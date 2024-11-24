Айгир — одно из самых красивых мест Башкирии.
Природа собрала здесь воедино быструю горную реку, устремлённые в небо грандиозные скалы и дремучую тайгу.
Вместе мы совершим восхождение на живописный горный хребет: подышим чистым воздухом, получим заряд энергии и полюбуемся потрясающими панорамами окрестностей.
Природа собрала здесь воедино быструю горную реку, устремлённые в небо грандиозные скалы и дремучую тайгу.
Вместе мы совершим восхождение на живописный горный хребет: подышим чистым воздухом, получим заряд энергии и полюбуемся потрясающими панорамами окрестностей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсииПриглашаем вас в одно из самых красивых мест Башкирии — Айгир, где природа объединила в себе бурную горную реку, величественные скалы и густую тайгу. Вместе мы совершим восхождение на живописный хребет, чтобы подышать чистейшим горным воздухом, зарядиться энергией природы и насладиться потрясающими панорамами окрестностей. Экскурсия начинается ранним утром с выезда по одной из самых живописных дорог Башкирии, где нас будут окружать бескрайние поля, красочные леса и величественные горные пейзажи. Путь займёт около 2,5 часов до ж/д станции Инзер, откуда мы на комфортной электричке всего за 20 минут доедем до подножья Айгира. Нас ждёт небольшая двухкилометровая прогулка через лес и скальные обломки до начала подъёма на хребет. Подъём довольно крутой, но короткий — всего 750 м. в длину, с перепадом высоты 250-300 м, что займёт около часа. Но усилия будут полностью оправданы, когда мы достигнем вершины и откроем перед собой один из самых захватывающих видов Башкирии: горы Большой и Малый Ямантау, а также хребты Зимардан и Нары. На вершине мы устроим небольшой привал для перекуса и отдыха, после чего спустимся вниз, чтобы полноценно пообедать перед обратной дорогой. Этот день подарит вам яркие впечатления и незабываемые моменты на фоне великолепных природных пейзажей! Важная информация:
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость.
- Подъём не требует специальной физической подготовки.
- Рекомендованный возраст детей для участия в экскурсии — от 7 лет.
- Обед оплачивается дополнительно.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Большой и Малый Ямантау
- Хребты Зимардан и Нары
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Подъём не требует специальной физической подготовки
- Рекомендованный возраст детей для участия в экскурсии - от 7 лет
- Обед оплачивается дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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