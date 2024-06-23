1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: Район площади Памяти
13 ноя в 15:00
18 ноя в 15:00
от 3 600₽ за всё до 2 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
Расписание: Ежедневно
13 ноя в 17:00
14 ноя в 17:00
от 3 800₽ за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, побывать в некрополе декабристов и узнать о покорении Сибири
«Сад Ермака — любимое место отдыха тоболяков»
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса23 июня 2024Татьяна - отличный гид, необычно подающий информацию о Тюмени, о нефти, о минеральных источниках. Время экскурсии пролетело незаметно, невероятно интересно было от начала и до конца. Следовали позже всем рекомендациям Татьяны, за что ей большое спасибо!
- ААлена18 июня 2024Кто лучше может рассказать о черном золоте, как не человек, которого Рауль Эрвье угощал конфетами. Не знаете, кто такой Рауль Эрвье? Тогда вам точно к Татьяне! https://vk.com/wall347933163_581
- ССветлана1 мая 2024Экскурсия необычная - как по тематике, так и по способу проведения, никуда не идёте, а разглядываете город с высоты многоэтажного
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в ноябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 25 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь