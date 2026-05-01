Путешествие в горнозаводскую глубинку: Сим - Миньяр - Аша

Из Уфы - по местам, где формировалась жизнь, промышленность и культура Южного Урала
Я открою для вас уральскую terra incognita — горнозаводскую глубинку, где ритм жизни почти не изменился за двести лет, а природа неразрывна с историей.

Вы увидите, как в зеркалах прудов отражаются горы и косматые ели, а рядом с почерневшими от времени избами стоят заводы.

И получите знания из разных областей: от геологии и ботаники до топонимики, археологии и палеогенетики.
Описание экскурсии

Маршрут и тайминг экскурсии

Уфа — Сим — Миньяр — Аша — Уфа

9:00 — выезд из Уфы
11:00 — прибытие в горнозаводской городок Сим, на родину физика Игоря Курчатова. Пешая прогулка по экотропе и вдоль берега Симского пруда
12:30 — обед в кафе на трассе
13:00 — переезд по живописной дороге вдоль горной реки Сим в сторону Миньяра
13:30 — остановка у Никольского ключа — старообрядческой святыни прошлых веков
13:45 — Никольский мост-виадук через реку Сим
14:00 — прибытие в Миньяр, посещение Свято-Введенского храма, построенного учеником Матвея Казакова — Григорием Милютиным
14:30 — экскурсия в Миньярский городской музей
15:30 — остановка у Отводного гребня на реке Сим
16:00 — прибытие в Ашу. Прогулка по Ашинскому меридиану — новому променаду вдоль реки
16:30 — выезд в Уфу
18:30 — возвращение в город

В течение дня вы:

  • узнаете, как возникла горнозаводская цивилизация Южного Урала и в чём её особенность
  • разберётесь, как строились и работали горные заводы, и какую роль в этом играли симбирские купцы
  • увидите, какое значение имело строительство Симского горного завода в событиях Пугачёвского восстания и судьбе Салавата Юлаева
  • поймёте, кто такой плотинный мастер и почему именно он считался ключевой фигурой на заводе
  • услышите историю «железных караванов», которыми заводскую продукцию вывозили по высокой весенней воде
  • познакомитесь с прошлым старообрядчества на Южном Урале
  • узнаете, как создавался головной участок Транссиба — Самаро—Златоустовская железная дорога
  • откроете для себя топонимику, геологию и природу этого уральского края

И, конечно, весь день вас будут сопровождать уральские пейзажи — спокойные, строгие и очень выразительные.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне, посещение музея, страховка
  • Возрастное ограничение: 10+
  • Во время экскурсии мы поднимемся на две небольшие вершины – один раз по лестнице, второй раз по тропе. Особых требований к физической подготовке нет
  • Питание: в кафе на трассе за свой счёт (от 500 ₽ за чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Руковожу туристической компанией, но в межсезонье работаю и сам, предоставляя авторские экскурсии. Хорошо знаю Урал, Поволжье, Республику Башкортостан.

