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Пешеходная улица Дзержинского хранит в себе много секретов. И мы с вами будем их раскрывать.



Вы не просто посмотрите на здания, а потрогаете резьбу и наличники, научитесь подмечать детали, и я помогу разобраться в символах. А ещё мы поговорим о людях, которые жили здесь больше ста лет назад.