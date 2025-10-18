Д Дарья Прекрасная экскурсия!

Посмотрели основные достопримечательности города, получили много интересной информации, побывали на дегустации мёда и местных деликатесов, пофотографировались в национальных костюмах и получили ответы на все интересующие вопросы👍🏻

Спасибо!

И Илья Таня первоклассный гид. Было ощущение что ты не с гидом, а с другом. Экскурсия отличная.

И Исмира Ирина, спасибо за ваш рассказ, который оставил яркие впечатления.

Г Галина Экскурсия понравилась. Ирина очень артистичный рассказчик, увлеченная историей своего края и не только. Слушать интересно. Попробовали разные сорта меда. Сфотографировались в национальных костюмах. Спасибо 🤗

И Ирина Отличная экскурсия с гидом Ириной. Хороший рассказчик, узнали много интересного. На машине ехали не быстро, успели всё рассмотреть. На прогулке ни кто не торопил, успели нафоткаться. 😊

К Клименко Классно провели вечерок. Гид Мая, позитивный человечек.

Л Лейла Экскурсия понравилась. Ирина приятный человек и эмоциональный рассказчик, заражает своей любовью к родному краю. Ездили на комфортабельном минивэне, дегустировали сорта вкусного мёда, колбасы из конины и гуся. Единственный минус, что часть экскурсии прошла в темноте и здания уже не так хорошо было видны (даже с подсветкой). В целом впечатления позитивные. Ирине спасибо