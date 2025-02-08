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согласился заехать за нами в санаторий Углич, и после завершения отвез нас обратно. Сама экскурсия была очень познавательная, получили много новой информации. Олег дал много полезной информации, что позволило нам уже после этой экскурсии самостоятельно спланировать дополнительные маршруты по Угличу и другим ближайшим интересным городам Ярославской области. Единственное, не хватило немного времени, так было интересно: 2 часа, на мой взгляд, очень мало для Углича, было бы здорово увеличить эту экскурсию хотя бы еще на 30-40 минут.