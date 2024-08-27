Я познаю Уфу: пешеходная аудиоэкскурсия

Прогулка по историческому центру Уфы с гидом в образе Софьи Аксаковой. Увидите оперный театр, сад Аксакова, Национальный музей и Советскую площадь
Вместе с гидом в образе Софьи Александровны Аксаковой, супруги первого уфимского губернатора, отправитесь на неспешную прогулку по сердцу исторического центра. Увидите оперный театр, сад Аксакова, Национальный музей, Советскую площадь. Узнаете
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о старинных улицах Уфы и о том, что было на месте современных зданий более 100 лет назад. На экскурсии используется персональный аудиогид с наушниками. Прогулка проходит в сопровождении одного из гидов нашей команды. Экскурсия подходит для людей с ОВЗ - пожалуйста, сообщите об этом заранее при бронировании

6 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Персональный аудиогид
  • 🏛 Исторический центр Уфы
  • 🌳 Сад Аксакова
  • 🎭 Оперный театр
  • 🏛 Национальный музей
  • 🦽 Подходит для людей с ОВЗ
    • Я познаю Уфу: пешеходная аудиоэкскурсия
    Я познаю Уфу: пешеходная аудиоэкскурсия
    Я познаю Уфу: пешеходная аудиоэкскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Аксаковский народный дом
  • Аллея современного искусства Art
  • Крестьянский поземельный банк
  • Советская площадь
  • Мариинская гимназия
  • Сад Аксакова

    • Описание аудиогида

    Что вас ожидает

    Маршрут прогулки:

    • Аксаковский народный дом — ныне Башкирский театр оперы и балета.
    • Аллея современного искусства Art.
    Terria — каждая из 13 скульптур несёт определённый смысл и пробуждает воображение
  • Крестьянский поземельный банк — а сейчас Национальный музей Башкирии с самой большой экспозицией в республике
  • Советская площадь — здесь в окружении исторических зданий находится памятник Минигали Шаймуратову
  • Мариинская гимназия — и в Уфе было учебное заведение Ведомства учреждений императрицы Марии
  • Сад Аксакова — когда-то на месте уютного сада стояла усадьба, где родился писатель

    • Организационные детали

    • На экскурсии используется персональный аудиогид с наушниками.
    • Прогулка проходит в сопровождении одного из гидов нашей команды.
    • Экскурсия подходит для людей с ОВЗ — пожалуйста, сообщите об этом заранее при бронировании.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У фонтана «7 девушек»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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