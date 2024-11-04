читать дальше по истории не только Тюмени, но и Сибири в целом. Непринужденно и с хорошим чувством юмора он очень увлекательно провел экскурсию. Мы не заметили как прошло время. Спасибо большое, нам очень все понравилось.

Никогда не думали, что может быть так интересно на экскурсии. Советую всем посмотреть Тюмень со Станиславом. Он обладает огромными знаниями