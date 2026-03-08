Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Название мастер-класса "ТАМЛЕ" переводится как "вкусный", а также является творческим шифром. "Т" - татарское приветственное чаепитие со сладостями. "А" - Альмира, гостеприимная хозяйка дома, потомок выходцев из Бухары и Поволжья. читать дальшеуменьшить
"М" - моменты радости, открытий и теплого общения. "Л" - любовь к своему народу, его истории и культуре. "Е" - еда: национальная, вкусная и разнообразная.
Вас встретят в татарском доме с теплом и уютом, расскажут о быте и традициях татар, предложат приготовить традиционные блюда.
Погрузитесь в историю Западной Сибири и узнайте о бухарцах, их вкладе в местную культуру и причинах исчезновения
Лучше всего посещать мастер-класс летом, в июне, июле и августе. В это время погода в Тюмени наиболее комфортная, что позволяет насладиться мероприятием в полной мере. Поскольку мастер-класс проходит в помещении, можно рассмотреть и май, сентябрь, октябрь. Эти месяцы также подходят, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы, хотя и возможны посещения, погода может быть менее предсказуемой, но это не помешает насладиться гостеприимством и атмосферой мероприятия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Татарский дом
Старинный квартал Янавыл
Описание мастер-класса
Приветственное чаепитие с традиционной выпечкой
Вас встретят в татарском доме с теплом и уютом, как давнего друга. Перед мастер-классом за чаепитием вы откроете историю бухарских юрт, узнаете о быте и традициях татар. А на столе для вас будет аппетитная национальная выпечка, приготовленная самой хозяйкой: урама, балан бялеш, кякяш — и это не всё!
Татарская кухня как зеркало культуры
На кулинарном мастер-классе вы откроете, какой удивительный этнос, словно слоеный пирог, составили сибирские татары, бухарцы и поволжские татары. И в процессе приготовления традиционного блюда поймете, как ярко национальная кухня отражает историю, нравы, обычаи и взаимопроникновение культур народов Сибири. Чтобы узнать татар Сибири, непременно нужно попробовать их гастрономические изделия, ну а еще лучше их, конечно, приготовить самим! На выбор вам предложат сделать:
эчпочмак (татарские пирожки треугольной формы с куриным филе)
токмач (тонкая татарская лапша)
вак бялеш (круглые пирожки с картошкой и мясом)
или ураму (праздничный татарский хворост)
Забытая история Западной Сибири
Бухарцы 700 лет назад принесли в Сибирь ислам, значительно повлияли на развитие образования, кожевенного промысла и ковроткачества. А потом исчезли, и сейчас о них помнят разве что тюркологи. В старинном квартале Янавыл с этой самобытной гранью Тюмени вас познакомит госпожа Альмира. В гостях у нее вы услышите о происхождении бухарцев, их сложном этническом составе, истории миграции в Сибирь, вкладе в местную культуру и причинах исчезновения в переписи населения в 20 веке.
Душевный прием Альмиры уже оценили многие путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, Перми, Абакана и других городов. Участниками мастер-классов хозяйки были и высокие гости — Фёкла Толстая и Михаил Кожухов.
Организационные детали
До места проведения мастер-класса вам нужно добраться самостоятельно
Приветственное чаепитие и фотосессия в бухарских нарядах входят в стоимость мастер-класса
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В квартале Янавыл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2599 туристов
Наше агентство — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элементы традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
Совершенно неочевидное мероприятие для Тюмени, но потрясающее по теплоте, информационной насыщенности, необычности и качеству! Среди традиционных и привычных туристических "движух" этот мастер-класс оказался просто удачной находкой. Нас было 5 человек, и мы все под впечатлением! Спасибо Альмире за чудесно проведенный вечер! Всем гостям Тюмени рекомендуем этот мастер-класс ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
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Ирина
С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд, а получили столько душевной теплоты, истории семьи, переплетеной с историей страны… погружение в быт, читать дальшеуменьшить
веру, восприятие жизни, воспитание детей и смысл жизни Татаров! От души рекомендую этот мастер класс или любой другой, который ведет этот, мало сказать, экскурсовод! Ведите детей и себя, чтобы показать и посмотреть какие бывают глубокие, умные, талантливые и добрые люди♥️ привезу дочку обязательно! Благодарю 😇🙏🏻 а пирожки божественны)
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Я
Яненко
Прекрасный вечер в отличной компании! Рекомендуем изо всех сил!
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Елена
Хорошая теплая уютная экскурсия мастер-класс. Нас встретили чаепитием с татарскими сладостями и выпечкой, которую сделала хозяйка. Реально вкусно. Интерьер и стол красиво оформлены. Пока мы угощались с мороза татарским чаем с читать дальшеуменьшить
молоком и разными вкусностями, Альмира рассказывала нам о быте и традициях татар. Рассказ живой, яркий без лишних деталей. Все понятно и запоминается даже ребенку. Потом пошли готовить эчпочмаки. Все делали сами: и тесто, и начинку, и раскатывали, и лепили. . С самого начала и до самого конца. Конечно, под чутким руководством нашей хозяйки Альмиры. Ребенок 8 лет справился. Потом опять застолье с вкуснейшими пирожками с сытной и сладкой начинкой. Наелись до отвалу. Ещё и по фотографировались в татарских нарядах. А оставшиеся пирожки нам положили с собой. Спасибо большое за интересно проведённое время.
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О
Ольга
Были в гостях у Альмиры на мастер классе по приготовлению эчпочмаков, большая семья, дети от 8 лет. Был накрыт шикарный стол со сладостями, домашнего приготовления пироги, в том числе с читать дальшеуменьшить
ягодами садовыми, и даже были пироги с калиной, вкуснейший хворост. Много рассказано о традициях и обычаях татар. Хозяйка милейшая женщина, увлеченная историей своего народа, а когда у человека глаза горят - слушать и смотреть вдвойне интереснее. Нарядились в национальные костюмы, пофоткались, в подарок еще Альмира клип прислала. Мастер класс по приготовлению эчпочмаков хорошо организован, все четко, понятно, по полочкам. Дети довольны, всем вкусно и интересно!
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Валерий
Альмира просто кладезь информации по истории и быту татар в Тюмени. Очень гостеприимный и добрейший человек. Накормила, напоила душистым чаем. Научила готовить вкуснейшие эчпочмаки!!! В конце дружно сфотографировались в национальной одежде и пели песни!! Всем рекомендуем, до сих пор вспоминаем встречу с любовью!!!
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