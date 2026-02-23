и сама поездка. Олеся очень тщательно подходит ко всем вопросам, относящимся к поездке - всё подробнейшим образом объясняет, присылает контакты, треки, советует, как максимально удобно добраться и возможные пути объезда, помогает бронировать ночёвки (если надо), присылает полный список необходимых вещей, остаётся всегда на связи. Было максимально комфортно с ней работать! Водитель снегохода (Сергей) - просто АС своего дела! Комфортные сани, уверенная езда по очень непростому маршруту, помогает подняться на саму вершину.

После восхождения решили задержаться на турбазе на ночь. Персонал турбазы очень общительный, доброжелательный, готов всегда помочь. Посоветовались с Олесей, какие места можно ещё посетить в окрестностях самостоятельно. Она составила нам план на вечер и на следующий день. Всё очень по делу. Огромная благодарность за отличный отдых!