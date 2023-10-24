Пешеходная прогулка по исторической Тюмени

5
3 отзыва
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Маршрут этой экскурсии представляет собой настоящее путешествие сквозь века и исторические слои Тюмени, начиная от мужского и заканчивая женским монастырями.

Он не поведет вас вдоль обыденной набережной, а прокладывает путь через историческую часть города, раскрывая перед вами богатство его культурного наследия.
Пешеходная прогулка по исторической Тюмени
Пешеходная прогулка по исторической Тюмени
Пешеходная прогулка по исторической Тюмени
Пешеходная прогулка по исторической Тюмени
Пешеходная прогулка по исторической Тюмени
Пешеходная прогулка по исторической Тюмени
Пешеходная прогулка по исторической Тюмени
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: От монастыря к монастырю Маршрут экскурсии я построила от мужского до женского монастыря. При этом он будет проходить не вдоль набережной, а через историческую часть города по улицам Республики, Володарского, Дзержинского, Осипенко, 25 лет Октября, чтобы мы многое могли посетить и разглядеть. Так, побываем в Троицком, Знаменском и Ильинском храме и рассмотрим наличники на пешеходной улице. Значимые для истории города улицы Республики, Ленина, Володарского Дзержинского и др., а также объекты культурного наследия федерального («Дом Машерова», «Усадьба Колокольниковых») и регионального («Дом Ф. З. Рубцовой», «Дом В. С. Поповой») значения. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
Завершение: г. Тюмень, ул. 25 Октября, 29
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
24 окт 2023
Очень интересная, познавательная экскурсия. Елена интересно рассказывает об увиденных достопримечательностях, и о всех исторических зданиях и особняках, встречающихся по пути следования.
В
26 сен 2023
Хотела бы поблагодарить Елену за прекрасную индивидуальную экскурсию! Елена профессионал своего дела и просто замечательный человек!
Маршрут был очень грамотно построен и учтены все мои пожелания.
Узнала много нового и интересного для себя. Смело рекомендую Елену

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