Из Уфы в старинный купеческий Бирск

Прожить день в размеренном ритме провинциального города со славным прошлым
Уютный Бирск — один из старейших русских городов на Башкирской земле. Здесь царит атмосфера купеческого уездного центра.

На прогулке вы увидите старинные особняки, храмы и панорамы с высокого берега реки Белой, узнаете, чем живёт Бирск сегодня и почему его называют городом яблок и пельменей.
Описание экскурсии

  • Мы неспешно прогуляемся по улицам самобытного уютного города с богатой историей
  • Рассмотрим старинные купеческие особняки: Марфы Морозовой, Чирковых, Сизова и Коновалова — они сохраняют дух ушедшей эпохи
  • Вы познакомитесь с историей женской гимназии и старой пожарной каланчи
  • Полюбуетесь Свято-Троицким и Михайло-Архангельским соборами, а также к редкой для этих мест инородческой церковью
  • Пройдёте по Октябрьской площади (бывшей Троицкой) и по парку Борцов революции, который известен как Соколок
  • Подниметесь на берег реки Белой, откуда открывается панорамный вид на город
  • Представите себе особенности уклада жизни провинциального города на экскурсии в историческом музее

Вы выясните:

  • как появился старейший русский город на Башкирской земле
  • почему его называют городом яблок
  • как водяной воробей стал его символом
  • чем сейчас живут биряне
  • и сколько видов пельменей здесь производят

А ещё я расскажу, почему Бирск признан лучшим событийным городом России

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто мечтает отдохнуть от суеты мегаполиса, почувствовать размеренный ритм провинциального городка
  • Хочет замедлиться и отдохнуть в атмосфере уюта и спокойствия

Примерный тайминг

  • Дорога до Бирска — 1 час 40 минут
  • Экскурсия в историческом музее — 45 минут
  • Прогулка по городу — 2 часа
  • Обед — 1 час
  • Посещение частного музея или мастер-класса — 1 час
  • Обратный путь — 1 час 40 минут

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Hyundai IX-35, детского кресла нет
  • Расстояние до Бирска — 100 км
  • Билет с экскурсией в исторический музей входит в стоимость
  • Рекомендованный возраст 10+
  • Обед и другие экскурсии или мастер-классы в Бирске — по желанию за доплату.
    Средний чек на обед — 500–1000 ₽ за чел., мастер-классы и экскурсии — от 500 до 1000 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Диана
Диана — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 151 туриста
глубокое понимание уникальной культуры и истории Башкортостана. Я увлечена своей работой и с радостью делюсь своими знаниями с каждым, кто хочет узнать больше о нашем прекрасном крае. Предлагаю увлекательные обзорные экскурсии по Уфе и Башкортостану. Мы посетим важнейшие исторические и культурные места, насладимся живописными природными видами и узнаем много интересного о нашей замечательной республике. Как опытный водитель, я обеспечу вам комфортные и безопасные поездки.

