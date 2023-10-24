Маршрут этой экскурсии представляет собой настоящее путешествие сквозь века и исторические слои Тюмени, начиная от мужского и заканчивая женским монастырями. Он не поведет вас вдоль обыденной набережной, а прокладывает путь через историческую часть города, раскрывая перед вами богатство его культурного наследия.

Описание

Что вас ожидает: От монастыря к монастырю Маршрут экскурсии я построила от мужского до женского монастыря. При этом он будет проходить не вдоль набережной, а через историческую часть города по улицам Республики, Володарского, Дзержинского, Осипенко, 25 лет Октября, чтобы мы многое могли посетить и разглядеть. Так, побываем в Троицком, Знаменском и Ильинском храме и рассмотрим наличники на пешеходной улице. Значимые для истории города улицы Республики, Ленина, Володарского Дзержинского и др., а также объекты культурного наследия федерального («Дом Машерова», «Усадьба Колокольниковых») и регионального («Дом Ф. З. Рубцовой», «Дом В. С. Поповой») значения. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.