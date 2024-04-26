1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Ботаническом саду
«В последние годы это место заметно преобразилось, приобретя черты столичного парка»
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
«Уфа считается самым зеленым мегаполисом страны, поэтому в программе обязательно будут парк им»
Завтра в 14:30
11 июля в 09:00
9 300₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы
Увидеть визитную карточку города и узнать, как на одном из его холмов всплыла подлодка
Начало: В районе остановки «Парк Победы»
«Прогуляемся в Парке Победы, где находится рубка боевой подводной лодки»
Завтра в 15:00
11 июля в 10:00
3 898₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита26 апреля 2024Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
- ТТатьяна15 апреля 2024Очень интересная, насыщенная экскурсия. С нами был экскурсовод Владимир. Очень знающий, увлечённый человек. Его слушали с удовольствием не только взрослые,
- ЛЛариса22 августа 2023Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.
- ЛЛюдмила5 августа 2023Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 898 до 9 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2024 год по теме «Парки», 12 ⭐ отзывов, цены от 3898₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь