Прогулка по самобытному городу с незаурядной историей.

Вы увидите главные памятные места города, узнаете о поворотном событии, определившем ход истории на многие века, и познакомитесь с образцами гармоничной храмовой архитектуры. А также мы поговорим о ГЭС, одной из старейших в России, и давних угличских брендах - колбасах, сырах и часах.