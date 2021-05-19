Полезная информация об Уфе
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Популярные экскурсии в Уфе
4500
₽
за чел.
1700
₽
за чел.
5
2 отзыва
3700
₽
за чел.
Прогулка по Уфе запомнится вам надолго, ведь я покажу вам именно то, что стоит увидеть в моем родном городе! Поговорим об истории со времени основания...
3500
₽
за чел.
5
12 отзывов
3000
₽
за чел.
Развеять стереотипы о крае и погрузиться в удивительные истории главных точек города