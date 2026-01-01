Мои заказы

Развлечения в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Тюмени, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
На машине
6 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Сибири, посетив старинные деревни и узнав историю шотландской семьи Вардропперов. Угощения и обед включены
Начало: Возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
19 000 ₽ за человека
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
На машине
На микроавтобусе
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Путешествие по Тюмени станет настоящим приключением для детей и их родителей. Узнайте город через игры и интересные задания
20 янв в 16:00
21 янв в 16:30
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Из Тюмени - в Ялуторовск
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тюмени - в Ялуторовск
Прикоснуться к наследию декабристов и купцов в сердце Сибири
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
23 000 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Развлечения»

Сколько стоит экскурсия по Тюмени в январе 2026
Сейчас в Тюмени в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
