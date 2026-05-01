Я открою для вас уральскую terra incognita — горнозаводскую глубинку, где ритм жизни почти не изменился за двести лет, а природа неразрывна с историей. Вы увидите, как в зеркалах прудов отражаются горы и косматые ели, а рядом с почерневшими от времени избами стоят заводы. И получите знания из разных областей: от геологии и ботаники до топонимики, археологии и палеогенетики.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут и тайминг экскурсии

Уфа — Сим — Миньяр — Аша — Уфа

9:00 — выезд из Уфы

11:00 — прибытие в горнозаводской городок Сим, на родину физика Игоря Курчатова. Пешая прогулка по экотропе и вдоль берега Симского пруда

12:30 — обед в кафе на трассе

13:00 — переезд по живописной дороге вдоль горной реки Сим в сторону Миньяра

13:30 — остановка у Никольского ключа — старообрядческой святыни прошлых веков

13:45 — Никольский мост-виадук через реку Сим

14:00 — прибытие в Миньяр, посещение Свято-Введенского храма, построенного учеником Матвея Казакова — Григорием Милютиным

14:30 — экскурсия в Миньярский городской музей

15:30 — остановка у Отводного гребня на реке Сим

16:00 — прибытие в Ашу. Прогулка по Ашинскому меридиану — новому променаду вдоль реки

16:30 — выезд в Уфу

18:30 — возвращение в город

В течение дня вы:

узнаете, как возникла горнозаводская цивилизация Южного Урала и в чём её особенность

разберётесь, как строились и работали горные заводы, и какую роль в этом играли симбирские купцы

увидите, какое значение имело строительство Симского горного завода в событиях Пугачёвского восстания и судьбе Салавата Юлаева

поймёте, кто такой плотинный мастер и почему именно он считался ключевой фигурой на заводе

услышите историю «железных караванов», которыми заводскую продукцию вывозили по высокой весенней воде

познакомитесь с прошлым старообрядчества на Южном Урале

узнаете, как создавался головной участок Транссиба — Самаро—Златоустовская железная дорога

откроете для себя топонимику, геологию и природу этого уральского края

И, конечно, весь день вас будут сопровождать уральские пейзажи — спокойные, строгие и очень выразительные.

Организационные детали