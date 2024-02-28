Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев

Индивидуальная экскурсия в Тюмени
Часто туристы просят рассказать во время экскурсии о самих людях.

Поэтому данная пешеходная прогулка посвящена прежде всего жителям дореволюционной Тюмени, их судьбам, нравам, традициям и устоям.

Традиционно мы будем любоваться фасадами возведенных более века назад зданий, но уже через призму биографии хозяина либо хозяйки постройки.

Это будут рассказы о взрослых и детях, мужчинах и женщинах, семейных и одиноких, трезвых и не очень, предприимчивых и недеятельных, несчастных и счастливых. Кульминацией экскурсии станет посещение Музея Тюменских историй с чаепитием.
Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев
Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев
Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев
Ближайшие даты:
28
фев
29
фев
1
мар
2
мар
3
мар
4
мар
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мар
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даты

Что вас ожидает:

  • Исторические улицы Тюмени
  • Застроенные усадьбами
  • Торговыми
  • Доходными и жилыми домами
  • А также церквями
  • Училищами и магазинами

Описание

Мы пройдем с вами по историческим улицам Тюмени, застроенным усадьбами, торговыми, доходными и жилыми домами, а также церквями, училищами и магазинами. Вы услышите множество удивительных историй о судьбах различных жителей города дореволюционного времени. В завершении экскурсии вы сможете окунуться в атмосферу быта тюменских крестьян и отведать сибирскиго чая с травами в Музее Тюменских историй (оплачивается дополнительно). Важная информация• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионные услуги
Что не входит
  • Посещение Музея Тюменских историй с чаепитием составляет 300 рублей с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Тюмень, ул. Ленина, 43
Завершение: г. Тюмень, ул. Володарского, 24
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия предусматривает посещение Музея Тюменских историй с чаепитием
  • Которое оплачивается дополнительно (300 рублей с человека)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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