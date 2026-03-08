Лучше всего посещать мастер-класс летом, в июне, июле и августе. В это время погода в Тюмени наиболее комфортная, что позволяет насладиться мероприятием в полной мере. Поскольку мастер-класс проходит в помещении, можно рассмотреть и май, сентябрь, октябрь. Эти месяцы также подходят, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы, хотя и возможны посещения, погода может быть менее предсказуемой, но это не помешает насладиться гостеприимством и атмосферой мероприятия.

Название мастер-класса "ТАМЛЕ" переводится как "вкусный", а также является творческим шифром. "Т" - татарское приветственное чаепитие со сладостями. "А" - Альмира, гостеприимная хозяйка дома, потомок выходцев из Бухары и Поволжья.

"М" - моменты радости, открытий и теплого общения. "Л" - любовь к своему народу, его истории и культуре. "Е" - еда: национальная, вкусная и разнообразная. Вас встретят в татарском доме с теплом и уютом, расскажут о быте и традициях татар, предложат приготовить традиционные блюда. Погрузитесь в историю Западной Сибири и узнайте о бухарцах, их вкладе в местную культуру и причинах исчезновения

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Приветственное чаепитие с традиционной выпечкой

Вас встретят в татарском доме с теплом и уютом, как давнего друга. Перед мастер-классом за чаепитием вы откроете историю бухарских юрт, узнаете о быте и традициях татар. А на столе для вас будет аппетитная национальная выпечка, приготовленная самой хозяйкой: урама, балан бялеш, кякяш — и это не всё!

Татарская кухня как зеркало культуры

На кулинарном мастер-классе вы откроете, какой удивительный этнос, словно слоеный пирог, составили сибирские татары, бухарцы и поволжские татары. И в процессе приготовления традиционного блюда поймете, как ярко национальная кухня отражает историю, нравы, обычаи и взаимопроникновение культур народов Сибири. Чтобы узнать татар Сибири, непременно нужно попробовать их гастрономические изделия, ну а еще лучше их, конечно, приготовить самим! На выбор вам предложат сделать:

эчпочмак (татарские пирожки треугольной формы с куриным филе)

токмач (тонкая татарская лапша)

вак бялеш (круглые пирожки с картошкой и мясом)

или ураму (праздничный татарский хворост)

Забытая история Западной Сибири

Бухарцы 700 лет назад принесли в Сибирь ислам, значительно повлияли на развитие образования, кожевенного промысла и ковроткачества. А потом исчезли, и сейчас о них помнят разве что тюркологи. В старинном квартале Янавыл с этой самобытной гранью Тюмени вас познакомит госпожа Альмира. В гостях у нее вы услышите о происхождении бухарцев, их сложном этническом составе, истории миграции в Сибирь, вкладе в местную культуру и причинах исчезновения в переписи населения в 20 веке.

Душевный прием Альмиры уже оценили многие путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, Перми, Абакана и других городов. Участниками мастер-классов хозяйки были и высокие гости — Фёкла Толстая и Михаил Кожухов.

Организационные детали