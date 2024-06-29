1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие по Уфе на мотоцикле: история и достопримечательности
Почувствуйте дух Уфы, прокатившись на мотоцикле по ее историческим и современным улицам. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 1
Расписание: Пн-Пт: 18:00-21:00, Сб, Вск, праздничные дни: 10:00 - 21:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 5 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомиться с прошлым города и его знаковыми местами - в авто-пешеходном путешествии
Начало: В районе монумента Дружбы
7 июля в 15:00
8 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай29 июня 2024Интересная экскурсия, прекрасные фотографии на реку Уфа.
- ТТатьяна25 июня 2024Маршрут экскурсии поделен на три этапа: сначала посещение Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря, затем природная достопримечательность Красные скалы и в конце
- ШШведская20 июня 2024… собираясь в каждый новый город заранее интересуюсь его историей и традициями, а по приезду иду на обзорную экскурсию… и
- ННаталия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
- ААнастасия2 октября 2023Прекрасная экскурсия. Ильяс - очень компетентный гид, мне понравилось как выстроен ход экскурсии, всё очень интересно и познавательно, не буду
- ННиколай7 августа 2021В гости к бабушке в СтерлибашевоПо маршруту движения посетили огромное количество локаций, где познакомились с живой историей Башкирии. Сама бабушка - просто очаровательна: очень любит
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На выходные»
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