1 чел.
По популярности
Мини-группа
30 минут
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
«Мы встретимся недалеко от перекрёстка главных улиц Тюмени и поднимемся на один из последних этажей самого высокого здания города»
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Тюмени! Увлекательная прогулка по набережной и улицам города с рассказами о купеческих династиях и дегустацией чая
Начало: Возле Тюменской филармонии
«Не угодно ли будет совершить приятный групповой променад по набережной и близлежащим улицам»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 400₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
«Познакомитесь с самыми старыми районами города, сделаете фото на смотровой площадке, увидите купеческие дома на пешеходной улице Дзержинского»
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
«Мы пройдём или прокатимся по Царской улице из прошлого в будущее первого русского города Сибири и выясним, где находится сердце современной Тюмени»
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете
Начало: На улице Республики
«Мы встретимся на главной улице Республики, самой необычной в Сибири, пройдём или проедем из времён Иоанна Грозного в 21 век, любуясь старинными усадьбами чайных, рыбных и других королей»
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
от 4 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
«На моих глазах улица, которую старались обходить горожане, стала одной из самых престижных в Тюмени»
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
«Вы прогуляетесь по главной и самой длинной тюменской улице — Республики, увидите классическую купеческую усадьбу Ивана Колокольникова и дом, где учился один из прототипов Штирлица»
от 4 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия
Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Начало: У памятника Г.В. Стеллеру
«Увидим знаковые работы популярных художников и творения неизвестных авторов, созданные в рамках фестиваля «Морфология улиц»»
10 июня в 10:30
19 авг в 10:30
5 070₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Экскурсия от исторического персонажа,жившего в 19 веке очень оригинальна и интересно преподнесена. Ярко и увлекательно раскрыта история каждого дома,людей,которые проживали
- ННадежда13 мая 2024Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
- ВВиктория8 мая 2024Интересно,позновательно и очень эмоционально. Были учтены пожелания и бабушки и внуков. Были и вкусные сюрпризы.
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
- ООльга22 апреля 2024Неожиданная подача материала, но получилось очень живо, весело и очень понятно. Сразу всё увиденное до этой экскурсии встало на свои места. Отдельное спасибо Татьяне за согревающий "чай". Травяной сбор в нём помог избавиться от кашля.
- ММария20 апреля 2024Думаю, что можно было бы пройти поболее интересным местам и более глубоко рассказать о истории города, а так, да, интересная идея.
- ВВиктория15 апреля 2024Очень интересная и ёмкая по содержанию экскурсия. Невероятный рассказ украсит чаепитие из самовара с конфетами от местной фабрики. Рекомендую к посещению.
- ТТатьяна14 апреля 2024Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно в этот день, 13.04.2024 я
- ВВалентина11 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия «Криминальная Тюмень», необычная, интересная. Татьяна прекрасный гид и душевный человек. Очень внимательна и заботлива. Хорошо знает историю и интересно преподносит информацию. Всем рекомендуем
- ААнна4 апреля 2024Проведя нас всего лишь по небольшому отрезку улицы Республики, Татьяна успела рассказать огромное количество фактов о разных исторических временах, добавить интерактива и по-настоящему увлечь. Видно, что человек "горит" своим городом, поэтому экскурсия получилась очень интересной, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Тюмени в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 670 до 6 400. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тюмени. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод