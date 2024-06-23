Познавательные экскурсии на природе в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Тюмени, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
23 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: Район площади Памяти
13 ноя в 15:00
18 ноя в 15:00
от 3 600 за всё до 2 чел.
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
Расписание: Ежедневно
13 ноя в 17:00
14 ноя в 17:00
от 3 800 за всё до 2 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, побывать в некрополе декабристов и узнать о покорении Сибири
«Сад Ермака — любимое место отдыха тоболяков»
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
28 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    23 июня 2024
    Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
    Татьяна - отличный гид, необычно подающий информацию о Тюмени, о нефти, о минеральных источниках. Время экскурсии пролетело незаметно, невероятно интересно было от начала и до конца. Следовали позже всем рекомендациям Татьяны, за что ей большое спасибо!
  • А
    Алена
    18 июня 2024
    Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
    Кто лучше может рассказать о черном золоте, как не человек, которого Рауль Эрвье угощал конфетами. Не знаете, кто такой Рауль Эрвье? Тогда вам точно к Татьяне! https://vk.com/wall347933163_581
    Кто лучше может рассказать о черном золоте, как не человек, которого Рауль Эрвье угощал конфетами. НеКто лучше может рассказать о черном золоте, как не человек, которого Рауль Эрвье угощал конфетами. Не
  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
    Экскурсия необычная - как по тематике, так и по способу проведения, никуда не идёте, а разглядываете город с высоты многоэтажного
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    дома. Автор идеи - коренная жительница Тюмени, знающая множество интересных историй и фактов из жизни города и конкретно по теме поисков нефти. Было интересно! Некоторые факты удивили, зато стало понятно. почему в городе установлен памятник Высоцкому, но песню о нефти слышала впервые! Татьяна - умелый рассказчик, располагает к себе. В последующие дни я воспользовалась её советами по выбору термального источника и точным описанием, чего там ждать, и не прогадала! Спасибо за это тоже!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Природа и пейзажи»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Центральная площадь
  7. Знаменский кафедральный собор
  8. Кремль
  9. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в ноябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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