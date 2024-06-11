Старинные вещи могут говорить. Хотите увидеть сумочки, которые носили в начале 20 века? Понять, правильно ли использовал лорнет Евгений Онегин и какой веер следовало выбрать для театра? Или узнать, чем были настолько опасны шляпные булавки, что дамам из-за них запрещалось пользоваться транспортом? Мы приглашаем вас на чаепитие в купеческий особняк, где всё подробно расскажем.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия пройдёт в ресторации, расположенной в купеческом особняке. Её проведёт тюменский гид, краевед и потомок старинного дворянского рода Виктория Бондарева.

Вы погрузитесь в мир антикварных предметов, многим из которых более 150 лет! Гид принесёт их в саквояже. Некоторые из них наверняка будут вами опознаны. Например, плиант — роскошный веер из чёрных страусиных перьев. Но большинство вещиц так давно не используются, что порой нелегко догадаться, для чего они предназначались. Вы попробуете найти им применение, а затем Виктория расскажет об этих предметах подробнее.

Во время рассказа вы будете наслаждаться ароматным чаем и вкуснейшими пирожными, уже включёнными в стоимость.

Организационные детали