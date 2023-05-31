Углич — уютный городок с богатой историей и древними традициями, драгоценная шкатулка с народными преданиями и событиями, менявшими ход истории России.
Совершите путешествие во времени на комфортабельном авто — мы прокатимся по центральным улицам, посетим храмы и монастыри, полюбуемся грандиозной панорамой города и Волги.
Совершите путешествие во времени на комфортабельном авто — мы прокатимся по центральным улицам, посетим храмы и монастыри, полюбуемся грандиозной панорамой города и Волги.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Центральная площадь
- Центральная часть города
- Храмы и монастыри
- Набережная Волги
- Вид с плотины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия на автомобиле — это удобно, комфортно, по-современному! Экономит ваше время, бережет ноги. Вы сможете посмотреть на город с разных ракурсов. Мы продумали очень удобный маршрут. А если на улице дождливая погода или мокрый снег, то автопутешествие — идеальный вариант для знакомства с таким прекрасным городом, как Углич. Программа состоит из поездки на авто с панорамными видами, историческими и современными проекциями города.
Что вас ждетУглич — волшебный город, живущий словно в нескольких временах сразу. Эпоха Ивана Грозного соседствует с советским периодом, а пора Петра I — с современностью. Мы посетим исторический центр города, главную площадь, где в первозданном виде сохранились старинные купеческие особняки. Поговорим о богатом прошлом и удивительном настоящем города, его знаменитых людях и знаковых событиях.
Мы побываем в храмах и монастырях Углича, прокатимся по набережной, а еще вы сможете полюбоваться прекрасной панорамой Углича и Волги.
В любое время, в любой удобный день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- Площадь Успенская, Углич
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любое время, в любой удобный деньЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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