скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев
Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
Начало: У места Вашего проживания
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
1190010 710₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
Башкирия богата чудесами - посетите Бирск и монастырь Святые кустики. Узнайте о купеческой истории, насладитесь панорамами и попробуйте монастырские угощения
Начало: У места вашего проживания
30 янв в 08:00
31 янв в 08:00
1290011 610₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
12 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 января 2025Очень интересная экскурсия с прекрасным гидом Дианой! Маршрут хорошо продуман, Бирск - чудесный, маленький городок. А Святые Кустики - красивый монастырь, который стал отличной финальной точкой!
- ЕЕкатерина22 августа 2024Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический музей, храмы, мечеть, побывали
- ИИрина13 мая 2024Бирск - красивый м ухоженный маленький город, отличная возможность увидеть, как живёт Башкирия не столичная. Гид Айсылу - выше всяких
- ССветлана13 января 2024Экскурсия понравилась. В г. Бирске нам провели экскурсии очень радушные и дружелюбные люди, то, чего нам так не хватает теперь
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Бирск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Уфе в январе 2025
Сейчас в Уфе в категории "Бирск" можно забронировать 3 экскурсии от 10 710 до 12 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2025 год по теме «Бирск», 4 ⭐ отзыва, цены от 10710₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март