1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
«В Спасо-Преображенском соборе полюбуемся копиями работ Рафаэля, Рэни, Доминикино — и потрясающим иконостасом»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
«Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор Переславской епархии Русской православной церкви»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
«Перед вами «проплывут» строения угличского кремля: церковь Царевича Дмитрия «на крови», палаты удельных князей, Спасо-Преображенский собор и колокольня»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
58005 220₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 мая 2024Экскурсовод была Надежда Владимировна, доброжелательная, неспешная, любит свой город. Экскурсия длилась 3ч. Из них 2,5ч провели на территории Кремля. Территория маленькая,
- ВВероника10 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!
- ЮЮля10 мая 2024Были в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид Екатерина очень интересный рассказчик, влюбленный
- ммарина9 мая 2024Экскурсовод Надежда Владимировна, очень интересно, содержательно провела экскурсию. Экскурсия прошла в активном формате. Большое спасибо.
- ИИрина6 мая 2024Нашим гидом был Александр. В самом начале экскурсии у нас уточнили, на чем сделать акценты и что бы мы хотели увидеть. Три с лишним часа пролетели совершенно незаметно. Интересный материал, красивейшие места. Александр - замечательный рассказчик.
- ААлексей2 мая 2024Нашем гидом была Надежда. Огромное ей спасибо за интересную и увлекательную экскурсию по Угличу. Вместо двух часов гуляли четыре.
- ППолина11 октября 2023Надежда просто супер!! Всем советуем)
- ССергей15 сентября 2023Спасибо Надежде и капитану Денису за интересную и содержательную экскурсию. И конечно нужно брать на час.
- ААлександр5 сентября 2023Все отлично. Надежда пунктуальна как угличинские часы и провела отличную экскурсию. Сам катер и его капитан тоже на высоте.
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
Сейчас в Угличе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 220 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 459 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Углича. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!