1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
«Спасо-Преображенскому собору уделим особое внимание»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
2 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
«В Спасо-Преображенском соборе полюбуемся копиями работ Рафаэля, Рэни, Доминикино — и потрясающим иконостасом»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
«Но главный памятник кремля — Спасо-Преображенский кафедральный собор, который когда-то посещал сам Иван Грозный»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
«Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор Переславской епархии Русской православной церкви»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
«Перед вами «проплывут» строения угличского кремля: церковь Царевича Дмитрия «на крови», палаты удельных князей, Спасо-Преображенский собор и колокольня»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
58005 220₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней
Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас
Начало: На площади Успенской
«Вы рассмотрите старинные церкви, монастыри, величественные соборы, Угличский Кремль и даже побываете на целебном источнике»
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
от 3 450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
«Кроме того, мы зайдём в действующий Спасо-Преображенский собор и поднимемся на старинную колокольню, откуда вы полюбуетесь красивейшей панорамой Углича и почувствуете прохладное дыхание Волги»
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Углича и Мышкина за один день. Уникальная экскурсия по Ярославской области для ценителей культуры и архитектуры
Начало: В центре Углича
«Также вы откроете 3D 19 века с помощью фантастических фресок Спасо-Преображенского собора»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60005 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Угличу: кремль, церкви и история города
Погрузитесь в историю Углича, посетите его знаменитый кремль и церкви, узнайте тайны прошлого и насладитесь видами Волги
Начало: На Успенской площади
«А также побываете в действующем Спасо-Преображенском соборе и рассмотрите фрески в итальянском стиле, созданные два столетия назад»
11 июня в 11:30
12 июня в 09:00
от 2 200₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней
Начало: На Успенской площади
«Увидите фантастические фрески Спасо-Преображенского собора и зайдёте в Палату удельных князей, насчитывающую более пятиста лет»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
«Не надо ехать в Ватикан — на стенах собора вы увидите уникальную копию картины Рафаэля»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
«Также вы посетите Спасо-Преображенский собор, где рассмотрите выразительные итальянские фрески»
11 июня в 11:00
12 июня в 14:00
от 5 100₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
- ИИрина3 июня 2024Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
- ИИрина3 июня 2024Всем советую
- ББорис23 мая 2024Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️
- ССофья19 мая 2024Хочется поблагодарить Анну за интересный рассказ. Огромное спасибо. Было очень интересно, узнали много нового. Время пролетело очень быстро. Экскурсия продумана
- ИИрина13 мая 2024Анна - прекрасный рассказчик, маршрут был продуман. Много рассказала интересных фактов об истории города, мы услышали городские легенды. Рекомендуем всём, кто приедет в этот чудесный город.
- ККонстантин13 мая 2024Были с экскурсией по Кремлю. Вместе с экскурсоводом Анастасией посетили Церковь Димитрия на Крови и Спасо-Преображенский собор. Эти два места
- ССветлана12 мая 2024Экскурсовод была Надежда Владимировна, доброжелательная, неспешная, любит свой город. Экскурсия длилась 3ч. Из них 2,5ч провели на территории Кремля. Территория маленькая,
- ММихаил12 мая 2024Нам понравилось с Надеждой. Мы были с двумя детьми, она заинтересовала рассказами и их тоже! Заметно, что гид на опыте.
- OOxana10 мая 2024Отличная экскурсия для тех, кто впервые оказался в Угличе!!! Всё очень доходчиво! Большое спасибо!!! Время пролетело незаметно, но познавательно и интересно!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
Сейчас в Угличе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 200 до 5 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Угличе на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 1140 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август