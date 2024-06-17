1 чел.
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2 часа
Водная прогулка
На сапах - по реке Уфимке: групповая экскурсия в Уфе
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по реке Уфимке. Преодолейте 9 км с веслом в руках, наслаждайтесь видами и сделайте классные фотографии
Начало: У Каменной переправы - моста через реку Уфимка
Расписание: ежедневно в 19:00
13 июля в 19:00
14 июля в 19:00
2 100₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубое озеро и релакс в термах (всё включено)
Прогуляться вдоль живописного водоёма и отдохнуть у термальных источников
Начало: В районе ТЦ «Июнь»
Завтра в 19:00
13 июля в 10:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
14 июля в 09:30
15 июля в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария17 июня 2024Нам не повезло с погодой, уже когда отплыли, начался сильнейший ливень с грозой. Но повезло с инструктором 👌👌👌 классный парень,
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Активный отдых»
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