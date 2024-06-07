Религиозные экскурсии по святым местам Тюмени

Найдено 6 экскурсий в категории «Святые места» в Тюмени, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
«Затем поочерёдно посетим Свято-Троицкий мужской и Ильинский женский монастыри»
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500 за всё до 5 чел.
По Тюмени - с горожанкой из прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле
Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города
«Заглянете на территорию Троицкого монастыря и пройдете по дорожкам Аптекарского сада»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ключ к сердцу Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
В тренде
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Начало: На площади Борцов Революции
«Познакомитесь с жемчужиной Сибири — Знаменским кафедральным собором и мужским Свято-Троицким монастырем»
10 июня в 09:00
19 авг в 09:00
4 670 за всё до 5 чел.
Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Из Тюмени в Ялту: путешествие по следам декабристов в Ялуторовске
Погрузитесь в историю Ялуторовска: от декабристов до мецената Саввы Мамонтова, исследуйте древний острог и уникальную Ингальскую долину
Начало: В Ялуторовске
«Наш маршрут проложен по его центру: вы увидите воссозданный деревянный острог, который стоит на месте подлинного, памятники и Сретенский собор на одноименной площади»
9 июля в 11:00
16 июля в 11:00
от 6 700 за всё до 6 чел.
Тюмень на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
«Побываете на улице Четырех конфессий, где неподалеку друг от друга стоят храмы разных религий: синагога, католический костел и православные церкви»
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
81 отзыв
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
«А также побываете на площади Борцов Революции, рассмотрите здание первого в Сибири телеграфа и оцените главный православный храм Тюмени — Знаменский собор с щедрым декором и богатой историей»
от 4 400 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    7 июня 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Все прошло отлично. Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Познакомились с Тюменью с Алёной. Всё было настолько ёмко,чётко и достоверно,что в путешествие по Сибири в которое мы отправились далее,мы удивили
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    местных гидов знаниями по датам и периодам которыми овладели благодаря Алёне на интереснейшей и всесторонне познавательной экскурсии с ней. Алёна благодарим за прекрасное времяпрепровождение на интереснейшей экскурсии …

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    У меня был променад с купеческой дочерью Ханной Шайчик по Тюмени. Могу с уверенностью сказать, что это был один из
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    самых интересных и ярких форматов прогулки за последние годы в моей копилке. Эта прогулка идеально подойдет тем, кто первый раз в городе. Безупречный стиль подачи информации (правильная и поставленная речь без слов паразитов). Очень трепетное отношение к любым дополнительным вопросам. А то, что на всем этапе прогулки сопровождает машина - еще один плюс для выбора. p.s. имейте в виду, что принимает заказ и первичное общение происходит через представителя турфирмы. Тут я бы рекомендовал поработать над коммуникацией. Ждать ответа по двое суток после запроса - это как то не комильфо. Стоит ценить не только свое время организатору, но и наше.

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Тюмень на автомобиле
    Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, хорошая реализации интересной идеи экскурсии в историческом образе. Рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    23 мая 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
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    общения мы посетили много достопримечательных мест Тюмени. Были учтены наши пожелания. Мы получили ответы на все наши вопросы. Наш гид Алёна очень доброжелательная, влюблена в свой город. Алёна очень подробно познакомила нас с историей города с начала его основания до наших дней. Очень профессиональный и эрудированный гид, приятный в общении. ❤️ Также хочется поблагодарить водителя Арслана за комфортное сопровождение экскурсии. Однозначно самая высокая оценка ребятам. Рекомендуем! 👍

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия, очень познавательно, не заметили, как пролетело время! Наталья - отличный рассказчик, умеющий очень интересно преподнести материал!
  • С
    Светлана
    8 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
  • О
    Оксана
    1 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия. За 2 часа прошли по основным достопримечательностям и заглянули в сувернирную лавку. Наталья рассказала историю города в доступной форме и главное в прогулочном шаге Рекомендую.
  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
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    и историями его жителей. Темп экскурсии (как передвижения, так и рассказа) был комфортным. Несмотря на жару мы не устали. После экскурсии Екатерина предложила нам маршрут, чтобы осмотреть то, что мы не охватили, подсказала, где купить сувениры и разные вкусности. Большое спасибо за экскурсию, мы горячо её рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Святые места»

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  1. Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
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  4. Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мост Влюбленных
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Святые места" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 400 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 355 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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