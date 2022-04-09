Углич - любовь с первого взгляда

Исследовать главные и тайные места города на авто-пешеходной экскурсии с профессиональным гидом

Индивидуальная
Углич — уютный городок с богатой историей и древними традициями.

Мы поговорим о его прошлом и настоящем: царских, советских и современных временах.

Прокатимся по центральным улицам, побываем в Левобережной части и погуляем по кремлю.

Посетим церкви и монастыри, поднимемся на Богоявленскую гору и полюбуемся грандиозной панорамой водохранилища.
Углич - любовь с первого взгляда
Углич - любовь с первого взгляда
Углич - любовь с первого взгляда
Углич - любовь с первого взгляда
Углич - любовь с первого взгляда
Углич - любовь с первого взгляда
Углич - любовь с первого взгляда
Углич - любовь с первого взгляда
Углич - любовь с первого взгляда
Углич - любовь с первого взгляда
Углич - любовь с первого взгляда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кремль и его достопримечательности

В церкви Димитрия на Крови вы попытаетесь разгадать одну из главных загадок в истории города — тайну гибели сына Ивана Грозного. А у палат угличских удельных князей узнаете о зверствах, учиненных здесь поляками в Смутное время. Спасо-преображенский собор впечатлит вас росписями 1810 года — копиями работ великих мастеров Возрождения. А кремлевская колокольня поможет увидеть город с высоты двадцати метров и услышать звон угличских колоколов.

Монастыри, купеческие особняки и водохранилище

Мы посетим два из трех действующих монастырей города: Богоявленский, Воскресенский или Алексеевский. Прокатимся по набережной и увидим купеческие особняки. Проедем по плотине гидроэлектростанции в левобережную часть города и насладимся панорамой Угличского водохранилища с бывшей Богоявленской горы. А если позволит погода, доберемся до развалин Супоневского дворца, где, по легенде, жила внебрачная дочь Елизаветы Петровны.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): кремль — 800 руб. с группы, церковь Димитрия на Крови — 100 руб. взрослый, 85 руб. детский, дошкольники бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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