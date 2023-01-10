Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Проведите три активных и насыщенных дня на Южном Урале! Вы подниметесь на легендарный Иремель, посетите исток знаменитой реки Белой, восхититесь красотой Уральских гор с хребта Аваляк и пройдетесь по необычному лесу на берегу озера Калкан.



Вас ждут живописные пешие маршруты, заброски на автомобилях повышенной проходимости и автобусные путешествия.