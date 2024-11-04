Историческая площадь – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Историческая площадь» в Тюмени, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
На машине
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
8 000 за всё до 4 чел.
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Изучить интересные места города пешком и на автомобиле в мини-группе
Начало: На улице Республики
26 ноя в 09:30
29 ноя в 09:30
2 700 за человека
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
21 ноя в 16:30
22 ноя в 16:30
7 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 ноября 2024
    Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
    Очень понравилось всё - и маршрут, и подача, и объем информации, и, конечно, сам рассказчик, увлеченный историей своего города и края человек. Подкачала погода - слишком ветренно, но машина спасает на 100%. Искренне рекомендую эту экскурсию!
  • Б
    Бурякова
    1 ноября 2024
    Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
    Тюмень прекрасна. Со Станиславом Тюмень прекрасна вдвойне. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    20 октября 2024
    Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
    Никогда не думали, что может быть так интересно на экскурсии. Советую всем посмотреть Тюмень со Станиславом. Он обладает огромными знаниями
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    по истории не только Тюмени, но и Сибири в целом. Непринужденно и с хорошим чувством юмора он очень увлекательно провел экскурсию. Мы не заметили как прошло время. Спасибо большое, нам очень все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Историческая площадь»

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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Свято-Троицкий мужской монастырь
  4. Набережная
  5. Центральная площадь
  6. Сквер Сибирских Кошек
  7. Знаменский кафедральный собор
  8. Кремль
  9. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в ноябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Историческая площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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