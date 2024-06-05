Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Углича

Найдено 12 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Угличе, цены от 2 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Угличского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
77 отзывов
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
«Спасо-Преображенскому собору уделим особое внимание»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
2 200 за всё до 10 чел.
Сюжеты Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
316 отзывов
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
«В Спасо-Преображенском соборе полюбуемся копиями работ Рафаэля, Рэни, Доминикино — и потрясающим иконостасом»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
265 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
«Но главный памятник кремля — Спасо-Преображенский кафедральный собор, который когда-то посещал сам Иван Грозный»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200 за всё до 10 чел.
Главные святыни Углича
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
«Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор Переславской епархии Русской православной церкви»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
112 отзывов
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
«Перед вами «проплывут» строения угличского кремля: церковь Царевича Дмитрия «на крови», палаты удельных князей, Спасо-Преображенский собор и колокольня»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
58005 220 за всё до 5 чел.
Уютная старина Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней
Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас
Начало: На площади Успенской
«Вы рассмотрите старинные церкви, монастыри, величественные соборы, Угличский Кремль и даже побываете на целебном источнике»
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
от 3 450 за всё до 10 чел.
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Индивидуальная
5.5 часов
21 отзыв
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
«Кроме того, мы зайдём в действующий Спасо-Преображенский собор и поднимемся на старинную колокольню, откуда вы полюбуетесь красивейшей панорамой Углича и почувствуете прохладное дыхание Волги»
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200 за всё до 5 чел.
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
48 отзывов
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Углича и Мышкина за один день. Уникальная экскурсия по Ярославской области для ценителей культуры и архитектуры
Начало: В центре Углича
«Также вы откроете 3D 19 века с помощью фантастических фресок Спасо-Преображенского собора»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60005 400 за всё до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Угличу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Экспресс-прогулка по Угличу: кремль, церкви и история города
Погрузитесь в историю Углича, посетите его знаменитый кремль и церкви, узнайте тайны прошлого и насладитесь видами Волги
Начало: На Успенской площади
«А также побываете в действующем Спасо-Преображенском соборе и рассмотрите фрески в итальянском стиле, созданные два столетия назад»
11 июня в 11:30
12 июня в 09:00
от 2 200 за всё до 25 чел.
Углич сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней
Начало: На Успенской площади
«Увидите фантастические фрески Спасо-Преображенского собора и зайдёте в Палату удельных князей, насчитывающую более пятиста лет»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Углич - город на реке времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
«Не надо ехать в Ватикан — на стенах собора вы увидите уникальную копию картины Рафаэля»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
«Также вы посетите Спасо-Преображенский собор, где рассмотрите выразительные итальянские фрески»
11 июня в 11:00
12 июня в 14:00
от 5 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Уютная старина Углича
    Всем советую
  • Б
    Борис
    23 мая 2024
    Углич - город на реке времени
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину
  • С
    Софья
    19 мая 2024
    Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
    Хочется поблагодарить Анну за интересный рассказ. Огромное спасибо. Было очень интересно, узнали много нового. Время пролетело очень быстро. Экскурсия продумана
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    грамотно, Аня старалась как можно больше нам рассказать. Видно, что экскурсовод она профессиональный. Всегда может подсказать, как что лучше. Смело рекомендуем. 👍

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Углич сквозь столетия
    Анна - прекрасный рассказчик, маршрут был продуман. Много рассказала интересных фактов об истории города, мы услышали городские легенды. Рекомендуем всём, кто приедет в этот чудесный город.
  • К
    Константин
    13 мая 2024
    Экспресс-прогулка по Угличу
    Были с экскурсией по Кремлю. Вместе с экскурсоводом Анастасией посетили Церковь Димитрия на Крови и Спасо-Преображенский собор. Эти два места
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    произвели на меня основное впечатление. Смутное время проходили в школе на истории. Сейчас увидел место исторических событий своими глазами. Хотелось бы, чтобы уроки истории проходили в виде таких экскурсий. Экскурсовода Анастасию рекомендую как грамотного специалиста-историка, интересного рассказчика и приятного в общении человека.

  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Сюжеты Углича
    Экскурсовод была Надежда Владимировна, доброжелательная, неспешная, любит свой город. Экскурсия длилась 3ч. Из них 2,5ч провели на территории Кремля. Территория маленькая,
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    объектов немного. Затянутая получилась экскурсия. В группе были дети. Хотелось, чтобы им подробнее рассказывали о исторических героях, а не как о уже им знакомых вещах. В сухом остатке- времени провели много, а целостного впечатления о городе не получилось.

  • М
    Михаил
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Нам понравилось с Надеждой. Мы были с двумя детьми, она заинтересовала рассказами и их тоже! Заметно, что гид на опыте.
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    Подстраивается с рассказом, сама задаёт вопросы, но не такие, чтобы почувствовать себя не знающим историю, а интересные и логические! Спасибо большое.

  • O
    Oxana
    10 мая 2024
    Уютная старина Углича
    Отличная экскурсия для тех, кто впервые оказался в Угличе!!! Всё очень доходчиво! Большое спасибо!!! Время пролетело незаметно, но познавательно и интересно!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Тайны Угличского кремля
  2. Сюжеты Углича
  3. Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
  4. Главные святыни Углича
  5. По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
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