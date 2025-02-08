2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5400₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Углич: здесь родина моей души - погружение в историю и красоту
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
23 мар в 09:00
29 мар в 09:00
2600₽ за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
Исторические панорамы Углича
Погрузитесь в атмосферу Углича, путешествуя на авто. Исторические места, величественные храмы и уникальные панорамы Волги ждут вас
Начало: Площадь Успенская, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
1600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна8 февраля 2025Вчера впервые посетили Углич и очень рады, что именно Олег нам его представил. Пусть, это и была двух часовая экспресс
- ДДмитрий30 декабря 2024Спасибо, очень понравилось!
- ММария13 ноября 2024Очень интересная экскурсия по Угличу, особенно для тех, кто приехал впервые. Олег очень грамотный экскурсовод, очень приятный и внимательный, даже
- ААндрей7 августа 2024Огромная благодарность Ирине, влюбленность в родной край, глубокие знания, прекрасная речь и тщательная подготовка к экскурсии, ни один вопрос не
- ММаря7 июля 2024Замечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно было увидеть, что город ремонтируют, вкладываются, думаю через пару лет будет ещё лучше! В общем, спасибо Человек увлечён городом очень
- ЛЛюдмила29 апреля 2024Экскурсия для тех, кто не спешит и хочет не торопясь прогуляться по Угличу, послушав про его историю
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Угличу в марте 2025
Сейчас в Угличе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 5400. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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