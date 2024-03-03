Для более комфортного пребывания верхом по маршруту предусмотрена автомобильная поддержка, перевозящая снаряжение и рюкзаки.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы, экскурсия по селу Кага, конно-верховой выезд в окрестностях села
Встреча группы в г. Уфа:
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.
10:00 Встреча группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
Групповой трансфер до с. Кага (80 км) оплачивается отдельно.
- в день заезда с 04:00 до 06:00, трансфер, завтрак. Заселение в номер раньше расчетного часа возможно при наличии свободных мест.
- накануне дня заезда с 20:00 до 22:00 (при условии оплаты группового трансфера и доп. ночи на турбазе).
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
14:00 Прибытие на турбазу.
Размещение в 2-местном номере в купольном доме.
Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.
Инструктаж по технике безопасности на маршруте.
Ознакомительный конно-верховой выезд в окрестностях села (~ 2 часа, ~ 8 км).
Знакомство с лошадью, которая для Вас будет лучшим другом на ближайшие пять дней; на практике научитесь правильно седлать лошадей и закрепите навыки верховой езды на первой радиальной прогулке.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов» (~ 40- 60 мин.).
Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
Ужин.
Башкирский государственный заповедник
Завтрак.
Конный выезд (~ 5 часов) вдоль границы Башкирского государственного заповедника.
Особенность нашего тура заключается в том, что Вы полностью вовлечены в процесс подготовки лошадей к прогулке.
Научитесь «ловить» лошадь, под руководством опытного инструктора сами оседлаете коня.
Маршрут проходит шагом по живописной местности с обзором хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Выезд рассчитан ~ на 5 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе, поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды и обуви.
Поздний обед на турбазе.
Пешеходная прогулка к святому источнику «Сажелка» (1 км).
По легенде вода из этого источника остановила эпидемию холеры в селе.
С этим событием связан традиционный кагинский праздник — Обещанный день, который проходит каждый год 21 августа.
Источник хорошо благоустроен, есть часовня в честь Св. Николая Чудотворца, открыта купель.
Желающие могут окунуться и набрать воды.
Ужин.
Конная прогулка до устья Черной речки
Завтрак.
Конный переход до устья Черной речки (~ 4-5 часов).
Подготовка и выезд в конный поход: впереди три дня полного погружения в природу Урала и общения с лошадью.
Вереница лошадей отправляется к устью Чёрной речки.
Путь пролегает по живописной тропе в горах и проходит «налегке»: на туре действует автоподдержка, вещи до стоянки перевозятся на машине.
По прибытии на место — приготовление пищи, постановка лагеря, отдых у реки.
Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.
Конная прогулка на хребет Крака
Завтрак в полевых условиях.
Конная прогулка из устья Чёрной речки на хребет Крака (~ 3 часа).
Исследуем Уральские горы верхом на коне: завораживающие виды, пересеченная горнолесная местность, живописные поляны с разнотравьем.
Насладившись красотами, вернёмся обратно в лагерь отдыхать, купаться и наслаждаться общением у костра.
Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.
Возвращение на турбазу
Завтрак в полевых условиях.
Конный переход до турбазы (~ 3 часа).
Седловка лошадей, сбор лагеря и в обратный путь!
Дорога пройдет по новому маршруту, но также «налегке» - вещи до базы перевезет машина.
По ходу движения преодолеем несколько бродов (при низком уровне воды в реке), закрепим навыки верховой езды по пересеченной местности.
Размещение на турбазе.
Обед.
Баня по-белому.
Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил.
Ужин.
Сплав по реке Белой
Завтрак.
Подготовка к водному маршруту (группа комплектуется снаряжением).
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Трансфер к месту начала сплава.
Знатоки утверждают, что от с. Кага начинаются самые красивые места на реке Белая (Агидель).
Этот отрезок пути даже называют «галереей природы», так как здесь собраны лучшие шедевры Южного Урала.
Питание в полевых условиях.
Ночевка в палатках.
Протяженность сплава ~ 8 км.
Продолжение сплава
Продолжение сплава (~ 10 км).
Вас будут окружать горы, покрытые хвойными и смешанными лесами, известняковые скалы.
На стоянках возможен сбор ягод и грибов (в зависимости от сезона), организация туристской бани, купание в чистой горной реке, уют и тепло костра.
Питание в полевых условиях.
Ночевка в палатках.
Протяженность сплава ~ 10 км.
Завершение сплава
Завтрак в полевых условиях.
Завершение сплава (~ 13 км).
Снятие с маршрута. Трансфер до турбазы.
Размещение на турбазе.
Обед.
Баня по-белому.
Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил.
Ужин.
Питание — завтрак в полевых условиях, обед и ужин — на турбазе.
Ночевка на турбазе.
Протяженность сплава ~ 13 км.
Заповедник «Шульган-Таш», мастер-классы
Завтрак.
Переезд до заповедника «Шульган-Таш» (100 км).
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества — башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита — пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки — изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Мастер-класс по стрельбе из лука или по игре на курае.
Возвращение на турбазу (100 км).
Ужин.
Прогулка на гору Благодать. Отъезд
Завтрак.
Отдых в с. Кага.
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
Пешеходная прогулка на гору Благодать (8 км).
Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года обзор хребта Баштау.
Обед.
«За чашкой чая…» — чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Самостоятельный отъезд в день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).
Отъезд в г. Уфа с 15:00 до 16:00 по местному времени. В день отъезда после обеда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00. Оплачивается отдельно.
Отъезд в г. Белорецк в день отъезда после обеда организован групповой трансфер из с. Кага до авто- или ж/д вокзала г. Белорецка. Ориентировочный приезд в Белорецк к 17:00. Оплачивается отдельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе и в палатках.
Возможно одноместное размещение по запросу за дополнительную плату.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Палаточный лагерь
Размещение в двухместных палатках на туристических стоянках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе и на оборудованных туристских стоянках
- 3-разовое питание (кроме: завтрака в первый день, ужина в последний день)
- Аренда снаряжения и лошадей
- Работа инструкторов
- Экскурсии (по программе)
- Внутримаршрутный транспорт (в т. ч. автоподдержка: перевозка снаряжения и рюкзаков туристов)
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до Уфы и Белорецка и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Групповой трансфер г. Уфа – с. Кага – г. Уфа – 4 000 руб
- Групповой трансфер г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк (при доплате тура с началом и окончанием в городе Белорецк в стоимость доплаты включен завтрак в 1-й день тура) – 3 600 руб
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд автомашины на территорию турбазы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Повседневный комплект:
- не менее 2-х пар брюк:
- шерстяные или х\б;
- капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем);
- несколько футболок и рубашек с длинным рукавом;
- ветровка/дождевик;
- шапка и кепка;
- кофта или свитер;
- несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья;
- купальный костюм;
- спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.
Для отдыха на водных маршрутах (сплав по реке) необходимы:
- тёплые вещи, желательно из натуральной шерсти, т. к. только шерсть греет даже в воде;
- лучшая обувь для сплава – кеды, кроссовки или любая другая легкая шнурующаяся обувь на шерстяной носок;
- для защиты рук от холодной воды лучше запастись защитным кремом или жиром, либо иметь кожаные перчатки.
Не забудьте:
- умывальные принадлежности;
- личная аптечка;
- средства от укусов насекомых;
- солнцезащитный керм;
- солнечные очки;
- фонарь;
- походное полотенце;
- фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядное устройство.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
На турбазе – трёхразовое, на базе еду готовит повар.
На маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.
Какое предоставляется снаряжение?
Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь. Специальное: весла и катамараны (2-, 4-местные), спасжилеты (по желанию), упряжь для лошадей.
Какая погода в туре?
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Какая дистанция маршрута?
90 км – конная часть и 30 км – водная часть.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 120 кг.
Какие особенности есть у тура?
- Для перевозки группового снаряжения и продуктов на конной части используется автотранспорт.
- Туристы участвуют в дежурстве за лошадьми.
- Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.
- Группу (до 15 человек) сопровождают 2 проводника-инструктора, обеспечивая комфорт и безопасность.
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00.
- Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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