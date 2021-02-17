Для тех кто решил переехать в Уфу, мы подготовили небольшую статью, чтобы разобраться, какой район лучше выбрать, какие плюсы и минусы переезда в этот город 🏙️ и что нужно знать о новостройках и вторичном жилье

Уфа

Переезжают на ПМЖ большей частью жители из близлежащих городов и селений. Однако немало и тех, кто переезжает из отдалённых регионов. Для постоянного проживания город соответствует всем житейским требованиям. Отлично развитая инфраструктура, предоставляет такую возможность. Экология в городе неудовлетворительная: в черте города функционирует много предприятий, среди которых и нефтеперерабатывающие комбинаты. Жильё следует подбирать в центре города или удаленных спальных районах — там обстановка гораздо лучше.

В основном, красивый и обустроенный город. Если вы подумываете о переезде в Уфу, ХорошоТАМ ознакомит с положительными и отрицательными сторонами переезда, а агентство недвижимости в Уфе БериКлюч, поможет вам в выборе квартиры.

Плюсы и минусы при переезде в Уфу

Положительные стороны проживания:

уникальная природа;

башкирская кухня;

мягкий климат;

обилие рабочих мест. В городе функционирует более 200 предприятий различных отраслей;

отличное транспортное сообщение;

наличие 8 федеральных ВУЗов, филиалов и средних учебных заведений.

Минусы проживания:

дефицит бюджета;

низкая заработная плата в некоторых областях.

Недвижимость в Уфе, на что обратить внимание

Клубный дом «Соты» в Уфе ЖК «Старый центр»

Каким меркам надо следовать при выборе недвижимости. Для многих главным критерием остаётся цена. Хотя за одну и туже цену можно найти совершенно разные квартиры. Вот и выходит, что стоимость не решает многих основных вопросов. ХорошоТАМ подскажет на что надо обратить внимание при выборе жилья.

Сначала надо определиться с рынком — первичный или вторичный

Первичный, без всяких сомнений чаще престижнее — всё новое: здание, стены, лифты, улучшенная планировка и прочее. Вторичный рынок более всего прельщает тех, кто не хочет ждать, а жаждет переехать сразу, как только будет подписан договор.

Квартира в новостройке, это — время ожидания окончания строительства и длительные отделочные работы. Ожидание, когда закончат ремонт соседи и прекратится "пение" дрелей и стучание молотков, исчезнут с лестничных площадок соседские мешки с цементом и прочим отделочным материалом. Когда воскресным утром будет охватывать тоска по тишине.

С другой стороны, квартира на вторичном рынке может иметь длинную и нелицеприятную историю перехода из рук в руки. Обязательно рассмотрите титульное страхование при покупке вторички.

Ещё первичный рынок – это иногда риск, так как полной гарантии, что достроят в срок, никто дать не может, поэтому иногда придется прибегнуть к услугам риелтора, чтобы сделку оценили, проверили документы и посмотрели историю застройщика по его другим объектам. Напомним, что для этого можно обратиться к агентству бериключ.рф

Немаловажным фактором является территориальное нахождение квартиры

ТЦ «Башкирия лайфстайл центр»

Выбирая жильё необходимо учитывать несколько моментов

близость проживания родителей – если ваши родственные корни крепки;

расстояние до дачи – если она имеется или есть в планах;

местонахождение школы и детского садика – даже если ваши дети уже отучились, то при возможной продаже, это будет плюсом и такие квартиры всегда быстрее продаются;

расстояние до поликлиники, больницы, других социальных служб;

близость к развлекательным учреждениям, но не очень близко, чтобы ночной шум от заведений вам не мешал;

близкое нахождение парков и скверов;

и многое другое, лучше взять лист и записать туда свои пожелания, дальше уже выбрать золотую середину.

После выбора района и определения рынка, следующий шаг — выбор дома

Выбирая дом, нужно постараться учесть всё: осмотреть подъезд, уточнить как часто выходит из строя лифт, исправно ли работают коммуникации, проанализировать планировку квартиры и возможность перепланировки. Немаловажно и наличие стоянки для автомобиля. Так же поинтересуйтесь у возможно будущих соседей, как они относятся к управляющей компании.

Рейтинг лучших районов Уфы

Карта районов города Уфы

Город официально поделен на 7 районов и жизнь в каждом из них имеет свои положительные стороны. ХорошоТАМ поможет подобрать лучший район, чтобы осуществить переезд в Уфу.

Кировский – в одно время и старинный, и самый молодой район. Экологически благоприятный район. Много достопримечательных мест, музеев и ВУЗов. Наилучшая инфраструктура. Хорошо развит транспорт. Цены на квартиры самые высокие по городу;

– в одно время и старинный, и самый молодой район. Экологически благоприятный район. Много достопримечательных мест, музеев и ВУЗов. Наилучшая инфраструктура. Хорошо развит транспорт. Цены на квартиры самые высокие по городу; Ленинский – гармония хорошей экологии и развитых объектов инфраструктуры;

– гармония хорошей экологии и развитых объектов инфраструктуры; Советский – центральная часть Уфы. Самый густонаселенный и удобный для проживания район. Здесь есть все что требуется для спокойного и комфортного проживания. Стоимость недвижимости — высокая;

– центральная часть Уфы. Самый густонаселенный и удобный для проживания район. Здесь есть все что требуется для спокойного и комфортного проживания. Стоимость недвижимости — высокая; Октябрьский – молодой и востребованный район. Здесь есть всё, что требуется для нормального отдыха и жизни. Экология не совсем благоприятная. Цена – приемлемая;

– молодой и востребованный район. Здесь есть всё, что требуется для нормального отдыха и жизни. Экология не совсем благоприятная. Цена – приемлемая; Дёмский – самая лучшая экология, за счёт отдалённости от центра и изобилия зелёных насаждений. Дёмский состоит из современных новостроек и домовладений. Тихое и спокойное место, где есть всё для нормальной жизни. Цены невысокие.