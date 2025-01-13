Экскурсии по усадьбам и дворцам Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Тюмени, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Для тех, кто предпочитает глубокое погружение в прошлое
«Усадьба купцов Колокольниковых, в облике которой роскошная домовая резьба соседствует с модерном и можно увидеть тюменскую версию Елисеевского магазина»
Завтра в 18:30
9 мар в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
«Здесь вы увидите усадьбу купца Брюханова, дом Брандта, особняк Панкратьева, дом купца Аверкиева, усадьбы Ядрышниковых и Воробейчиковой»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Тюмень с первого взгляда
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 11 чел.
Тюмень: любовь с первого взгляда
Приглашаем на незабываемую прогулку по историческому сердцу Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. Республики, 7
«Вы прогуляетесь по главной и самой длинной тюменской улице - Республики, увидите дом Ивана Колокольникова - единственную сохранившуюся в городе классическую купеческую усадьбу и здание, где учился один из прототипов Штирлица»
Расписание: См. расписание
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
  2. Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
  3. Тюмень с первого взгляда
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Мост Влюбленных
  2. Свято-Троицкий мужской монастырь
  3. Самое главное
  4. Набережная
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
  7. Центральная площадь
  8. Сквер Сибирских Кошек
  9. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в марте 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 8 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май