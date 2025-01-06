Бирск – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Бирск» в Уфе, цены от 10 710 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
На машине
скидка
10%
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев
Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
Начало: У места Вашего проживания
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
1190010 710 за всё до 3 чел.
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
На машине
скидка
10%
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
Башкирия богата чудесами - посетите Бирск и монастырь Святые кустики. Узнайте о купеческой истории, насладитесь панорамами и попробуйте монастырские угощения
Начало: У места вашего проживания
30 янв в 08:00
31 янв в 08:00
1290011 610 за всё до 3 чел.
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
12 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 января 2025
    Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
    Очень интересная экскурсия с прекрасным гидом Дианой! Маршрут хорошо продуман, Бирск - чудесный, маленький городок. А Святые Кустики - красивый монастырь, который стал отличной финальной точкой!
    Очень интересная экскурсия с прекрасным гидом Дианой! Маршрут хорошо продуман, Бирск - чудесный, маленький городок. АОчень интересная экскурсия с прекрасным гидом Дианой! Маршрут хорошо продуман, Бирск - чудесный, маленький городок. АОчень интересная экскурсия с прекрасным гидом Дианой! Маршрут хорошо продуман, Бирск - чудесный, маленький городок. АОчень интересная экскурсия с прекрасным гидом Дианой! Маршрут хорошо продуман, Бирск - чудесный, маленький городок. АОчень интересная экскурсия с прекрасным гидом Дианой! Маршрут хорошо продуман, Бирск - чудесный, маленький городок. АОчень интересная экскурсия с прекрасным гидом Дианой! Маршрут хорошо продуман, Бирск - чудесный, маленький городок. А
  • Е
    Екатерина
    22 августа 2024
    Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
    Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический музей, храмы, мечеть, побывали
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    в лавке Чиркова, что особо впечатлило нас, зайдя в лавку сразу чувствуется дух того времени, очень захватывает убранство лавки и т. д. Также побывали на Галкиной горе, откуда открываются прекрасные виды на реку Белую, посетили множество парков и памятников, на обратной дороге заехали в село Николаевка, где нас встретила добродушная и светлая женщина Валентина, которая дала столько положительных эмоций и энергии. С нами был гид АЙСЫЛУ💥, которая на 5 с плюсом выполнила свою работу! Айсылу прекрасно ориентируется в местности, отлично водит машину, общительная, очень интересная девушка, которая очень интересно преподносила информацию о городе, за что ей отдельное спасибо. Рекомендую тур в Бирск, останетесь под впечатлением! А также гида Айсылу!

    Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили историческийСегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили историческийСегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили историческийСегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили историческийСегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили историческийСегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили историческийСегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили историческийСегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили историческийСегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили историческийСегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
    Бирск - красивый м ухоженный маленький город, отличная возможность увидеть, как живёт Башкирия не столичная. Гид Айсылу - выше всяких
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    похвал: очень открытая, общительная, с большим объёмом знаний по теме. Показала много интересных мест, а в дороге мы успели поговорить о многом и нашли много общего. Огромное спасибо Айсылу за отлично проведённый день!

  • С
    Светлана
    13 января 2024
    Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
    Экскурсия понравилась. В г. Бирске нам провели экскурсии очень радушные и дружелюбные люди, то, чего нам так не хватает теперь
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    в больших городах. Также понравилась экскурсия в частном музее в марийском селе. Спасибо хозяйке за угощение блинами и своими домашними напитками. Спасибо гиду Диане за хорошую поездку по зимней дороге, правда в машине мерзли ноги. Единственный минус - это дороговизна экскурсии, т. к. экскурсия индивидуальная, а групповых экскурсий в этом направлении не было. За экскурсии в Бирске и в селе доплачивали на месте.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Бирск»

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Сколько стоит экскурсия по Уфе в январе 2025
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