Экскурсии в Уфе весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Уфе, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
К вершине Большой Иремель - с заброской на внедорожниках
На машине
Джиппинг
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
К вершине Большой Иремель - с заброской на внедорожниках
Прочувствовать сказочную красоту Башкирии и взойти на самую известную гору края
«Сапоги (резиновые или ЭВА) понадобятся в сырую погоду весной и осенью»
Сегодня в 21:30
Завтра в 05:00
от 32 000 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие в горнозаводскую глубинку: Сим - Миньяр - Аша
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в горнозаводскую глубинку: Сим - Миньяр - Аша
Из Уфы - по местам, где формировалась жизнь, промышленность и культура Южного Урала
«услышите историю «железных караванов», которыми заводскую продукцию вывозили по высокой весенней воде»
Завтра в 09:00
25 мар в 09:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Небесная гора Хуазе и водопад Кук-Караук - из Уфы
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Небесная гора Хуазе и водопад Кук-Караук - из Уфы
Побывать в живописных уголках Башкирии, подняться на вершину и увидеть горные пейзажи
«Весной он особенно мощный и шумный, а летом — более спокойный, но не менее живописный»
6 апр в 08:30
7 апр в 08:30
от 28 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2026
    К вершине Большой Иремель - на внедорожниках или снегоходах
    22.02-23.02. 2026.
    Бронировали на Tripster у Олеси поездку на Большой Иремель на снегоходе. Всё очень понравилось - и общение с организатором,
    и сама поездка. Олеся очень тщательно подходит ко всем вопросам, относящимся к поездке - всё подробнейшим образом объясняет, присылает контакты, треки, советует, как максимально удобно добраться и возможные пути объезда, помогает бронировать ночёвки (если надо), присылает полный список необходимых вещей, остаётся всегда на связи. Было максимально комфортно с ней работать! Водитель снегохода (Сергей) - просто АС своего дела! Комфортные сани, уверенная езда по очень непростому маршруту, помогает подняться на саму вершину.
    После восхождения решили задержаться на турбазе на ночь. Персонал турбазы очень общительный, доброжелательный, готов всегда помочь. Посоветовались с Олесей, какие места можно ещё посетить в окрестностях самостоятельно. Она составила нам план на вечер и на следующий день. Всё очень по делу. Огромная благодарность за отличный отдых!

  • Д
    Дания
    24 февраля 2025
    К вершине Большой Иремель - на внедорожниках или снегоходах
    Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно: и снегоход был самым
    лучшим, и база для ночёвки была замечательной и экскурсия на следующий день в Ларкино ущелье была интересной. Были также у шамана, а потом зарядили свои обереги в одном из ручьёв Иремеля. До сих пор под впечатлением от поездки. Мои московские гости остались в восторге от нашего края и красот зимнего Иремеля.
    Огромное спасибо Олесе!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. К вершине Большой Иремель - с заброской на внедорожниках;
  2. Путешествие в горнозаводскую глубинку: Сим - Миньяр - Аша;
  3. Небесная гора Хуазе и водопад Кук-Караук - из Уфы.
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Монумент Дружбы;
  2. Арт-КВАДРАТ;
  3. Фонтан «Семь девушек»;
  4. Самое главное;
  5. Памятник Салавату Юлаеву;
  6. Гостиный Двор;
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы;
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»;
  9. Голубое озеро;
  10. Шиханы.
Сколько стоит экскурсия по Уфе в марте 2026
Сейчас в Уфе в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2026 год по теме «Весенние», 2 ⭐ отзыва, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май