читать дальше быстро сориентировался по ситуации, пересадил моего сына на свой сап и в итоге, они вместе доплыли назад. Еще и футболку сухой удалось сохранить! Инструктору зачет! 👌👌👌

Нам не повезло с погодой, уже когда отплыли, начался сильнейший ливень с грозой. Но повезло с инструктором 👌👌👌 классный парень,