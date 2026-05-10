О Тюмени - с интересом и любовью

Познакомиться с самыми яркими эпохами города на дружеской и информативной прогулке по центру
Вы перенесетесь во времена Петра Великого, узнаете, что было на тюменской земле во времена Золотой Орды, и погуляете по богатой Тюмени 19 века. Посетите территорию Троицкого монастыря и кафедрального собора.

А также пройдете по набережной, выясните историю названия моста Влюбленных и прочитаете символы деревянной резьбы на купеческих домах.
4.9
57 отзывов
Описание экскурсии

Путешествие в глубь истории

На месте городища Чинги-Тура поговорим о том, что находилось на территории Тюмени до прихода Ермака — вы увидите, что наш город старше, чем кажется! Прогуляемся по площадям Исторической и Борцов революции. Я расскажу, какую роль в жизни Тюмени сыграл визит цесаревича Александра II и как город способствовал приближению победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, я познакомлю вас с историями людей, которые занимались развитием Тюмени, объясню, как местные купцы повлияли на продвижение образования в Сибири, и покажу, где находился тюменский мавзолей.

Храмы, купеческие дома и другие символы Тюмени

Вы услышите, как строились храмы в Петровскую эпоху. Увидите Свято-Троицкий монастырь и Знаменский кафедральный собор. А отдельное внимание уделим усадьбам, обладающим статусом памятников деревянного зодчества. Я покажу интересные образцы и расскажу, как по символам резьбы можно понять, кто жил в усадьбе. Кроме того, вы узнаете, почему пешеходный мост через реку Тура решили назвать мостом Влюбленных, и прогуляетесь по набережной.

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет интересна как гостю, так и жителю Тюмени.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 711 туристов
Рада приветствовать всех гостей Тюмени! Меня зовут Наталья, и я «страж» местного культурного наследия. Очень люблю свой город и прилагаю все усилия к сохранению его исторического облика. Тюмень не ограничивается главными достопримечательностями. Кроме набережной, моста Влюбленных и Цветного бульвара, здесь есть еще много интересного. Приглашаю вас в этом убедиться!

Отзывы и рейтинг

5
48
4
7
3
2
2
1
И
Экскурсия очень понравилась (не смотря на плохую погоду и не прекращающийся дождь)! Наталья приятный и комфортный человек. Компетентный гид и интересующийся человек (поговорили и о нашем родном городе)) Было интересно, узнали много нового и получили ответы на дополнительные вопросы! Приедем в Тюмень еще обязательно!
Елена
Наталья хороший рассказчик, показывает самую историческую и интересную часть города.
На экскурсии были 2 детей 9 и 8 лет так же слушали интересные факты о городе.
Так как мы искушенные путешественники и
читать дальше

есть свои требования к качеству индивидуальной экскурсии
в качестве пожелания-рекомендации попросили подкреплять рассказ наглядными материалами, архивными фотографиями, портретами купцов, фотографиями строений и улиц 18,19 веков.
Так будет и интереснее и солиднее для самого экскурсовода.
А так, смело бронируйте экскурсии, Наталья прекрасно владеет материалом, по образованию музейный работник, свое дело знает и любит!!!

Галина
Были на экскурсии прям в Рождество и это дополнило впечатлений, так как маршрут предполагал посещение двух Православных Храмов, а сделать это в в один из самых важных праздников Христиан вдвойне
читать дальше

интереснее.
В целом, о экскурсии остались только самые положительные воспоминания. Наталья - замечательный, молодой экскурсовод, который действительно очень любит свой город и с увлеченностью рассказывает о нем. Форма подачи информации ориентирует на поиск новых фактов о Тюмени.
Ранее читала отзывы, что кому то было мало информации, полученной на экскурсии, но я считаю, что ее как раз было достаточно, чтоб заинтересовать, увлечь, полюбить город Тюмень. Материал был подобран таким образом, что все 1.5 часа удавалось переключать внимание экскурсантов с одной области истории, в другую. Это и история Сибири в целом, и история Тюменского Зодчества, и история военной Тюмени и современная история. Не знаю как другие, но я получила эстетическое удовольствие от общения, с ещё юной, но уже так уверенно увлекающей за собой девушкой.
Нам, с мужем все понравилось, с удовольствием рекомендуем к посещению!

Л
В Тюмени была первый раз, прошла пешеходную экскурсию с экскурсоводом Натальей, с погодой немножко не повезло было ветрено и холодно и морозно, но в целом понравилась подача материала и рассказ, рекомендую
Е
Несмотря на холод, прекрасно и интересно провели время на экскурсии! Нам очень понравилось!
Н
Очень понравилась экскурсия, все прошло на одном дыхании. Когда Наталья сообщила, что экскурсия подошла к концу, я была удивлена, что не заметила, как пролетело время. Интересный маршрут, который сопровождался не менее интересным рассказом. По мне, немного не хватило рассказа о жизни современной Тюмени, но это никак не испортило впечатления о самой экскурсии.
Наталья
Ответ организатора:
Нелля, спасибо за ваш отзыв. Обязательно дополню материал экскурсии рассказом о современной жизни нашего города.
