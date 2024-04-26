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но и 15-летние школьницы. Сначала мы посетили Лимонарий, где подивились не только огромному количеству лимонных деревьев со зреющими плодами и ароматными цветами, но и большому количеству других тропических растений. Затем пошли в Ботанический сад. В апреле, конечно, там не так интересно, как летом. Не сезон ещё. Но, благодаря Владимиру, даже в такое время мы узнали много интересного. Посетили замечательную оранжерею, где просто джунгли из тропических растений. Потом дошли до Музея леса, где тоже увидели много любопытного (на 1 этаже несколько помещений с познавательными материалами, а на 2м - диарамы с чучелами животных). Впечатления остались самые приятные от экскурсии.