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о старинных улицах Уфы и о том, что было на месте современных зданий более 100 лет назад. На экскурсии используется персональный аудиогид с наушниками. Прогулка проходит в сопровождении одного из гидов нашей команды. Экскурсия подходит для людей с ОВЗ - пожалуйста, сообщите об этом заранее при бронировании