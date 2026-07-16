Пешеходная улица Дзержинского хранит в себе много секретов. И мы с вами будем их раскрывать.
Вы не просто посмотрите на здания, а потрогаете резьбу и наличники, научитесь подмечать детали, и я помогу разобраться в символах. А ещё мы поговорим о людях, которые жили здесь больше ста лет назад.
Вы не просто посмотрите на здания, а потрогаете резьбу и наличники, научитесь подмечать детали, и я помогу разобраться в символах. А ещё мы поговорим о людях, которые жили здесь больше ста лет назад.
Описание экскурсии
- Вы увидите деревянную резьбу Тюмени, наличники и декор на воротах. Будете находить символы и узнаете их значение.
- Завернёте в те уголки пешеходной улицы, куда обычно не заглядывают.
- Встретите символ тюменской области и разные арт-объекты, которые помогают понять, чем в наши дни живёт город.
- Завершим экскурсию у светомузыкального фонтана.
Вы узнаете:
- почему Тюмень называют вратами Сибири.
- почему здесь хорошо жить уже на протяжении более 400 лет.
- как прошлое оживает в историях реальных людей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Океан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Всю свою жизнь живу в Тюмени. Мой бэкграунд — не исторический факультет, а игра в театре, поэтому рассказываю очень красочно и художественно. Люблю легенды: разные, романтические, мистические и другие, я за
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