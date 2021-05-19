Полезная информация об Уфе

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Местное время в Уфе
02:3422
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаУфа
По-английскиUfa
Столица регионаУфа является столицей региона
Население города1 033 338 чел.
АэропортУфа UFA
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота158 м. от уровня моря

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