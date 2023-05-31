Экскурсия на автомобиле — это удобно, комфортно, по-современному! Экономит ваше время, бережет ноги. Вы сможете посмотреть на город с разных ракурсов. Мы продумали очень удобный маршрут. А если на улице дождливая погода или мокрый снег, то автопутешествие — идеальный вариант для знакомства с таким прекрасным городом, как Углич. Программа состоит из поездки на авто с панорамными видами, историческими и современными проекциями города.

Что вас ждетУглич — волшебный город, живущий словно в нескольких временах сразу. Эпоха Ивана Грозного соседствует с советским периодом, а пора Петра I — с современностью. Мы посетим исторический центр города, главную площадь, где в первозданном виде сохранились старинные купеческие особняки. Поговорим о богатом прошлом и удивительном настоящем города, его знаменитых людях и знаковых событиях.

Мы побываем в храмах и монастырях Углича, прокатимся по набережной, а еще вы сможете полюбоваться прекрасной панорамой Углича и Волги.