Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»

Приготовить национальное блюдо, познакомиться с культурой сибирских татар и поразиться их истории

Название мастер-класса переводится как «вкусный», а еще мы сделали из этого слова творческий шифр. «Т» — татарское приветственное чаепитие со сладостями.

«А» — Альмира, гостеприимная хозяйка дома, потомок выходцев из Бухары в девятом поколении и татар с Поволжья. «М» — моменты радости, открытий, творчества и теплого общения. «Л» — любовь к своему народу, его истории, культуре, кухне и, конечно, к гостям. «Е» — еда: национальная, вкусная, сытная и разнообразная. Сложите всё это вместе — и вы поймете, каким чудесным будет этот день.
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Ближайшие даты:
4
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
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Описание

Что вас ожидает

Забытая история Западной Сибири

Бухарцы 700 лет назад принесли в Сибирь ислам, значительно повлияли на развитие образования, кожевенного промысла и ковроткачества. А потом исчезли, и сейчас о них помнят разве что тюркологи. В старинном квартале Янавыл с этой самобытной гранью Тюмени вас познакомит госпожа Альмира. В гостях у нее вы услышите о происхождении бухарцев, их сложном этническом составе, истории миграции в Сибирь, вкладе в местную культуру и причинах исчезновения в переписи населения в 20 веке.

Приветственное чаепитие с традиционной выпечкой

Вас встретят в татарском доме с теплом и уютом, как давнего друга. Перед мастер-классом за чаепитием вы откроете историю бухарских юрт, узнаете о быте и традициях татар. А на столе для вас будет аппетитная национальная выпечка, приготовленная самой хозяйкой: урама, балан бялеш, кякяш — и это не всё!

Татарская кухня как зеркало культуры

На кулинарном мастер-классе вы узнаете, какой удивительный этнос, словно слоеный пирог, составили сибирские татары, бухарцы и поволжские татары. И в процессе приготовления традиционного блюда поймете, как ярко национальная кухня отражает историю, нравы, обычаи и взаимопроникновение культур народов Сибири. Чтобы понять татар Сибири, непременно нужно попробовать их гастрономические изделия, ну а еще лучше их, конечно, приготовить самим! На выбор вам предложат сделать эчпочмак (татарские пирожки треугольной формы с куриным филе), токмач (тонкая татарская лапша), вак бялеш (круглые пирожки с картошкой и мясом) или ураму (праздничный татарский хворост).

Душевный прием Альмиры уже оценили многие путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, Перми, Абакана и других городов. Участниками мастер-классов хозяйки были и высокие гости — Фёкла Толстая и Михаил Кожухов.

Организационные детали

  • До места проведения мастер-класса вам нужно добраться самостоятельно
  • Приветственное чаепитие и фотосессия в бухарских нарядах входят в стоимость мастер-класса

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в квартале Янавыл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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