Что вас ожидает

Кремль и его достопримечательности

В церкви Димитрия на Крови вы попытаетесь разгадать одну из главных загадок в истории города — тайну гибели сына Ивана Грозного. А у палат угличских удельных князей узнаете о зверствах, учиненных здесь поляками в Смутное время. Спасо-преображенский собор впечатлит вас росписями 1810 года — копиями работ великих мастеров Возрождения. А кремлевская колокольня поможет увидеть город с высоты двадцати метров и услышать звон угличских колоколов.

Монастыри, купеческие особняки и водохранилище

Мы посетим два из трех действующих монастырей города: Богоявленский, Воскресенский или Алексеевский. Прокатимся по набережной и увидим купеческие особняки. Проедем по плотине гидроэлектростанции в левобережную часть города и насладимся панорамой Угличского водохранилища с бывшей Богоявленской горы. А если позволит погода, доберемся до развалин Супоневского дворца, где, по легенде, жила внебрачная дочь Елизаветы Петровны.

Организационные детали