Мини-группа
до 1 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Сибири, посетив старинные деревни и узнав историю шотландской семьи Вардропперов. Угощения и обед включены
Начало: Возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
19 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Путешествие по Тюмени станет настоящим приключением для детей и их родителей. Узнайте город через игры и интересные задания
20 янв в 16:00
21 янв в 16:30
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тюмени - в Ялуторовск
Прикоснуться к наследию декабристов и купцов в сердце Сибири
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
23 000 ₽ за всё до 3 чел.
