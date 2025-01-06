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в лавке Чиркова, что особо впечатлило нас, зайдя в лавку сразу чувствуется дух того времени, очень захватывает убранство лавки и т. д. Также побывали на Галкиной горе, откуда открываются прекрасные виды на реку Белую, посетили множество парков и памятников, на обратной дороге заехали в село Николаевка, где нас встретила добродушная и светлая женщина Валентина, которая дала столько положительных эмоций и энергии. С нами был гид АЙСЫЛУ💥, которая на 5 с плюсом выполнила свою работу! Айсылу прекрасно ориентируется в местности, отлично водит машину, общительная, очень интересная девушка, которая очень интересно преподносила информацию о городе, за что ей отдельное спасибо. Рекомендую тур в Бирск, останетесь под впечатлением! А также гида Айсылу!