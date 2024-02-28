Часто туристы просят рассказать во время экскурсии о самих людях.



Поэтому данная пешеходная прогулка посвящена прежде всего жителям дореволюционной Тюмени, их судьбам, нравам, традициям и устоям.



Традиционно мы будем любоваться фасадами возведенных более века назад зданий, но уже через призму биографии хозяина либо хозяйки постройки.



Это будут рассказы о взрослых и детях, мужчинах и женщинах, семейных и одиноких, трезвых и не очень, предприимчивых и недеятельных, несчастных и счастливых. Кульминацией экскурсии станет посещение Музея Тюменских историй с чаепитием.