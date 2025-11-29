Уютный Бирск — один из старейших русских городов на Башкирской земле. Здесь царит атмосфера купеческого уездного центра.
На прогулке вы увидите старинные особняки, храмы и панорамы с высокого берега реки Белой, узнаете, чем живёт Бирск сегодня и почему его называют городом яблок и пельменей.
Описание экскурсии
- Мы неспешно прогуляемся по улицам самобытного уютного города с богатой историей
- Рассмотрим старинные купеческие особняки: Марфы Морозовой, Чирковых, Сизова и Коновалова — они сохраняют дух ушедшей эпохи
- Вы познакомитесь с историей женской гимназии и старой пожарной каланчи
- Полюбуетесь Свято-Троицким и Михайло-Архангельским соборами, а также к редкой для этих мест инородческой церковью
- Пройдёте по Октябрьской площади (бывшей Троицкой) и по парку Борцов революции, который известен как Соколок
- Подниметесь на берег реки Белой, откуда открывается панорамный вид на город
- Представите себе особенности уклада жизни провинциального города на экскурсии в историческом музее
Вы выясните:
- как появился старейший русский город на Башкирской земле
- почему его называют городом яблок
- как водяной воробей стал его символом
- чем сейчас живут биряне
- и сколько видов пельменей здесь производят
А ещё я расскажу, почему Бирск признан лучшим событийным городом России
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто мечтает отдохнуть от суеты мегаполиса, почувствовать размеренный ритм провинциального городка
- Хочет замедлиться и отдохнуть в атмосфере уюта и спокойствия
Примерный тайминг
- Дорога до Бирска — 1 час 40 минут
- Экскурсия в историческом музее — 45 минут
- Прогулка по городу — 2 часа
- Обед — 1 час
- Посещение частного музея или мастер-класса — 1 час
- Обратный путь — 1 час 40 минут
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Hyundai IX-35, детского кресла нет
- Расстояние до Бирска — 100 км
- Билет с экскурсией в исторический музей входит в стоимость
- Рекомендованный возраст 10+
- Обед и другие экскурсии или мастер-классы в Бирске — по желанию за доплату.
Средний чек на обед — 500–1000 ₽ за чел., мастер-классы и экскурсии — от 500 до 1000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Диана — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 151 туриста
Рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан! Добро пожаловать в Уфу! Меня зовут Диана. Я — профессиональный аттестованный гид. Родилась и выросла в Уфе, поэтому у меня есть особая любовь и
