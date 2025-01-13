Д Диана Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом Классная содержательная экскурсия, ещё и с юмором! Рекомендую 🔥

т тамара Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых Поразили глубокие знания нашего экскурсовода Елены Олеговны, очень интересная экскурсия по купеческой Тюмени. Спасибо за хорошо проведённый день. Дальнейших творческих успехов Елене.

Л Лешан Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых Отлично! Профессионально проведена экскурсия! Экскурсовод Владислав Константинович прекрасный гид!!!!

Л Лариса Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых Экскурсия очень понравилась. Гид Владислав рассказывал интересно, сказочно со стихами и где-то с юмором. Все остались очень довольны.