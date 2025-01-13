Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Для тех, кто предпочитает глубокое погружение в прошлое
«Усадьба купцов Колокольниковых, в облике которой роскошная домовая резьба соседствует с модерном и можно увидеть тюменскую версию Елисеевского магазина»
Завтра в 18:30
9 мар в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
«Здесь вы увидите усадьбу купца Брюханова, дом Брандта, особняк Панкратьева, дом купца Аверкиева, усадьбы Ядрышниковых и Воробейчиковой»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Тюмень: любовь с первого взгляда
Приглашаем на незабываемую прогулку по историческому сердцу Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. Республики, 7
«Вы прогуляетесь по главной и самой длинной тюменской улице - Республики, увидите дом Ивана Колокольникова - единственную сохранившуюся в городе классическую купеческую усадьбу и здание, где учился один из прототипов Штирлица»
Расписание: См. расписание
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана13 января 2025Классная содержательная экскурсия, ещё и с юмором! Рекомендую 🔥
- ттамара4 января 2025Поразили глубокие знания нашего экскурсовода Елены Олеговны, очень интересная экскурсия по купеческой Тюмени. Спасибо за хорошо проведённый день. Дальнейших творческих успехов Елене.
- ЛЛешан25 марта 2023Отлично! Профессионально проведена экскурсия! Экскурсовод Владислав Константинович прекрасный гид!!!!
- ЛЛариса8 января 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Владислав рассказывал интересно, сказочно со стихами и где-то с юмором. Все остались очень довольны.
- ВВладимир24 мая 2021Екатерина прекрасный экскурсовод и очень приятна в общении! Чувствуется, что Катя очень любит город, поэтому рассказывает о нем с такой любовью и знает его историю по крупицам! Очень рекомендуем))))
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Усадьбы и дворцы»
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