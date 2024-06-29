Экскурсии выходного дня в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Уфе, цены от 5 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанная Башкирия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
82 отзыва
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Уфа на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
20 отзывов
Уникальное путешествие по Уфе на мотоцикле: история и достопримечательности
Почувствуйте дух Уфы, прокатившись на мотоцикле по ее историческим и современным улицам. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 1
Расписание: Пн-Пт: 18:00-21:00, Сб, Вск, праздничные дни: 10:00 - 21:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 5 400 за человека
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомиться с прошлым города и его знаковыми местами - в авто-пешеходном путешествии
Начало: В районе монумента Дружбы
7 июля в 15:00
8 июля в 08:00
5 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    29 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Интересная экскурсия, прекрасные фотографии на реку Уфа.
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Маршрут экскурсии поделен на три этапа: сначала посещение Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря, затем природная достопримечательность Красные скалы и в конце
    читать дальше

    источник «Красный ключ». Нам больше всего понравился второй этап, с высокого обрывистого берега открываются великолепные виды на реку Уфу, гидроэлектростанцию и прибрежные леса. Посещение монастыря тоже оставило благоприятное впечатление, но гуляя по его красивой, ухоженной территории ты не ощущаешь «намоленности» этого места, все строения выглядят новенькими, аккуратными, но здесь не чувствуется история. Источник «Красный ключ» представляет собой небольшое озерцо с холодной водой бирюзового цвета. Сам источник находится под водой, его силу ощущаешь через вытекающую из подводной трубы струю, которая в виде горной речки впадает в Уфу.

  • Ш
    Шведская
    20 июня 2024
    Уфа на мотоциклах
    … собираясь в каждый новый город заранее интересуюсь его историей и традициями, а по приезду иду на обзорную экскурсию… и
    читать дальше

    как правило экскурсии утомительны и практически ничего нового не узнаю … Но не в этот раз (в Уфу приехала первый раз)! Выбирая экскурсию, нашла мотоэкскурсию по Уфе! Была очень приятно удивлена - впервые встречаюсь с экскурсией на мото именно по городу, а не выезд за пределы города! И скажу Вам - это лучшее знакомство с историей Башкортостана, с городом и его жителями. Во-первых формат экскурсии очень необычен (сразу скажу - Ильяс очень аккуратный водитель, инструктаж проводит очень подробно, и конечно, выдает защиту - без нее никак))). Во-вторых (и это главное) - Ильяс просто отличный гид (знает о своем родном крае очень много), Ильяс искренне увлечён историей своего города, общаясь с ним просто невозможно не влюбиться в Уфу… Мы побывали и в самых знаковых местах, и на потаённых улочках. И конечно же было много историй и баек… Но всё это лучше увидеть и услышать самому)))… Если Вам нужны новые впечатления от Уфы - Вам точно на эту экскурсию! Ильяс, спасибо огромное - было очень эмоционально и интересно! Обязательно ещё вернусь в Уфу!))

  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
    читать дальше

    раз. Мне бы хотелось сделать предложение. Перед организацией поездки клиента необходимо: 1. Предложить несколько вариантов остановки на обед. Можно предложить несколько кафе, приложить меню. С согласия клиента уже забронировать место. 2. Предложить катание на катере в Красном ключе, в случае согласия взять и оплату, и забронировать мероприятие со сторонней компанией.

    Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный
  • А
    Анастасия
    2 октября 2023
    Уфа на мотоциклах
    Прекрасная экскурсия. Ильяс - очень компетентный гид, мне понравилось как выстроен ход экскурсии, всё очень интересно и познавательно, не буду
    читать дальше

    спойлерить, лучше поехать и прочувствовать этот интересный опыт. Если Вы не любите трястись в пробках в автобусе и слушать занудные заученные речи экскурсовода, хотите познакомиться со всем городом и его историей за пол дня - выбор очевиден. Отдельное спасибо за кофе и вкусный сувенир!

  • Н
    Николай
    7 августа 2021
    В гости к бабушке в Стерлибашево
    По маршруту движения посетили огромное количество локаций, где познакомились с живой историей Башкирии. Сама бабушка - просто очаровательна: очень любит
    читать дальше

    пообщаться, очень вкусно готовит) Накормила и напоила до отвала, показала свой огромный сад, кучу цветов, живность во дворе. Детям из живности больше всего понравились мышка в аквариуме и собачка Фокс. Научила готовить местные вкусняшки и провела мастер класс по изготовлению местной поделки. Какой поделки? - приезжайте и узнаете)))

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неизведанная Башкирия
  2. Уфа на мотоциклах
  3. Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Памятник Салавату Юлаеву
  3. Фонтан «Семь девушек»
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Монумент Дружбы
  6. Гостиный Двор
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Кремль
  10. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 400 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2024 год на выходные, 102 ⭐ отзыва, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам