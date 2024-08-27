Вместе с гидом в образе Софьи Александровны Аксаковой, супруги первого уфимского губернатора, отправитесь на неспешную прогулку по сердцу исторического центра. Увидите оперный театр, сад Аксакова, Национальный музей, Советскую площадь. Узнаете
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Маршрут прогулки:
- Аксаковский народный дом — ныне Башкирский театр оперы и балета.
- Аллея современного искусства Art.
Terria — каждая из 13 скульптур несёт определённый смысл и пробуждает воображение
Крестьянский поземельный банк — а сейчас Национальный музей Башкирии с самой большой экспозицией в республике Советская площадь — здесь в окружении исторических зданий находится памятник Минигали Шаймуратову Мариинская гимназия — и в Уфе было учебное заведение Ведомства учреждений императрицы Марии Сад Аксакова — когда-то на месте уютного сада стояла усадьба, где родился писатель
Организационные детали
- На экскурсии используется персональный аудиогид с наушниками.
- Прогулка проходит в сопровождении одного из гидов нашей команды.
- Экскурсия подходит для людей с ОВЗ — пожалуйста, сообщите об этом заранее при бронировании.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана «7 девушек»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 57 туристов
Меня зовут Лейсан, я гид-экскурсовод, руководитель экскурсионного центра. В туризме с 2009 года. Мы проводим индивидуальные и групповые туры, в том числе для детских групп. Наши программы — победители Всероссийских конкурсовЗадать вопрос
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