Приглашаем вас перелистать страницы истории Уфы и проехать по городу, где гармонично сочетаются старина и юность, прошлое и современность.
Во время экскурсии вы также познакомитесь с древнейшим ремеслом башкирского народа — бортничеством, сделаете колоритные фото в традиционных костюмах, попробуете разные сорта башкирского мёда и бальзамов на основе местных трав.
Описание экскурсии
- Место рождения Уфы — Первомайская площадь.
- Монумент Дружбы — памятник в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России.
- Старинная Большая Казанская улица: Демидовский дом, купеческие дома, жандармское управление.
- Сад им. Аксакова. Символ любви «Аленький цветочек».
- Случевская гора и дом-музей Аксакова, где провёл детство великий русский писатель.
- Первая соборная мечеть.
- Дом губернатора Уфы 19 века.
- Дом Правительства Республики Башкортостан, Курултай — Башкирское Государственное собрание.
- Памятник Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.
- Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури.
- Здание конгресс-холла на площади Салавата Юлаева.
- Водонапорная башня — объект культурного наследия, где располагается одна из самых высоких смотровых площадок города. С неё открываются виды на поймы рек Белая и Дёма.
- И другие места!
Во время экскурсии:
- Вы услышите историю современной миллионной столицы Башкортостана от укреплённого поселения Тура-Тау до сегодняшних дней и перспективы развития города.
- Узнаете об особенностях географического расположения города Уфы на семи холмах, на полуострове, где протекают три реки — Белая, Уфа, Дёма.
- Вспомните о звёздах, которые зажглись на башкирском небе, — Рудольфе Нурееве и Фёдоре Шаляпине, Сергее Аксакове и Мустай Кариме, Михаилe Нестеровe и многих других деятелях культуры и науки.
- Познакомитесь с бортничеством — древнейшим ремеслом башкирского народа.
- Пофотографируетесь в традиционных костюмах.
- Попробуете башкирский мёд и бальзамы на основе местных трав.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или легковом автомобиле Hyundai Tucson, в зависимости от количества участников.
- Экскурсию проведёт один из опытных гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Первомайской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 195 туристов
Мы — члены Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан. Участники и победители городских и республиканских конкурсов. При составлении экскурсий учитываем все ваши интересы и потребности. Проводим тематические экскурсии по городу и Башкирии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
18 окт 2025
Прекрасная экскурсия!
Посмотрели основные достопримечательности города, получили много интересной информации, побывали на дегустации мёда и местных деликатесов, пофотографировались в национальных костюмах и получили ответы на все интересующие вопросы👍🏻
Спасибо!
И
Илья
8 окт 2025
Таня первоклассный гид. Было ощущение что ты не с гидом, а с другом. Экскурсия отличная.
И
Исмира
17 сен 2025
Ирина, спасибо за ваш рассказ, который оставил яркие впечатления.
Г
Галина
27 авг 2025
Экскурсия понравилась. Ирина очень артистичный рассказчик, увлеченная историей своего края и не только. Слушать интересно. Попробовали разные сорта меда. Сфотографировались в национальных костюмах. Спасибо 🤗
И
Ирина
13 авг 2025
Отличная экскурсия с гидом Ириной. Хороший рассказчик, узнали много интересного. На машине ехали не быстро, успели всё рассмотреть. На прогулке ни кто не торопил, успели нафоткаться. 😊
К
Клименко
2 мая 2025
Классно провели вечерок. Гид Мая, позитивный человечек.
Л
Лейла
31 мар 2025
Экскурсия понравилась. Ирина приятный человек и эмоциональный рассказчик, заражает своей любовью к родному краю. Ездили на комфортабельном минивэне, дегустировали сорта вкусного мёда, колбасы из конины и гуся. Единственный минус, что часть экскурсии прошла в темноте и здания уже не так хорошо было видны (даже с подсветкой). В целом впечатления позитивные. Ирине спасибо
Светлана
29 мар 2025
28 марта посетили экскурсию #Уфа, встречай! #Экскурсия была замечательная, спасибо экскурсоводу Ирине за знакомство с таким замечательным городом Уфа! Было очень интересно, весело, вкусно, познавательно! Завораживающие уфимские закаты надолго останутся в памяти… Узнали много нового об истории башкирского народа, познакомились с достопримечательностями этого старинного города.
