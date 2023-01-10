Вас ждут живописные пешие маршруты, заброски на автомобилях повышенной проходимости и автобусные путешествия.
Программа тура по дням
Выезд из Уфы
14:50 Сбор на площади возле Конгресс-Холла «Торатау» (г. Уфа).
15:00 Выезд из Уфы.
По пути остановка в г. Белорецк.
Ужин в кафе (доп. плата).
21:00 Заселение на базу отдыха.
Экскурсия на хребет Аваляк. Восхождение на Иремель
06:00 Завтрак.
06:30 Выезд в природный парк Иремель на автомобилях УАЗ.
08:30 Посещение истока р. Белой (Агидели) (30 минут).
11:00 Остановка на Базовой стоянке.
Экскурсия на хребет Аваляк. Фотосессия на обзорной площадке.
12:00 Старт восхождения на вершину горы Иремель.
15:00 Фотосессия на вершине горы Иремель.
Обед сухим пайком.
16:00 Спуск с горы Иремель.
19:00 Перекус, возвращение на базу отдыха.
20.00 Ужин.
Баня (доп. плата, по желанию).
Отдых
Прогулка в Ургунский бор, озеро Калкан и смотровая площадка на горе Калкан-тау
09:00 Завтрак.
10:00 Прогулка в Ургунский бор «Реликтовый лес» — растет только лиственница.
11:00 Выезд из турбазы.
11:30 Посещение озера Калкан и смотровой площадки на горе Калкан-тау.
14:00 Обед на природе, на полуострове озера.
15:00 Выезд в Уфу.
21:00 Возвращение в Уфу.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Ургун”, 2-, 3-, 4-местное размещение, номера эконом.
Стоимость тура на 1 человека – 14 900 рублей.
Скидки на тур (не суммируются между собой):
- Скидка для семей и групп от 5 человек – 5%.
- Скидка для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения).
- Скидки для детей: до 14 лет включительно – 12%.
- Скидки для студентов 5%.
- Для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета).
- Ветераны, участники боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа).
- Скидка при инвалидности 10% (при наличии справки).
- Скидка в день рождения – 10%.
Варианты проживания
База отдыха «Ургун»
Турбаза “Ургун” располагается на берегу одноименного озера в экологически чистом уголке Республики Башкортостан.
Гостям предлагаются номера различных категорий, все они находятся в одном трехэтажном здании.
На территории турбазы находится ресторан, есть оборудованные мангальные площадки.
Гости могут отдохнуть в бане, сауне, массажном кабинете.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Уфы и обратно согласно программе тура
- Проживание на базе отдыха
- Трехразовое питание (кроме питания в кафе), в том числе перекусы, чаепития
- Экскурсионный маршрут по природному парку «Иремель»
- Входной билет в природный парк «Иремель»
- Заброска на внедорожниках УАЗ
- Работа инструктора-проводника
- Работа гида-сопровождающего
- Страхование здоровья от несчастных случаев
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не включенное в программу (питание в кафе)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда (учитывая, что в горах всегда холоднее, и часто дует сильный ветер)
Обязательно:
- удобная обувь;
- головной убор;
- верхняя одежда, куртка, ветровка;
- толстовка, флисовая кофта;
- штаны;
- перчатки, например х/б;
- треккинговые палки, пара или 1 шт.
При необходимости:
- рюкзак;
- фляжка, термос;
- сидушка туристическая (хоба, пенка);
- личная аптечка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитные очки;
- фото/видеоаппаратура;
- индивидуальный перекус;
- гигиеническая помада, от обветривания губ.
Для нахождения на базе:
- одежда;
- тапочки, или сланцы;
- полотенце;
- средства личной гигиены;
- банные принадлежности;
- плавки, купальник.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Скидки на тур (не суммируются между собой):
- Скидка для семей и групп от 5 человек – 5%.
- Скидка для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения).
- Скидки для детей: до 14 лет включительно – 12%.
- Скидки для студентов 5%.
- Для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета).
- Ветераны, участники боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа).
- Скидка при инвалидности 10% (при наличии справки).
- Скидка в день рождения – 10%