тверской Христорождественский девичий монастырь основан в конце XV века. Существующие каменные постройки монастыря относятся к концу XVIII началу XX века.
Собор Рождества Христова является композиционным центром монастырского ансамбля. Его строительство было начато на 1810 году на вклады царской семьи, но в 1813 году почти готовое здание рухнуло, существующий ныне двухэтажный собор закончен строением лишь в 1820 году.
Проект храма принадлежит архитектору К. И. Росси, работавшему в это время в Твери. Огромный пятиглавый собор — один из крупнейших соборов на территории Тверской области — относится к наиболее ярким памятникам в стиле ампир.
Свободное время. Для желающих посещение вечерней Рождественской службы в храмах города.
Посещение грандиозного Тверского Императорского Дворца. Экскурсия в Музей Тверского быта
Завтрак.
11:00 Посещение грандиозного Тверского Императорского Дворца. Тверской Императорский Дворец — выдающийся памятник русского зодчества, построенный для императрицы Екатерины II.
В этом дворце жила “тверская принцесса” — так называли дочь Павла I и родную сестру Александра I – княжну Екатерину. Сейчас дворец великолепно отреставрирован.
13:00 Экскурсия в Музей Тверского быта. Экспозиция "Русские самовары Тверское чаепитие" даёт представление об истории этих “водогрейных сосудов” в России.
Сбитенники, дорожные самовары и самовары-"эгоисты", бульотки и чаеварки, подносы, щипцы для колки сахара, посуда – всё это поражает своей красотой и разнообразием.
Органичным завершением экспозиции является воссозданный интерьер русской чайной, в которой по предварительным заявкам проводится интерактивное мероприятие “Русское чаепитие” с традиционным русским угощением — пряниками, сушками, сухарями и баранками.
В экспозиции “Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство Тверской земли” в доме купцов Арефьевых представлен быт тверских горожан-ремесленников рубежа XIX – ХХ вв., внёсших большой вклад в развитие народного и декоративно-прикладного искусства Тверского края.
Посетители могут увидеть уникальные образцы старинной тверской вышивки, кружева, золотного шитья, узнают о секретах и тонкостях изящного рукоделия, а также познакомятся с разнообразием тверского народного костюма.
В музее работает сувенирный магазин, где можно купить изделия тверских мастеров из глины, льна, дерева, полиграфическую продукцию, магниты, колокольчики и многое другое.
По желанию обед за доп. плату.
Отъезд в Санкт-Петербург. Прибытие около 23:00.
Проживание
Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Гостиница «Волга» 3*
|Размещение
|Цена
|2-местный комфорт
|24 270
|1-местное размещение в 2 комфорт
|31 190
|1-местный стандарт
|28 400
|1-местный улучшенный
|29 050
|Джуниор сюит / делюкс/студия
|26 920
|Люкс семейный
|28 550
|Доп. место в номере
|20 850
Отель «Пушкин» 4*
|Размещение
|Цена
|1-местный номер «Стандарт»
|29 800
|2-местный номер «Комфорт»
|26 070
|Доп. место в номере
|20 850
Скидки:
- детям до 16 лет 300 руб.;
- школьникам старше 16 лет и пенсионерам – 200 руб.
Варианты проживания
Волга
Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.
К услугам гостей просторные и комфортабельные номера. Цены зависят от различной категории номеров. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.
Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.
Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.
Пушкин
Отель «Пушкин» расположен в центре исторической Твери, в культурном уголке города. К услугам гостей СПА-центр.
Номерной фонд отеля разнообразен и располагает всем необходимым для комфортного проживания вдали от дома. Вежливый персонал с радостью ответит на все возникшие вопросы. Выбрав отель «Пушкин», вы останетесь довольны проведенным временем.
Начать свое утро можно с завтрака в ресторане отеля. Отличное обслуживание и широкий выбор блюд не оставят равнодушными даже самых взыскательных гостей.
В отеле работает квалифицированный персонал, который способен организовать крупное мероприятие или конференцию. На территории есть оборудованный все необходимой аппаратурой конференц-зал.
Отель находится в центре Твери, отсюда можно без труда добраться в любую точку города. До аэропорта 6,4 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака (шведский стол)
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек - микроавтобус)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе: пакет питания (3 обеда) - 2700 рублей и ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка школьникам до 16 лет – 300 руб. Школьникам старше 16 лет и пенсионерам – 200 руб.
Какая важная информация есть в туре?
Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.
Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
При себе необходимо иметь паспорт.