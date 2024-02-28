Часто туристы просят рассказать во время экскурсии о самих людях.
Поэтому данная пешеходная прогулка посвящена прежде всего жителям дореволюционной Тюмени, их судьбам, нравам, традициям и устоям.
Традиционно мы будем любоваться фасадами возведенных более века назад зданий, но уже через призму биографии хозяина либо хозяйки постройки.
Это будут рассказы о взрослых и детях, мужчинах и женщинах, семейных и одиноких, трезвых и не очень, предприимчивых и недеятельных, несчастных и счастливых. Кульминацией экскурсии станет посещение Музея Тюменских историй с чаепитием.
Поэтому данная пешеходная прогулка посвящена прежде всего жителям дореволюционной Тюмени, их судьбам, нравам, традициям и устоям.
Традиционно мы будем любоваться фасадами возведенных более века назад зданий, но уже через призму биографии хозяина либо хозяйки постройки.
Это будут рассказы о взрослых и детях, мужчинах и женщинах, семейных и одиноких, трезвых и не очень, предприимчивых и недеятельных, несчастных и счастливых. Кульминацией экскурсии станет посещение Музея Тюменских историй с чаепитием.
Ближайшие даты:
28
фев
фев
29
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Что вас ожидает:
- Исторические улицы Тюмени
- Застроенные усадьбами
- Торговыми
- Доходными и жилыми домами
- А также церквями
- Училищами и магазинами
Описание
Мы пройдем с вами по историческим улицам Тюмени, застроенным усадьбами, торговыми, доходными и жилыми домами, а также церквями, училищами и магазинами. Вы услышите множество удивительных историй о судьбах различных жителей города дореволюционного времени. В завершении экскурсии вы сможете окунуться в атмосферу быта тюменских крестьян и отведать сибирскиго чая с травами в Музее Тюменских историй (оплачивается дополнительно). Важная информация• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионные услуги
- Что не входит
- Посещение Музея Тюменских историй с чаепитием составляет 300 рублей с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Тюмень, ул. Ленина, 43Завершение: г. Тюмень, ул. Володарского, 24
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсия предусматривает посещение Музея Тюменских историй с чаепитием
- Которое оплачивается дополнительно (300 рублей с человека)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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