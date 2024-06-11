Старинные вещи могут говорить.
Хотите увидеть сумочки, которые носили в начале 20 века? Понять, правильно ли использовал лорнет Евгений Онегин и какой веер следовало выбрать для театра? Или узнать, чем были настолько опасны шляпные булавки, что дамам из-за них запрещалось пользоваться транспортом? Мы приглашаем вас на чаепитие в купеческий особняк, где всё подробно расскажем.
Хотите увидеть сумочки, которые носили в начале 20 века? Понять, правильно ли использовал лорнет Евгений Онегин и какой веер следовало выбрать для театра? Или узнать, чем были настолько опасны шляпные булавки, что дамам из-за них запрещалось пользоваться транспортом? Мы приглашаем вас на чаепитие в купеческий особняк, где всё подробно расскажем.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экскурсия пройдёт в ресторации, расположенной в купеческом особняке. Её проведёт тюменский гид, краевед и потомок старинного дворянского рода Виктория Бондарева.
Вы погрузитесь в мир антикварных предметов, многим из которых более 150 лет! Гид принесёт их в саквояже. Некоторые из них наверняка будут вами опознаны. Например, плиант — роскошный веер из чёрных страусиных перьев. Но большинство вещиц так давно не используются, что порой нелегко догадаться, для чего они предназначались. Вы попробуете найти им применение, а затем Виктория расскажет об этих предметах подробнее.
Во время рассказа вы будете наслаждаться ароматным чаем и вкуснейшими пирожными, уже включёнными в стоимость.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги гида, чаепитие и угощение к нему
- Мероприятие проходит в ресторации, поэтому при желании вы можете сделать заказ из основного меню. Средний чек — 1500 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 665 туристов
Наше агентство путешествий — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элемент традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!Задать вопрос
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