Земля обетованная финно-угорских народов и тюркских племен

Земля обетованная финно-угорских народов и тюркских племен.

А с 1586 – первый русский город в Сибири за Уралом.

Тюмень – ворота Сибири, город, сохранивший великолепие деревянного зодчества в особняках купцов-миллионщиков и красоту сибирского барокко в архитектуре православных храмов.

Мы погуляем по улицам Тюмени, увидим с вами самые значимые памятники архитектуры и узнаем интересные исторические факты о них.
Тюмень - ворота Сибири
Тюмень - ворота Сибири
Тюмень - ворота Сибири
Тюмень - ворота Сибири

Что вы увидите 🤩

  • Знаменский кафедральный собор
  • Ильинский женский монастырь
  • Мост Влюбленных
  • Набережная
  • Гостиный двор
  • Сквер сибирской кошки
  • Купеческий квартал
  • Резиденция губернатора
  • Цветной бульвар
  • Площадь Памяти
  • Площадь 400-летия Тюмени
Об экскурсии
Земля обетованная финно-угорских народов и тюркских племен. А с 1586 – первый русский город в Сибири за Уралом. Тюмень – ворота Сибири, город, сохранивший великолепие деревянного зодчества в особняках купцов-миллионщиков и красоту сибирского барокко в архитектуре православных храмов. Мы погуляем по улицам Тюмени, увидим с вами самые значимые памятники архитектуры и узнаем интересные исторические факты о них.
Вопрос, который волнует многих: Тюмень – столица деревень или нефтяная столица Сибири? Вы получите ответы на этот и другие вопросы в ходе нашей любопытной двухчасовой экскурсии.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Общий
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Питание
  • Проживание.
Место начала и завершения
Площадь Борцов Революции, Тюмень
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно с 10:00

Ольга К.
Ольга К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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