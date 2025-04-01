Экскурсия по исторической части Тюмени с элементами скандинавской ходьбы. Начало маршрута у мужского монастыря, завершение на территории женской обители.
Увидим единственную в России 4-х ярусную Набережную, архитектурные жемчужины города, старинные здания
Увидим единственную в России 4-х ярусную Набережную, архитектурные жемчужины города, старинные здания
5 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Оздоровление и укрепление сердечно-сосудистой системы
- 🏛️ Посещение исторических мест и архитектурных жемчужин
- 🌳 Прогулка по живописной набережной реки Туры
- 📸 Возможность увидеть город с необычного ракурса
- 💬 Интересные рассказы о культурном наследии Тюмени
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки скандинавской ходьбой в Тюмени - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для прогулок, хотя температура может быть менее стабильной, а осадки более вероятны. В остальные месяцы прогулки возможны, но стоит учитывать холодную погоду и возможные снегопады, которые могут затруднить передвижение.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Мужской монастырь
- Женская обитель
- Набережная реки Туры
- Никольский взвоз
- Масловский взвоз
Описание экскурсииПриглашаю вас на увлекательную экскурсию по исторической части Тюмени, которая начнётся от мужского монастыря и завершится на территории женской обители. Пожалуйста, обратите внимание: женщинам, желающим посетить храмы, рекомендуется взять с собой платочки. Маршрут экскурсии:• Мы пройдемся по единственной в России 4-х ярусной Набережной, где нас ждут завораживающие виды на реку Туру и окружающие её живописные пейзажи.
- Посетим архитектурные жемчужины города, где исторические здания дореволюционного времени соседствуют с современными постройками, создавая уникальный городской ландшафт.
- Погуляем вдоль реки Туры, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом, а также рассмотрим городские объекты с необычного для горожанина ракурса.
- Пройдемся по Никольскому и Масловскому взвозам, окунаясь в атмосферу старинной Тюмени.
- Экскурсия подходит для людей с любым уровнем физической подготовки.
• Мы будем делать остановки, чтобы вы могли отдохнуть и насладиться рассказами о богатой истории и культурном наследии Тюмени. Важная информация:
- Пожалуйста, возьмите с собой палки для скандинавской ходьбы, воду и хорошее настроение!
- Рекомендую надевать удобную (спортивную) обувь и одежду по погоде.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Частное коммерческое училище
- Гауптвахта
- Контора пароходства
- Памятный знак Г. Стеллеру
- Мост влюбленных и др. объекты
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Палки для скандинавской ходьбы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
Завершение: Г. Тюмень, ул. 25 Октября, 29
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возьмите
- Пожалуйста
- С собой палки для скандинавской ходьбы
- Воду и хорошее настроение! Вам будет комфортно в спортивной одежде и удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Бурьянова
1 апр 2025
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Огромное спасибо за чуткость, внимание и багаж знаний. У нас сложилось прекрасное впечатление о городе, то как была построена экскурсия и как рассказывали. Все замечательно. Индивидуальный подход, глубокие знания экскурсовода. Большое спасибо
Е
Елена
28 июл 2024
Экскурсия понравилась, невзирая на то, что у нас не было палок 🤪 и был дождь. Подходит для людей всех возрастов. Интересные виды и истории, спасибо гиду, очень заботливая приятная, влюбленная в свой город и свою профессию. Два часа пролетели на одном дыхании!!!
О
Ольга
24 июл 2024