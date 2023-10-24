Маршрут этой экскурсии представляет собой настоящее путешествие сквозь века и исторические слои Тюмени, начиная от мужского и заканчивая женским монастырями.
Он не поведет вас вдоль обыденной набережной, а прокладывает путь через историческую часть города, раскрывая перед вами богатство его культурного наследия.
Он не поведет вас вдоль обыденной набережной, а прокладывает путь через историческую часть города, раскрывая перед вами богатство его культурного наследия.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: От монастыря к монастырю Маршрут экскурсии я построила от мужского до женского монастыря. При этом он будет проходить не вдоль набережной, а через историческую часть города по улицам Республики, Володарского, Дзержинского, Осипенко, 25 лет Октября, чтобы мы многое могли посетить и разглядеть. Так, побываем в Троицком, Знаменском и Ильинском храме и рассмотрим наличники на пешеходной улице. Значимые для истории города улицы Республики, Ленина, Володарского Дзержинского и др., а также объекты культурного наследия федерального («Дом Машерова», «Усадьба Колокольниковых») и регионального («Дом Ф. З. Рубцовой», «Дом В. С. Поповой») значения. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10Завершение: г. Тюмень, ул. 25 Октября, 29
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
24 окт 2023
Очень интересная, познавательная экскурсия. Елена интересно рассказывает об увиденных достопримечательностях, и о всех исторических зданиях и особняках, встречающихся по пути следования.
В
Вера
26 сен 2023
Хотела бы поблагодарить Елену за прекрасную индивидуальную экскурсию! Елена профессионал своего дела и просто замечательный человек!
Маршрут был очень грамотно построен и учтены все мои пожелания.
Узнала много нового и интересного для себя. Смело рекомендую Елену
Маршрут был очень грамотно построен и учтены все мои пожелания.
Узнала много нового и интересного для себя. Смело рекомендую Елену
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