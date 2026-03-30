Мы пройдем от старинной улицы Ленина к современному Пешеходному бульвару и скверу Сибирской кошки, увидим монументальную Центральную площадь с ее знаковыми зданиями.
Завершится путешествие на оживленной улице Дзержинского, где раскроем секрет современной привлекательности Тюмени — знаменитые термальные источники, ставшие ее визитной карточкой.
Описание экскурсииЭта экскурсия – ваш идеальный первый шаг в удивительный мир Тюмени. Мы отправимся в увлекательное путешествие, которое позволит вам ощутить дух города, проследить его захватывающую историю и увидеть, как он преобразился в яркий современный центр притяжения. Наше знакомство начнется там, где все зарождалось — у истоков Тюмени, в месте, связанном с ее основанием, и в компании с одним из ее основателей — Василием Сукиным. Затем мы пройдем по исторической улице Ленина и плавно перенесемся к современному облику Тюмени, который предстанет перед нами на Пешеходном бульваре и в сквере Сибирской кошки. Позже мы отправимся на Центральную площадь, которая станет для нас настоящим окном в прошлое. Начнем мы с осмотра знаковых зданий, олицетворяющих мощь и значимость той эпохи: величественного здания Правительства, монументальной Областной думы и, конечно же, незыблемого памятника В. И. Ленину. Эти сооружения до сих пор хранят дух времени и напоминают о масштабных проектах и идеях, которые формировали облик города. Закончится экскурсия в настоящем сердце города — на улице Дзержинского, где увидим, как Тюмень превратилась в настоящий туристический магнит, привлекающий гостей со всей страны. Особое внимание мы уделим тому, что делает Тюмень уникальной сегодня – ее знаменитым термальным источникам. Вы узнаете, почему эти природные чудеса стали визитной карточкой города и как они способствуют его стремительному росту.
По выходным с 12:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Историческая площадь - место основания города
- Здания городской управы (ныне музей «Городская дума»), круглой бани, костела, синагоги, администрации города
- Сквер Сибирской кошки
- Пешеходный бульвар и самобытные купеческие особняки, украшенные резными наличниками на улице Дзержинского
Что включено
- Услуги экскурсовода, персонажа в образе В. Сукина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мост влюбленных
Завершение: Ул. Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным с 12:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
30 мар 2026
Очень интересная и познавательная экскурсия. Елена, наш экскурсовод, увлекательно рассказала об истории города и показала Тюмень.
