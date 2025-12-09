Углич — один из древнейших русских городов и самый старинный на берегах Волги. Мы обсудим основные этапы развития, вспомним, кто его разорял и восстанавливал.
Я раскрою тайны, связанные с гибелью царевича Димитрия, и расскажу, почему в советское время Углич называли маленькой русской Швейцарией.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Угличский кремль. Разберёмся, в чём его уникальность.
- церковь Димитрия на Крови — одну из главных достопримечательностей города. Поймёте, за что британский журнал внёс её в топ-20 самых красивых церквей мира.
- палаты удельных князей — одно из самых старинных зданий России, прекрасный пример каменного зодчества 15 века.
- Спасо-Преображенский собор — удивительные фрески в технике оптического обмана в стиле итальянских живописцев эпохи Возрождения, в том числе копию картины Рафаэля, которая находится в Ватикане.
- главную площадь города с купеческими доходными домами и памятниками.
- Богоявленский монастырь с самопроявляющимися росписями в одном из храмов, знаменитую туфельку Спиридония Тримифунтского — в другом.
Вы узнаете:
- кто такой царевич Димитрий и какие версии его гибели существуют.
- почему угличане поставили памятник Андрею Большому.
- как Углич стал родиной русской колбасы.
- за что купцам поставили памятник в центре города и кто такая собачка Серко.
- почему Углич называли столицей старообрядцев.
- какую роль в истории города и страны сыграла ГЭС.
Организационные детали
- Посещение Угличского кремля оплачивается дополнительно: экскурсионная путёвка — 900 ₽, билеты в один памятник — 100 ₽ за взрослого, студенты и пенсионеры — 90 ₽, детский — 85 ₽.
- Можем провести экскурсию в автопешеходном формате (на вашем авто, в нём должно быть место для гида). Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Угличе
Я коренная угличанка. У меня историческое образование и огромный опыт работы (более 30 лет) с русскими и зарубежными гостями города. Провожу экскурсии на русском и английском языках
