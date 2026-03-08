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Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»

Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Название мастер-класса "ТАМЛЕ" переводится как "вкусный", а также является творческим шифром. "Т" - татарское приветственное чаепитие со сладостями. "А" - Альмира, гостеприимная хозяйка дома, потомок выходцев из Бухары и Поволжья.
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"М" - моменты радости, открытий и теплого общения. "Л" - любовь к своему народу, его истории и культуре. "Е" - еда: национальная, вкусная и разнообразная.

Вас встретят в татарском доме с теплом и уютом, расскажут о быте и традициях татар, предложат приготовить традиционные блюда.

Погрузитесь в историю Западной Сибири и узнайте о бухарцах, их вкладе в местную культуру и причинах исчезновения

5
14 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍽️ Узнайте секреты татарской кухни
  • 📜 Погрузитесь в историю и культуру
  • 👩‍🍳 Приготовьте национальные блюда
  • 🏡 Почувствуйте татарское гостеприимство
  • 📸 Участвуйте в фотосессии в национальных нарядах

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучше всего посещать мастер-класс летом, в июне, июле и августе. В это время погода в Тюмени наиболее комфортная, что позволяет насладиться мероприятием в полной мере. Поскольку мастер-класс проходит в помещении, можно рассмотреть и май, сентябрь, октябрь. Эти месяцы также подходят, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы, хотя и возможны посещения, погода может быть менее предсказуемой, но это не помешает насладиться гостеприимством и атмосферой мероприятия.
Сейчас август — это идеальное время.
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»

Что можно увидеть

  • Татарский дом
  • Старинный квартал Янавыл

Описание мастер-класса

Приветственное чаепитие с традиционной выпечкой

Вас встретят в татарском доме с теплом и уютом, как давнего друга. Перед мастер-классом за чаепитием вы откроете историю бухарских юрт, узнаете о быте и традициях татар. А на столе для вас будет аппетитная национальная выпечка, приготовленная самой хозяйкой: урама, балан бялеш, кякяш — и это не всё!

Татарская кухня как зеркало культуры

На кулинарном мастер-классе вы откроете, какой удивительный этнос, словно слоеный пирог, составили сибирские татары, бухарцы и поволжские татары. И в процессе приготовления традиционного блюда поймете, как ярко национальная кухня отражает историю, нравы, обычаи и взаимопроникновение культур народов Сибири. Чтобы узнать татар Сибири, непременно нужно попробовать их гастрономические изделия, ну а еще лучше их, конечно, приготовить самим! На выбор вам предложат сделать:

  • эчпочмак (татарские пирожки треугольной формы с куриным филе)
  • токмач (тонкая татарская лапша)
  • вак бялеш (круглые пирожки с картошкой и мясом)
  • или ураму (праздничный татарский хворост)

Забытая история Западной Сибири

Бухарцы 700 лет назад принесли в Сибирь ислам, значительно повлияли на развитие образования, кожевенного промысла и ковроткачества. А потом исчезли, и сейчас о них помнят разве что тюркологи. В старинном квартале Янавыл с этой самобытной гранью Тюмени вас познакомит госпожа Альмира. В гостях у нее вы услышите о происхождении бухарцев, их сложном этническом составе, истории миграции в Сибирь, вкладе в местную культуру и причинах исчезновения в переписи населения в 20 веке.

Душевный прием Альмиры уже оценили многие путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, Перми, Абакана и других городов. Участниками мастер-классов хозяйки были и высокие гости — Фёкла Толстая и Михаил Кожухов.

Организационные детали

  • До места проведения мастер-класса вам нужно добраться самостоятельно
  • Приветственное чаепитие и фотосессия в бухарских нарядах входят в стоимость мастер-класса

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В квартале Янавыл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2599 туристов
Наше агентство — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элементы традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
Совершенно неочевидное мероприятие для Тюмени, но потрясающее по теплоте, информационной насыщенности, необычности и качеству! Среди традиционных и привычных туристических "движух" этот мастер-класс оказался просто удачной находкой. Нас было 5 человек, и мы все под впечатлением! Спасибо Альмире за чудесно проведенный вечер! Всем гостям Тюмени рекомендуем этот мастер-класс ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Совершенно неочевидное мероприятие для Тюмени, но потрясающее по теплоте, информационной насыщенности, необычности и качеству! Среди традиционных
Совершенно неочевидное мероприятие для Тюмени, но потрясающее по теплоте, информационной насыщенности, необычности и качеству! Среди традиционных
Совершенно неочевидное мероприятие для Тюмени, но потрясающее по теплоте, информационной насыщенности, необычности и качеству! Среди традиционных
Совершенно неочевидное мероприятие для Тюмени, но потрясающее по теплоте, информационной насыщенности, необычности и качеству! Среди традиционных
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Ирина
С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд, а получили столько душевной теплоты, истории семьи, переплетеной с историей страны… погружение в быт,
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веру, восприятие жизни, воспитание детей и смысл жизни Татаров! От души рекомендую этот мастер класс или любой другой, который ведет этот, мало сказать, экскурсовод! Ведите детей и себя, чтобы показать и посмотреть какие бывают глубокие, умные, талантливые и добрые люди♥️ привезу дочку обязательно! Благодарю 😇🙏🏻 а пирожки божественны)

С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд,
С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд,
С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд,
С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд,
С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд,
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Я
Прекрасный вечер в отличной компании! Рекомендуем изо всех сил!
Прекрасный вечер в отличной компании! Рекомендуем изо всех сил!
Прекрасный вечер в отличной компании! Рекомендуем изо всех сил!
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Елена
Хорошая теплая уютная экскурсия мастер-класс. Нас встретили чаепитием с татарскими сладостями и выпечкой, которую сделала хозяйка. Реально вкусно. Интерьер и стол красиво оформлены.
Пока мы угощались с мороза татарским чаем с
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молоком и разными вкусностями, Альмира рассказывала нам о быте и традициях татар. Рассказ живой, яркий без лишних деталей. Все понятно и запоминается даже ребенку.
Потом пошли готовить эчпочмаки. Все делали сами: и тесто, и начинку, и раскатывали, и лепили. . С самого начала и до самого конца. Конечно, под чутким руководством нашей хозяйки Альмиры. Ребенок 8 лет справился.
Потом опять застолье с вкуснейшими пирожками с сытной и сладкой начинкой. Наелись до отвалу. Ещё и по фотографировались в татарских нарядах. А оставшиеся пирожки нам положили с собой.
Спасибо большое за интересно проведённое время.

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О
Были в гостях у Альмиры на мастер классе по приготовлению эчпочмаков, большая семья, дети от 8 лет. Был накрыт шикарный стол со сладостями, домашнего приготовления пироги, в том числе с
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ягодами садовыми, и даже были пироги с калиной, вкуснейший хворост. Много рассказано о традициях и обычаях татар. Хозяйка милейшая женщина, увлеченная историей своего народа, а когда у человека глаза горят - слушать и смотреть вдвойне интереснее.
Нарядились в национальные костюмы, пофоткались, в подарок еще Альмира клип прислала.
Мастер класс по приготовлению эчпочмаков хорошо организован, все четко, понятно, по полочкам. Дети довольны, всем вкусно и интересно!

Были в гостях у Альмиры на мастер классе по приготовлению эчпочмаков, большая семья, дети от 8
Были в гостях у Альмиры на мастер классе по приготовлению эчпочмаков, большая семья, дети от 8
Были в гостях у Альмиры на мастер классе по приготовлению эчпочмаков, большая семья, дети от 8
Были в гостях у Альмиры на мастер классе по приготовлению эчпочмаков, большая семья, дети от 8
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Валерий
Альмира просто кладезь информации по истории и быту татар в Тюмени. Очень гостеприимный и добрейший человек. Накормила, напоила душистым чаем. Научила готовить вкуснейшие эчпочмаки!!! В конце дружно сфотографировались в национальной одежде и пели песни!! Всем рекомендуем, до сих пор вспоминаем встречу с любовью!!!
Альмира просто кладезь информации по истории и быту татар в Тюмени. Очень гостеприимный и добрейший человек.
Альмира просто кладезь информации по истории и быту татар в Тюмени. Очень гостеприимный и добрейший человек.
Альмира просто кладезь информации по истории и быту татар в Тюмени. Очень гостеприимный и добрейший человек.
Альмира просто кладезь информации по истории и быту татар в Тюмени. Очень гостеприимный и добрейший человек.
Альмира просто кладезь информации по истории и быту татар в Тюмени. Очень гостеприимный и добрейший человек.
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