Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками

Проведите три активных и насыщенных дня на Южном Урале! Вы подниметесь на легендарный Иремель, посетите исток знаменитой реки Белой, восхититесь красотой Уральских гор с хребта Аваляк и пройдетесь по необычному лесу на берегу озера Калкан.

Вас ждут живописные пешие маршруты, заброски на автомобилях повышенной проходимости и автобусные путешествия.
4
1 отзыв
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Уфы

14:50 Сбор на площади возле Конгресс-Холла «Торатау» (г. Уфа).

15:00 Выезд из Уфы.

По пути остановка в г. Белорецк.

Ужин в кафе (доп. плата).

21:00 Заселение на базу отдыха.

Выезд из УфыВыезд из УфыВыезд из УфыВыезд из Уфы
2 день

Экскурсия на хребет Аваляк. Восхождение на Иремель

06:00 Завтрак.

06:30 Выезд в природный парк Иремель на автомобилях УАЗ.

08:30 Посещение истока р. Белой (Агидели) (30 минут).

11:00 Остановка на Базовой стоянке.

Экскурсия на хребет Аваляк. Фотосессия на обзорной площадке.

12:00 Старт восхождения на вершину горы Иремель.

15:00 Фотосессия на вершине горы Иремель.

Обед сухим пайком.

16:00 Спуск с горы Иремель.

19:00 Перекус, возвращение на базу отдыха.

20.00 Ужин.

Баня (доп. плата, по желанию).

Отдых

Экскурсия на хребет Аваляк. Восхождение на ИремельЭкскурсия на хребет Аваляк. Восхождение на ИремельЭкскурсия на хребет Аваляк. Восхождение на ИремельЭкскурсия на хребет Аваляк. Восхождение на Иремель
3 день

Прогулка в Ургунский бор, озеро Калкан и смотровая площадка на горе Калкан-тау

09:00 Завтрак.

10:00 Прогулка в Ургунский бор «Реликтовый лес» — растет только лиственница.

11:00 Выезд из турбазы.

11:30 Посещение озера Калкан и смотровой площадки на горе Калкан-тау.

14:00 Обед на природе, на полуострове озера.

15:00 Выезд в Уфу.

21:00 Возвращение в Уфу.

Прогулка в Ургунский бор, озеро Калкан и смотровая площадка на горе Калкан-тауПрогулка в Ургунский бор, озеро Калкан и смотровая площадка на горе Калкан-тау

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Ургун”, 2-, 3-, 4-местное размещение, номера эконом.

Стоимость тура на 1 человека – 14 900 рублей.

Скидки на тур (не суммируются между собой):

  1. Скидка для семей и групп от 5 человек – 5%.
  2. Скидка для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения).
  3. Скидки для детей: до 14 лет включительно – 12%.
  4. Скидки для студентов 5%.
  5. Для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета).
  6. Ветераны, участники боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа).
  7. Скидка при инвалидности 10% (при наличии справки).
  8. Скидка в день рождения – 10%.

Варианты проживания

База отдыха «Ургун»

2 ночи

Турбаза “Ургун” располагается на берегу одноименного озера в экологически чистом уголке Республики Башкортостан.

Гостям предлагаются номера различных категорий, все они находятся в одном трехэтажном здании.

На территории турбазы находится ресторан, есть оборудованные мангальные площадки.

Гости могут отдохнуть в бане, сауне, массажном кабинете.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Уфы и обратно согласно программе тура
  • Проживание на базе отдыха
  • Трехразовое питание (кроме питания в кафе), в том числе перекусы, чаепития
  • Экскурсионный маршрут по природному парку «Иремель»
  • Входной билет в природный парк «Иремель»
  • Заброска на внедорожниках УАЗ
  • Работа инструктора-проводника
  • Работа гида-сопровождающего
  • Страхование здоровья от несчастных случаев
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не включенное в программу (питание в кафе)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда (учитывая, что в горах всегда холоднее, и часто дует сильный ветер)

Обязательно:

  • удобная обувь;
  • головной убор;
  • верхняя одежда, куртка, ветровка;
  • толстовка, флисовая кофта;
  • штаны;
  • перчатки, например х/б;
  • треккинговые палки, пара или 1 шт.

При необходимости:

  • рюкзак;
  • фляжка, термос;
  • сидушка туристическая (хоба, пенка);
  • личная аптечка;
  • туалетная бумага;
  • солнцезащитные очки;
  • фото/видеоаппаратура;
  • индивидуальный перекус;
  • гигиеническая помада, от обветривания губ.

Для нахождения на базе:

  • одежда;
  • тапочки, или сланцы;
  • полотенце;
  • средства личной гигиены;
  • банные принадлежности;
  • плавки, купальник.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Скидки на тур (не суммируются между собой):

  1. Скидка для семей и групп от 5 человек – 5%.
  2. Скидка для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения).
  3. Скидки для детей: до 14 лет включительно – 12%.
  4. Скидки для студентов 5%.
  5. Для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета).
  6. Ветераны, участники боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа).
  7. Скидка при инвалидности 10% (при наличии справки).
  8. Скидка в день рождения – 10%
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
10 янв 2023
Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️

Тур входит в следующие категории Уфы

ПешеходныеНа автобусеВсе туры3-дневные турыПопулярные местаВосхождения

Похожие туры из Уфы

Башкирский Урал
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Башкирский Урал
Начало: Г. Уфа
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 64 900 за человека
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Начало: Г. Уфа
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 26 500 за человека
Путешествие по пещерам и горам Урала
Конные прогулки
На автобусе
3 отзыва
10 дней
Путешествие по пещерам и горам Урала
Начало: Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Ка...
Завтра в 10:00
25 авг в 10:00
71 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Уфе
Все туры из Уфы
ХорошоТам