Что вас ждёт: На экскурсии 🧭 вы окинете всю Тюмень одним взглядом. Мы поднимемся на смотровую площадку, закрытую для посторонних и абсолютно безопасную.

Вы узнаете, каким был город 🏙️ раньше, как развивались районы Тюмени и Большой Сибирский тракт. Я также поделюсь лайфхаками для знакомства с Тюменью и её самыми интересными местами.

Мы не выходим на скользкую крышу, а остановимся чуть ниже: на безветренном и огороженном участке-лоджии с навесом. Поэтому экскурсия ⛳ состоится в любую погоду — вы не промокнете, не поскользнётесь и не улетите из-за ветра.