9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с Кремлем

Вы посетите сердце древнего Углича — Кремль, ведущий свою историю с X века, — и осмотрите его святыни. В церкви царевича Димитрия на крови услышите о загадочной гибели последнего царевича династии Рюриковичей. Увидите фантастические фрески Спасо-Преображенского собора и зайдёте в Палату удельных князей, насчитывающую более пятиста лет. Я раскрою особенности этого великолепного архитектурного ансамбля и помогу понять символику его деталей.

Старинные монастыри и живописные улочки

После Кремля вы погуляете по старинным улочкам города и посетите два монастыря на выбор. В Алексеевском женском монастыре сможете приложиться к самой почитаемой чудотворной иконе Углича — Свече неугасимой огня невещественного. В Воскресенском монастыре — увидеть нетленные мощи монаха Иакима. А в Богоявленском — рассмотреть чудотворную икону мученика Трифона, мироточившую несколько лет.