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Тюмень с высоты

Татьяна Г.
Татьяна Г. – Гид из Тюмени
Мы встретимся с вами в деловом центре Тюмени и поднимемся на самое высокое здание, где город 🏙️ предстанет перед вами, как на ладони.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 600 ₽ за человека

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Тюмень с высоты
Тюмень с высоты

Что вы увидите

  • Обзорный вид на Тюмень
Что вас ждёт: На экскурсии 🧭 вы окинете всю Тюмень одним взглядом. Мы поднимемся на смотровую площадку, закрытую для посторонних и абсолютно безопасную.
Вы узнаете, каким был город 🏙️ раньше, как развивались районы Тюмени и Большой Сибирский тракт. Я также поделюсь лайфхаками для знакомства с Тюменью и её самыми интересными местами.
Мы не выходим на скользкую крышу, а остановимся чуть ниже: на безветренном и огороженном участке-лоджии с навесом. Поэтому экскурсия ⛳ состоится в любую погоду — вы не промокнете, не поскользнётесь и не улетите из-за ветра.
  • Приходите, пожалуйста, за пару минут до начала экскурсии.
Что входит
  • Сопровождение гида
Начало и место завершения
🚩 площадь Памяти, Тюмень
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна Г.
Татьяна Г.
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Татьяна Г. проводит ещё 2 экскурсии

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