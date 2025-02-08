Экскурсии по Угличу на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Угличе, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Углич - любовь с первого взгляда
На машине
160 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5400 за всё до 4 чел.
Углич: здесь родина моей души
На машине
20 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Углич: здесь родина моей души - погружение в историю и красоту
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
23 мар в 09:00
29 мар в 09:00
2600 за всё до 3 чел.
Автопутешествие по Угличу
На машине
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
Исторические панорамы Углича
Погрузитесь в атмосферу Углича, путешествуя на авто. Исторические места, величественные храмы и уникальные панорамы Волги ждут вас
Начало: Площадь Успенская, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
1600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    8 февраля 2025
    Углич - любовь с первого взгляда
    Вчера впервые посетили Углич и очень рады, что именно Олег нам его представил. Пусть, это и была двух часовая экспресс
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    - прогулка, но мы все остались в восторге! Олег очень интересный рассказчик, чувствуется, как он любит свой родной город. Исторические факты переплетаются с житейскими историями, поэтому совершенно не устаёшь от материала. Честно говоря, слушать можно бесконечно, очень интересно. Очевидно, что Олег обладает огромным багажом знаний! С большим удовольствием приедем ещё на другие экскурсии! И друзьям посоветуем! Олег, большое вам спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    30 декабря 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Спасибо, очень понравилось!
  • М
    Мария
    13 ноября 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Очень интересная экскурсия по Угличу, особенно для тех, кто приехал впервые. Олег очень грамотный экскурсовод, очень приятный и внимательный, даже
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    согласился заехать за нами в санаторий Углич, и после завершения отвез нас обратно. Сама экскурсия была очень познавательная, получили много новой информации. Олег дал много полезной информации, что позволило нам уже после этой экскурсии самостоятельно спланировать дополнительные маршруты по Угличу и другим ближайшим интересным городам Ярославской области. Единственное, не хватило немного времени, так было интересно: 2 часа, на мой взгляд, очень мало для Углича, было бы здорово увеличить эту экскурсию хотя бы еще на 30-40 минут.

    Очень интересная экскурсия по Угличу, особенно для тех, кто приехал впервые. Олег очень грамотный экскурсовод, оченьОчень интересная экскурсия по Угличу, особенно для тех, кто приехал впервые. Олег очень грамотный экскурсовод, оченьОчень интересная экскурсия по Угличу, особенно для тех, кто приехал впервые. Олег очень грамотный экскурсовод, очень
  • А
    Андрей
    7 августа 2024
    Углич: здесь родина моей души
    Огромная благодарность Ирине, влюбленность в родной край, глубокие знания, прекрасная речь и тщательная подготовка к экскурсии, ни один вопрос не
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    остался без ответа, чувствуется, что общаешься с человеком, который очень глубоко погружен в тему. Про что бы не зашел разговор, на все вопросы есть квалифицированный ответ и собственное мнение, основанное на больших знаниях. Для себя оставил несколько закладок, после общения. Что еще почитать, что посмотреть и куда ещё съездить. Однозначно рекомендую, будет интересно, познавательно и душевно. Большое спасибо.

  • М
    Маря
    7 июля 2024
    Углич: здесь родина моей души
    Замечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно было увидеть, что город ремонтируют, вкладываются, думаю через пару лет будет ещё лучше! В общем, спасибо Человек увлечён городом очень
    Замечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно былоЗамечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно былоЗамечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно было
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Углич: здесь родина моей души
    Экскурсия для тех, кто не спешит и хочет не торопясь прогуляться по Угличу, послушав про его историю

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «На машине»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Углич - любовь с первого взгляда
  2. Углич: здесь родина моей души
  3. Автопутешествие по Угличу
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Угличский Кремль
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Успенская площадь
  6. Кремль
  7. Воскресенский монастырь
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в марте 2025
Сейчас в Угличе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 5400. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Угличе на 2025 год на машине, 182 ⭐ отзыва, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май