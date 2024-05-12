С Светлана Сюжеты Углича читать дальше объектов немного. Затянутая получилась экскурсия. В группе были дети. Хотелось, чтобы им подробнее рассказывали о исторических героях, а не как о уже им знакомых вещах. В сухом остатке- времени провели много, а целостного впечатления о городе не получилось. Экскурсовод была Надежда Владимировна, доброжелательная, неспешная, любит свой город. Экскурсия длилась 3ч. Из них 2,5ч провели на территории Кремля. Территория маленькая,

В Вероника Главные святыни Углича Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!

Ю Юля Сюжеты Углича читать дальше в свой город. 3 часа пролетели не заметно, узнали много интересного, посетили все самые интересные локации и места города. Планируем еще раз посетить Углич, чтобы пройтись по музеям города. Одного дня для Углича маловато. Были в Угличе один день, поэтому взяли обзорную экскурсию по городу. Экскурсия очень понравилась. Гид Екатерина очень интересный рассказчик, влюбленный

м марина Сюжеты Углича Экскурсовод Надежда Владимировна, очень интересно, содержательно провела экскурсию. Экскурсия прошла в активном формате. Большое спасибо.

И Ирина Главные святыни Углича Нашим гидом был Александр. В самом начале экскурсии у нас уточнили, на чем сделать акценты и что бы мы хотели увидеть. Три с лишним часа пролетели совершенно незаметно. Интересный материал, красивейшие места. Александр - замечательный рассказчик.

А Алексей Главные святыни Углича Нашем гидом была Надежда. Огромное ей спасибо за интересную и увлекательную экскурсию по Угличу. Вместо двух часов гуляли четыре.

П Полина По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом Надежда просто супер!! Всем советуем)

С Сергей По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом Спасибо Надежде и капитану Денису за интересную и содержательную экскурсию. И конечно нужно брать на час.