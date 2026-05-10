Вы перенесетесь во времена Петра Великого, узнаете, что было на тюменской земле во времена Золотой Орды, и погуляете по богатой Тюмени 19 века. Посетите территорию Троицкого монастыря и кафедрального собора. А также пройдете по набережной, выясните историю названия моста Влюбленных и прочитаете символы деревянной резьбы на купеческих домах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в глубь истории

На месте городища Чинги-Тура поговорим о том, что находилось на территории Тюмени до прихода Ермака — вы увидите, что наш город старше, чем кажется! Прогуляемся по площадям Исторической и Борцов революции. Я расскажу, какую роль в жизни Тюмени сыграл визит цесаревича Александра II и как город способствовал приближению победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, я познакомлю вас с историями людей, которые занимались развитием Тюмени, объясню, как местные купцы повлияли на продвижение образования в Сибири, и покажу, где находился тюменский мавзолей.

Храмы, купеческие дома и другие символы Тюмени

Вы услышите, как строились храмы в Петровскую эпоху. Увидите Свято-Троицкий монастырь и Знаменский кафедральный собор. А отдельное внимание уделим усадьбам, обладающим статусом памятников деревянного зодчества. Я покажу интересные образцы и расскажу, как по символам резьбы можно понять, кто жил в усадьбе. Кроме того, вы узнаете, почему пешеходный мост через реку Тура решили назвать мостом Влюбленных, и прогуляетесь по набережной.

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет интересна как гостю, так и жителю Тюмени.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.