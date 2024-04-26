Экскурсии по паркам Уфы

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Уфе, цены от 3 898 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
🚶 Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Ботаническом саду
«В последние годы это место заметно преобразилось, приобретя черты столичного парка»
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
«Уфа считается самым зеленым мегаполисом страны, поэтому в программе обязательно будут парк им»
Завтра в 14:30
11 июля в 09:00
9 300 за всё до 5 чел.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы
🚶 Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы
Увидеть визитную карточку города и узнать, как на одном из его холмов всплыла подлодка
Начало: В районе остановки «Парк Победы»
«Прогуляемся в Парке Победы, где находится рубка боевой подводной лодки»
Завтра в 15:00
11 июля в 10:00
3 898 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    26 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    15 апреля 2024
    Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
    Очень интересная, насыщенная экскурсия. С нами был экскурсовод Владимир. Очень знающий, увлечённый человек. Его слушали с удовольствием не только взрослые,
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    но и 15-летние школьницы. Сначала мы посетили Лимонарий, где подивились не только огромному количеству лимонных деревьев со зреющими плодами и ароматными цветами, но и большому количеству других тропических растений. Затем пошли в Ботанический сад. В апреле, конечно, там не так интересно, как летом. Не сезон ещё. Но, благодаря Владимиру, даже в такое время мы узнали много интересного. Посетили замечательную оранжерею, где просто джунгли из тропических растений. Потом дошли до Музея леса, где тоже увидели много любопытного (на 1 этаже несколько помещений с познавательными материалами, а на 2м - диарамы с чучелами животных). Впечатления остались самые приятные от экскурсии.

  • Л
    Лариса
    22 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.
  • Л
    Людмила
    5 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны.
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    Без этой экскурсии наши впечатления и знания о Башкирии и её столице были бы намного меньше. За три часа осмотрели много интересных мест, узнали об истории и современной жизни города, выдающихся жителях, посетили мечеть и православный храм. Мне понравилось, что программа экскурсии такая разноплановая. Большое спасибо нашему гиду Римме и водителю Анатолию.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
  2. Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
  3. Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  5. Монумент Дружбы
  6. Гостиный Двор
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 898 до 9 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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