9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы совершите увлекательное путешествие во времени — с 10 века до современности. Посетите угличский Кремль и любой действующий монастырь на выбор, пройдёте по уютным старинным улицам и узнаете, что на них происходило. А еще услышите, как живет Углич сегодня и чем он отличается от других городов страны.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с Кремлем

Вы посетите сердце древнего Углича — Кремль, ведущий свою историю с X века, — и осмотрите его святыни. В церкви царевича Димитрия на крови услышите о загадочной гибели последнего царевича династии Рюриковичей. Увидите фантастические фрески Спасо-Преображенского собора и зайдёте в Палату удельных князей, насчитывающую более пятиста лет. Я раскрою особенности этого великолепного архитектурного ансамбля и помогу понять символику его деталей.

Старинные монастыри и живописные улочки

После Кремля вы погуляете по старинным улочкам города и посетите один монастырь на выбор. В Алексеевском женском монастыре сможете приложиться к самой почитаемой чудотворной иконе Углича — Свече неугасимой огня невещественного. В Воскресенском монастыре — увидеть нетленные мощи монаха Иакима. А в Богоявленском — рассмотреть чудотворную икону мученика Трифона, мироточившую несколько лет.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Кремль: 150 ₽ — взрослый, 140 ₽ — студенческий, 120 ₽ — детский, 1000 ₽ со всей группы за право входа на территорию.