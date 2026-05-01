Вы увидите, как в зеркалах прудов отражаются горы и косматые ели, а рядом с почерневшими от времени избами стоят заводы.
И получите знания из разных областей: от геологии и ботаники до топонимики, археологии и палеогенетики.
Описание экскурсии
Маршрут и тайминг экскурсии
Уфа — Сим — Миньяр — Аша — Уфа
9:00 — выезд из Уфы
11:00 — прибытие в горнозаводской городок Сим, на родину физика Игоря Курчатова. Пешая прогулка по экотропе и вдоль берега Симского пруда
12:30 — обед в кафе на трассе
13:00 — переезд по живописной дороге вдоль горной реки Сим в сторону Миньяра
13:30 — остановка у Никольского ключа — старообрядческой святыни прошлых веков
13:45 — Никольский мост-виадук через реку Сим
14:00 — прибытие в Миньяр, посещение Свято-Введенского храма, построенного учеником Матвея Казакова — Григорием Милютиным
14:30 — экскурсия в Миньярский городской музей
15:30 — остановка у Отводного гребня на реке Сим
16:00 — прибытие в Ашу. Прогулка по Ашинскому меридиану — новому променаду вдоль реки
16:30 — выезд в Уфу
18:30 — возвращение в город
В течение дня вы:
- узнаете, как возникла горнозаводская цивилизация Южного Урала и в чём её особенность
- разберётесь, как строились и работали горные заводы, и какую роль в этом играли симбирские купцы
- увидите, какое значение имело строительство Симского горного завода в событиях Пугачёвского восстания и судьбе Салавата Юлаева
- поймёте, кто такой плотинный мастер и почему именно он считался ключевой фигурой на заводе
- услышите историю «железных караванов», которыми заводскую продукцию вывозили по высокой весенней воде
- познакомитесь с прошлым старообрядчества на Южном Урале
- узнаете, как создавался головной участок Транссиба — Самаро—Златоустовская железная дорога
- откроете для себя топонимику, геологию и природу этого уральского края
И, конечно, весь день вас будут сопровождать уральские пейзажи — спокойные, строгие и очень выразительные.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне, посещение музея, страховка
- Возрастное ограничение: 10+
- Во время экскурсии мы поднимемся на две небольшие вершины – один раз по лестнице, второй раз по тропе. Особых требований к физической подготовке нет
- Питание: в кафе на трассе за свой счёт (от 500 ₽ за чел.)