Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Тюмени

Найдено 8 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Тюмени, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тюмень с высоты
🚶 Пешая
Мини-группа
30 минут
63 отзыва
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
«Мы встретимся недалеко от перекрёстка главных улиц Тюмени и поднимемся на один из последних этажей самого высокого здания города»
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670 за человека
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Тюмени! Увлекательная прогулка по набережной и улицам города с рассказами о купеческих династиях и дегустацией чая
Начало: Возле Тюменской филармонии
«Не угодно ли будет совершить приятный групповой променад по набережной и близлежащим улицам»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 400 за человека
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
«Познакомитесь с самыми старыми районами города, сделаете фото на смотровой площадке, увидите купеческие дома на пешеходной улице Дзержинского»
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200 за человека
Вся Тюмень за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
«Мы пройдём или прокатимся по Царской улице из прошлого в будущее первого русского города Сибири и выясним, где находится сердце современной Тюмени»
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400 за всё до 6 чел.
Прогулка по старинной Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Популярное предложение
Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете
Начало: На улице Республики
«Мы встретимся на главной улице Республики, самой необычной в Сибири, пройдём или проедем из времён Иоанна Грозного в 21 век, любуясь старинными усадьбами чайных, рыбных и других королей»
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
от 4 670 за всё до 8 чел.
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
«На моих глазах улица, которую старались обходить горожане, стала одной из самых престижных в Тюмени»
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
81 отзыв
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
«Вы прогуляетесь по главной и самой длинной тюменской улице — Республики, увидите классическую купеческую усадьбу Ивана Колокольникова и дом, где учился один из прототипов Штирлица»
от 4 400 за всё до 15 чел.
Уличное искусство Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия
Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Начало: У памятника Г.В. Стеллеру
«Увидим знаковые работы популярных художников и творения неизвестных авторов, созданные в рамках фестиваля «Морфология улиц»»
10 июня в 10:30
19 авг в 10:30
5 070 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
    Экскурсия от исторического персонажа,жившего в 19 веке очень оригинальна и интересно преподнесена. Ярко и увлекательно раскрыта история каждого дома,людей,которые проживали
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    в них. Очень доступна преподнесена информация, экскурсовод -огонь! Рекомендую,кто хочет узнать об истории города на Туре и его интересных моментах. Отдельное спасибо Алине за образ.

  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
  • В
    Виктория
    8 мая 2024
    Прогулка по старинной Тюмени
    Интересно,позновательно и очень эмоционально. Были учтены пожелания и бабушки и внуков. Были и вкусные сюрпризы.
  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
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    и историями его жителей. Темп экскурсии (как передвижения, так и рассказа) был комфортным. Несмотря на жару мы не устали. После экскурсии Екатерина предложила нам маршрут, чтобы осмотреть то, что мы не охватили, подсказала, где купить сувениры и разные вкусности. Большое спасибо за экскурсию, мы горячо её рекомендуем!

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Тюмень с высоты
    Неожиданная подача материала, но получилось очень живо, весело и очень понятно. Сразу всё увиденное до этой экскурсии встало на свои места. Отдельное спасибо Татьяне за согревающий "чай". Травяной сбор в нём помог избавиться от кашля.
  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Думаю, что можно было бы пройти поболее интересным местам и более глубоко рассказать о истории города, а так, да, интересная идея.
  • В
    Виктория
    15 апреля 2024
    Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
    Очень интересная и ёмкая по содержанию экскурсия. Невероятный рассказ украсит чаепитие из самовара с конфетами от местной фабрики. Рекомендую к посещению.
    Очень интересная и ёмкая по содержанию экскурсия. Невероятный рассказ украсит чаепитие из самовара с конфетами отОчень интересная и ёмкая по содержанию экскурсия. Невероятный рассказ украсит чаепитие из самовара с конфетами отОчень интересная и ёмкая по содержанию экскурсия. Невероятный рассказ украсит чаепитие из самовара с конфетами от
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
    Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно в этот день, 13.04.2024 я
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    оказалась на дивной экскурсии, которую провела экскурсовод от лица единственной доченьки мехового короля Шайчика. Ханна встретила нас у здания филармонии, на месте которой раньше находился магазин её папеньки, так с любовью называла Ханна своего отца. Ханна показала нам Тюмень купеческую, необычную, стародавнюю. Посплетничала о многих богатых людях, их дочерях. Открыла нам тайны богатеньких купцов, о их детях, с которыми она дружила. Завела насв гости к подружке Валюшке Колокольниковой. Подруга оказалась гостеприимной угостила нас вкуснейшим чаем из дивного самовара, баранками и фирменными тюменскими конфетами" Квартет". Провела по "Арбату", рассказывая о каждом доме, о его хозяевах, а ведь здесь, на" Арбате" дома не только купцов, но и сохранился дом простого крестьянина, извозчика по фамилии Горбунов! Ханна нас погрузила в другую реальность. Я узнала город таким, каким, его создавали купцы, промышленники. Всего и не передать, мы с Ханной дошли до самого моста "Влюбленных". Экскурсия познавательная, безумно интересная, с трепетом слушала и впитывала каждую новость из уст Ханны. От всей души благодарю Ханночку за прекрасное и необычное знакомство с городом. Замечательное путешествие!. Спасибо за отличные эмоции. "Тюмень- столица деревень"? Вовсе нет! Огромный, красивый, современный город, но с богатым прошлым и красивой историей! Счастлива, что приехала жить именно в Тюмень, город, где прошла моя студенческая жизнь! Путешествие пришлось по душе! Рекомендую всем своим друзьям

    Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно вЕжегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно вЕжегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно вЕжегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно вЕжегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно вЕжегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно в
  • В
    Валентина
    11 апреля 2024
    Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
    Нам очень понравилась экскурсия «Криминальная Тюмень», необычная, интересная. Татьяна прекрасный гид и душевный человек. Очень внимательна и заботлива. Хорошо знает историю и интересно преподносит информацию. Всем рекомендуем
  • А
    Анна
    4 апреля 2024
    Прогулка по старинной Тюмени
    Проведя нас всего лишь по небольшому отрезку улицы Республики, Татьяна успела рассказать огромное количество фактов о разных исторических временах, добавить интерактива и по-настоящему увлечь. Видно, что человек "горит" своим городом, поэтому экскурсия получилась очень интересной, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Улицы и переулки»

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  1. Тюмень с высоты
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  3. Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
  4. Вся Тюмень за один день
  5. Прогулка по старинной Тюмени
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мост Влюбленных
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 670 до 6 400. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тюмени. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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