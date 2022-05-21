Прогулка по самобытному городу с незаурядной историей.
Вы увидите главные памятные места города, узнаете о поворотном событии, определившем ход истории на многие века, и познакомитесь с образцами гармоничной храмовой архитектуры. А также мы поговорим о ГЭС, одной из старейших в России, и давних угличских брендах - колбасах, сырах и часах.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: г. Ярославль, пл. Волкова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Советы от гида
В Угличе есть всё, чтобы погрузиться в самобытную атмосферу русской провинции и поразмышлять о судьбе народа: Волга, храмы, средневековая архитектура, уютные улочки, возрождённые старинные ремёсла и традиционная еда. В дополнение к обзорной программе я порекомендую прекрасные музеи и памятники архитектуры, которые вы сможете посетить самостоятельно: княжеские палаты, дом Меховых, храм Иоанна Предтечи, который был спасён от разрушения в советские годы, стройную церковь Казанской иконы Божией Матери на центральной площади и многое другое.
Экскурсия начинается и заканчивается в Угличе, но при необходимости можно начать и из Ярославля (за дополнительную плату)
В стоимость не входит экскурсия на территории Кремля, так как там работают только местные гиды (входной билет ~90 руб. /человека, экскурсия — 1500 руб. /группу)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А-Тур — ваш гид в Угличе
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