Зимняя Башкирия

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Вы получите навыки управления снегоходом по пересеченной местности, погрузитесь в жизнь горнозаводского села, увидите вековые лиственницы, памятник геологии – Доменные ворота, покорите один из тысячников Южного Урала – гору Большой Шатак, попробуете башкирский мед и вкусный травяной чай с бальзамом, посетите уникальную пещеру Шульган-таш, совершите конно-санное путешествие по сосновому лесу.
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Ближайшие даты:
2
янв
5
янв
18
янв
8
фев
22
фев
7
мар

Что вас ожидает:

Драйв на снегоходах
Драйв на снегоходах
Инструктора обучат нас вождению снегохода, а также навыкам езды по пересеченной местности
Уютные купольные дома
Уютные купольные дома
Будем жить в уютных купольных домах в заснеженных лесах Башкирии
Лепка пельменей
Лепка пельменей
В дружественной семейной обстановке за неспешными беседами займемся лепкой домашних пельменей

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулочный выезд на снегоходах

1 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Завтрак – не включен.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда 14:00

Завтрак – не включен;

3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 4:00 до 06:00.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Завтрак – включен.

Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.

Размещение на туристской базе в купольных домах («комфорт»).

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы).

Инструктаж.

Прогулочный выезд в окрестностях села Кага, в котором вы сможете ощутить всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбоваться зимним уральским лесом и очаровательными пейзажами (Снегоходный переезд ~ 20 км).

Ужин.

Встреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходах
2 день

Выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Снегоходный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника, хребты Среднего Крака: погружение в эстетику южно-уральской природы.

(Снегоходный переезд ~ 30 км, ~ 3 часа).

Перед предстоящим на 3 день выездом на хр. Б. Шатак необходимо усовершенствовать навыки управления снегоходом на пересеченной местности, сработаться группе, ведь в горах важна взаимопомощь и взаимопонимание в команде.

Обед на турбазе «Тенгри».

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей.

Ужин.

Выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника
3 день

Выезд на горный массив Большой Шатак

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Снегоходный выезд на горный массив Большой Шатак (1270 м).

(Снегоходный переезд ~ 70-80 км. ~ 7-8 часов).

Вас ожидает настоящее зимнее приключение — путешествие на снегоходах на один из тысячников Южного Урала.

Вы увидите: скальные останцы и вулканические породы, превращённые морем в крупные валуны, старую лиственницу возрастом около 400 лет, памятник природы — Урочище Кухтур, вершину Б. Шатак.

Выезд рассчитан ~ на 7-8 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается физическая нагрузка, так как большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.

Во время выезда запланирован обед в зимнем лесу: горячая еда в термосах, вкусные бутерброды и, конечно, теплый чай, который придаст сил и бодрость двигаться дальше к намеченной цели.

Ужин.

Баня «по-белому».

Выезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой Шатак
4 день

Выезд в долину Белой и Черной речки

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Выезд в долину Белой и Черной речки.

(Снегоходный переезд ~ 30-40 км. ~ 3 часа).

Осмотр геологического памятника природы – Доменные ворота.

Своей причудливой формой эта скала напоминает гигантские ворота печи, а четко выраженные слои горных пород дают возможность познакомиться с устройством земной коры.

Обед.

«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Отдых на базе.

Ужин.

Выезд в долину Белой и Черной речкиВыезд в долину Белой и Черной речкиВыезд в долину Белой и Черной речкиВыезд в долину Белой и Черной речки
5 день

Заповедник «Шульган-Таш»

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионного комплексомначнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.

У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.

Переезд в Бурзянский район (70 км).

По дороге обед.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш» (пешеходная часть 4 км).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км).

Ужин.

Заповедник «Шульган-Таш»Заповедник «Шульган-Таш»Заповедник «Шульган-Таш»Заповедник «Шульган-Таш»
6 день

Конно-санный выезд в окрестностях села. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью в санях.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек (продолжительность ~ 2 часа).

Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.

Обед.

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15 ч. по местному времени).

Также за дополнительную плату в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага. Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа. Ориентировочный приезд к 21.00.

Также за дополнительную плату в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение класса комфорт, прохождение тура вдвоем на снегоходе.

Доплата за одноместное размещение в номере на турбазе: 12 500 руб. (5 н.)

Доплата за одноместное размещение на снегоходе: 30 000 руб.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

5 ночей

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта; Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату);

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Проживание на турбазе (2х местное размещение)
  • Питание по программе
  • Аренда снегоходов и экипировки, ГСМ
  • Баня по программе
  • Экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
  • Работа персонала и инструкторов
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецка или с. Кага
  • Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 4 000 руб.
  • Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» – 3 600 руб.
  • Доплата за прохождение тура при размещении «один на снегоходе»
  • Индивидуальные трансферы (в т. ч. авиа и ж/д билеты)
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза (по желанию свой, выдается в экипировке);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм/флисовый костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья.
  • купальник/плавки (бани бывают разные!)

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, полотенце для душа и бани (выдаются только маленькие полотенца), туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая будет погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Для кого подходит этот тур?
  • Тур рассчитан на неподготовленных туристов, но требует от участников физической нагрузки *Рассматриваем заявки «от 1 снегохода».
  • Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).
  • Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.
  • Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
  • от 18 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 14 лет в сопровождении родителей без права управления снегоходом;
  • Для управления снегоходом необходимо удостоверение на право управления снегоходом; минимально – водительские права категории В (легковой автомобиль). Турист несет материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда «Принимающей стороне» или ее имуществу, или в случае нарушения правил техники безопасности при управлении снегоходом!
  • Покупка путёвки на тур по цене «вдвоём на снегоходе» возможна при условии общего веса участников на одной машине не более 170 кг. При весе одного участника «120 кг и более» возможно только участие в туре по цене «один на снегоходе».
Условия проведения тура

Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).

При недоборе группы на заезд, туроператор имеет право за 48 часов отказать в проведении тура или запросить перенос даты.

Проведение тура при недоборе группы возможен в индивидуальном формате, при этом идет пересчет стоимости тура.

Как организовано питание?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какая сложность и длина маршрута?

Протяженность снегоходных переездов на маршруте: 180 км.

Указанные расстояния являются приблизительными.

Скорость передвижения группы на снегоходах зависит как от погодных условий, так и от навыков управления и адаптации каждого. Инструктора обучают вождению снегохода, управляя «перемещением центра тяжести», а также навыкам езды по пересеченной местности с подъемом в гору по боковым уклонам.

Какое предоставляется снаряжение?

посуда на группу, термосы; специальное – снегоходы «Polaris Widetrack», экипировка (комбинезон (одевается на теплую кофту), обувь-бахилы, перчатки, подшлемник, шлем с забралом).

За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе: валенки, туристические лыжи.

Как добраться?

Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км.) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск. Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб. Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути - от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей. Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.)

Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа - Белорецк =260 км; Магнитогорск-Белорецк=85 км;

-Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д

-Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 час 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д

Ж/д до Белорецка:

-через день № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде)

-через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк);

-через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк);

-пят. - воскр. из Уфы в 4 электропоезд «Легенда Урала» (4 часа).

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал, например в Мурадымовском ущелье.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
Э
26 янв 2024
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
В
23 ноя 2023
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.
Природа красивая!
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.

Тур входит в следующие категории Уфы

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