Об экскурсии

Земля обетованная финно-угорских народов и тюркских племен. А с 1586 – первый русский город в Сибири за Уралом. Тюмень – ворота Сибири, город, сохранивший великолепие деревянного зодчества в особняках купцов-миллионщиков и красоту сибирского барокко в архитектуре православных храмов. Мы погуляем по улицам Тюмени, увидим с вами самые значимые памятники архитектуры и узнаем интересные исторические факты о них.

Вопрос, который волнует многих: Тюмень – столица деревень или нефтяная столица Сибири? Вы получите ответы на этот и другие вопросы в ходе нашей любопытной двухчасовой экскурсии.