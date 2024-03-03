1 день

Встреча, прогулочный выезд на снегоходах

1 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Завтрак – не включен.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда 14:00

Завтрак – не включен;

3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

в день заезда с 4:00 до 06:00.

накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Завтрак – включен.

Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.

Размещение на туристской базе в купольных домах («комфорт»).

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы).

Инструктаж.

Прогулочный выезд в окрестностях села Кага, в котором вы сможете ощутить всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбоваться зимним уральским лесом и очаровательными пейзажами (Снегоходный переезд ~ 20 км).

Ужин.