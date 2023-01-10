4 дня
Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
Изучить столицу и глубинку, попробовать мёд, поучиться стрелять из лука и делать янсык и баурсаки
Начало: Отель в Уфе, 12:00
12 авг в 12:00
26 авг в 12:00
35 800₽ за человека
3 дня
Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации
Погрузиться в историю и кухню региона, попробовать кыстыбый и побывать в Святых кустиках
Начало: Отель в Уфе, 13:00
9 авг в 13:00
23 авг в 13:00
24 900₽ за человека
2 дня
Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
Узнать, откуда начинался город и как в нём жил Шаляпин, и посетить мечеть Ляля-Тюльпан
Начало: Отель в Уфе, 12:00
14 авг в 12:00
28 авг в 12:00
14 800₽ за человека
3 дня
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
20 сен в 10:00
14 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга10 января 2023Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Популярные места»
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- Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
- Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации
- Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
- Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Сколько стоит тур в Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "Популярные места" можно забронировать 4 тура от 14 800 до 35 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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