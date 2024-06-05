А Александр Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!

И Ирина Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.

И Ирина Уютная старина Углича Всем советую

Б Борис Углич - город на реке времени Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️

С Софья Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) читать дальше грамотно, Аня старалась как можно больше нам рассказать. Видно, что экскурсовод она профессиональный. Всегда может подсказать, как что лучше. Смело рекомендуем. 👍 Хочется поблагодарить Анну за интересный рассказ. Огромное спасибо. Было очень интересно, узнали много нового. Время пролетело очень быстро. Экскурсия продумана

И Ирина Углич сквозь столетия Анна - прекрасный рассказчик, маршрут был продуман. Много рассказала интересных фактов об истории города, мы услышали городские легенды. Рекомендуем всём, кто приедет в этот чудесный город.

К Константин Экспресс-прогулка по Угличу читать дальше произвели на меня основное впечатление. Смутное время проходили в школе на истории. Сейчас увидел место исторических событий своими глазами. Хотелось бы, чтобы уроки истории проходили в виде таких экскурсий. Экскурсовода Анастасию рекомендую как грамотного специалиста-историка, интересного рассказчика и приятного в общении человека. Были с экскурсией по Кремлю. Вместе с экскурсоводом Анастасией посетили Церковь Димитрия на Крови и Спасо-Преображенский собор. Эти два места

С Светлана Сюжеты Углича читать дальше объектов немного. Затянутая получилась экскурсия. В группе были дети. Хотелось, чтобы им подробнее рассказывали о исторических героях, а не как о уже им знакомых вещах. В сухом остатке- времени провели много, а целостного впечатления о городе не получилось. Экскурсовод была Надежда Владимировна, доброжелательная, неспешная, любит свой город. Экскурсия длилась 3ч. Из них 2,5ч провели на территории Кремля. Территория маленькая,

М Михаил Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля читать дальше Подстраивается с рассказом, сама задаёт вопросы, но не такие, чтобы почувствовать себя не знающим историю, а интересные и логические! Спасибо большое. Нам понравилось с Надеждой. Мы были с двумя детьми, она заинтересовала рассказами и их тоже! Заметно, что гид на опыте.