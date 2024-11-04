3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Изучить интересные места города пешком и на автомобиле в мини-группе
Начало: На улице Республики
26 ноя в 09:30
29 ноя в 09:30
2 700₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
21 ноя в 16:30
22 ноя в 16:30
7 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 ноября 2024Очень понравилось всё - и маршрут, и подача, и объем информации, и, конечно, сам рассказчик, увлеченный историей своего города и края человек. Подкачала погода - слишком ветренно, но машина спасает на 100%. Искренне рекомендую эту экскурсию!
- ББурякова1 ноября 2024Тюмень прекрасна. Со Станиславом Тюмень прекрасна вдвойне. Рекомендую.
- ЕЕлена20 октября 2024Никогда не думали, что может быть так интересно на экскурсии. Советую всем посмотреть Тюмень со Станиславом. Он обладает огромными знаниями
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Историческая площадь»
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