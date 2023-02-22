Название мастер-класса переводится как «вкусный», а еще мы сделали из этого слова творческий шифр. «Т» — татарское приветственное чаепитие со сладостями. «А» — Альмира, гостеприимная хозяйка дома, потомок выходцев из Бухары в девятом поколении и татар с Поволжья. «М» — моменты радости, открытий, творчества и теплого общения. «Л» — любовь к своему народу, его истории, культуре, кухне и, конечно, к гостям. «Е» — еда: национальная, вкусная, сытная и разнообразная. Сложите всё это вместе — и вы поймете, каким чудесным будет этот день.

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Описание

Что вас ожидает

Забытая история Западной Сибири

Бухарцы 700 лет назад принесли в Сибирь ислам, значительно повлияли на развитие образования, кожевенного промысла и ковроткачества. А потом исчезли, и сейчас о них помнят разве что тюркологи. В старинном квартале Янавыл с этой самобытной гранью Тюмени вас познакомит госпожа Альмира. В гостях у нее вы услышите о происхождении бухарцев, их сложном этническом составе, истории миграции в Сибирь, вкладе в местную культуру и причинах исчезновения в переписи населения в 20 веке.

Приветственное чаепитие с традиционной выпечкой

Вас встретят в татарском доме с теплом и уютом, как давнего друга. Перед мастер-классом за чаепитием вы откроете историю бухарских юрт, узнаете о быте и традициях татар. А на столе для вас будет аппетитная национальная выпечка, приготовленная самой хозяйкой: урама, балан бялеш, кякяш — и это не всё!

Татарская кухня как зеркало культуры

На кулинарном мастер-классе вы узнаете, какой удивительный этнос, словно слоеный пирог, составили сибирские татары, бухарцы и поволжские татары. И в процессе приготовления традиционного блюда поймете, как ярко национальная кухня отражает историю, нравы, обычаи и взаимопроникновение культур народов Сибири. Чтобы понять татар Сибири, непременно нужно попробовать их гастрономические изделия, ну а еще лучше их, конечно, приготовить самим! На выбор вам предложат сделать эчпочмак (татарские пирожки треугольной формы с куриным филе), токмач (тонкая татарская лапша), вак бялеш (круглые пирожки с картошкой и мясом) или ураму (праздничный татарский хворост).

Душевный прием Альмиры уже оценили многие путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, Перми, Абакана и других городов. Участниками мастер-классов хозяйки были и высокие гости — Фёкла Толстая и Михаил Кожухов.

Организационные детали