Автопутешествие по Угличу

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Ответы на вопросы
Углич — уютный городок с богатой историей и древними традициями, драгоценная шкатулка с народными преданиями и событиями, менявшими ход истории России.

Совершите путешествие во времени на комфортабельном авто — мы прокатимся по центральным улицам, посетим храмы и монастыри, полюбуемся грандиозной панорамой города и Волги.
Автопутешествие по Угличу
Автопутешествие по Угличу
Автопутешествие по Угличу
Автопутешествие по Угличу
Автопутешествие по Угличу
Автопутешествие по Угличу
Ближайшие даты:
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
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июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Центральная площадь
  • Центральная часть города
  • Храмы и монастыри
  • Набережная Волги
  • Вид с плотины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия на автомобиле — это удобно, комфортно, по-современному! Экономит ваше время, бережет ноги. Вы сможете посмотреть на город с разных ракурсов. Мы продумали очень удобный маршрут. А если на улице дождливая погода или мокрый снег, то автопутешествие — идеальный вариант для знакомства с таким прекрасным городом, как Углич. Программа состоит из поездки на авто с панорамными видами, историческими и современными проекциями города.
Что вас ждетУглич — волшебный город, живущий словно в нескольких временах сразу. Эпоха Ивана Грозного соседствует с советским периодом, а пора Петра I — с современностью. Мы посетим исторический центр города, главную площадь, где в первозданном виде сохранились старинные купеческие особняки. Поговорим о богатом прошлом и удивительном настоящем города, его знаменитых людях и знаковых событиях.
Мы побываем в храмах и монастырях Углича, прокатимся по набережной, а еще вы сможете полюбоваться прекрасной панорамой Углича и Волги.

В любое время, в любой удобный день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Площадь Успенская, Углич
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой удобный день
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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