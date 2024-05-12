Храмы и соборы Углича с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Угличе, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сюжеты Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
316 отзывов
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
«В Спасо-Преображенском соборе полюбуемся копиями работ Рафаэля, Рэни, Доминикино — и потрясающим иконостасом»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Главные святыни Углича
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
«Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор Переславской епархии Русской православной церкви»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
112 отзывов
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
«Перед вами «проплывут» строения угличского кремля: церковь Царевича Дмитрия «на крови», палаты удельных князей, Спасо-Преображенский собор и колокольня»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
58005 220 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Сюжеты Углича
    Экскурсовод была Надежда Владимировна, доброжелательная, неспешная, любит свой город. Экскурсия длилась 3ч. Из них 2,5ч провели на территории Кремля. Территория маленькая,
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    объектов немного. Затянутая получилась экскурсия. В группе были дети. Хотелось, чтобы им подробнее рассказывали о исторических героях, а не как о уже им знакомых вещах. В сухом остатке- времени провели много, а целостного впечатления о городе не получилось.

  • В
    Вероника
    10 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!
  • Ю
    Юля
    10 мая 2024
    Сюжеты Углича
    Были в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид Екатерина очень интересный рассказчик, влюбленный
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    в свой город. 3 часа пролетели не заметно, узнали много интересного, посетили все самые интересные локации и места города. Планируем еще раз посетить Углич, чтобы пройтись по музеям города. Одного дня для Углича маловато.

    Были в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид ЕкатеринаБыли в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид Екатерина
  • м
    марина
    9 мая 2024
    Сюжеты Углича
    Экскурсовод Надежда Владимировна, очень интересно, содержательно провела экскурсию. Экскурсия прошла в активном формате. Большое спасибо.
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Нашим гидом был Александр. В самом начале экскурсии у нас уточнили, на чем сделать акценты и что бы мы хотели увидеть. Три с лишним часа пролетели совершенно незаметно. Интересный материал, красивейшие места. Александр - замечательный рассказчик.
  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Нашем гидом была Надежда. Огромное ей спасибо за интересную и увлекательную экскурсию по Угличу. Вместо двух часов гуляли четыре.
  • П
    Полина
    11 октября 2023
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Надежда просто супер!! Всем советуем)
  • С
    Сергей
    15 сентября 2023
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Спасибо Надежде и капитану Денису за интересную и содержательную экскурсию. И конечно нужно брать на час.
    Спасибо Надежде и капитану Денису за интересную и содержательную экскурсию. И конечно нужно брать на час
  • А
    Александр
    5 сентября 2023
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Все отлично. Надежда пунктуальна как угличинские часы и провела отличную экскурсию. Сам катер и его капитан тоже на высоте.

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Соборы и храмы»

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  3. По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
Сейчас в Угличе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 220 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 459 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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