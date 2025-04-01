Экскурсия по исторической части Тюмени с элементами скандинавской ходьбы. Начало маршрута у мужского монастыря, завершение на территории женской обители.Увидим единственную в России 4-х ярусную Набережную, архитектурные жемчужины города, старинные здания

и современные постройки. Прогулка вдоль реки Туры, посещение Никольского и Масловского взвозов. Экскурсия подходит для людей с любым уровнем физической подготовки. Рекомендуется взять с собой палки для скандинавской ходьбы, воду и удобную одежду. Женщинам рекомендуется взять платочки для посещения храмов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки скандинавской ходьбой в Тюмени - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для прогулок, хотя температура может быть менее стабильной, а осадки более вероятны. В остальные месяцы прогулки возможны, но стоит учитывать холодную погоду и возможные снегопады, которые могут затруднить передвижение.

Сейчас июль — это идеальное время.