Что вас ждёт: На экскурсии 🧭 вы окинете всю Тюмень одним взглядом. Мы поднимемся на смотровую площадку, закрытую для посторонних и абсолютно безопасную.
Вы узнаете, каким был город 🏙️ раньше, как развивались районы Тюмени и Большой Сибирский тракт. Я также поделюсь лайфхаками для знакомства с Тюменью и её самыми интересными местами.
Мы не выходим на скользкую крышу, а остановимся чуть ниже: на безветренном и огороженном участке-лоджии с навесом. Поэтому экскурсия ⛳ состоится в любую погоду — вы не промокнете, не поскользнётесь и не улетите из-за ветра.
Приходите, пожалуйста, за пару минут до начала экскурсии.
Что входит
Сопровождение гида
Начало и место завершения
🚩 площадь Памяти, Тюмень
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.