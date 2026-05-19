9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
Вы совершите увлекательное путешествие во времени — с 10 века до современности.
Посетите угличский Кремль и любой действующий монастырь на выбор, пройдёте по уютным старинным улицам и узнаете, что на них происходило. А еще услышите, как живет Углич сегодня и чем он отличается от других городов страны.
Вы посетите сердце древнего Углича — Кремль, ведущий свою историю с X века, — и осмотрите его святыни. В церкви царевича Димитрия на крови услышите о загадочной гибели последнего царевича династии Рюриковичей. Увидите фантастические фрески Спасо-Преображенского собора и зайдёте в Палату удельных князей, насчитывающую более пятиста лет. Я раскрою особенности этого великолепного архитектурного ансамбля и помогу понять символику его деталей.
Старинные монастыри и живописные улочки
После Кремля вы погуляете по старинным улочкам города и посетите один монастырь на выбор. В Алексеевском женском монастыре сможете приложиться к самой почитаемой чудотворной иконе Углича — Свече неугасимой огня невещественного. В Воскресенском монастыре — увидеть нетленные мощи монаха Иакима. А в Богоявленском — рассмотреть чудотворную икону мученика Трифона, мироточившую несколько лет.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Кремль: 150 ₽ — взрослый, 140 ₽ — студенческий, 120 ₽ — детский, 1000 ₽ со всей группы за право входа на территорию.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2402 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я — коренная угличанка, историк-музеолог по образованию. С радостью покажу вам Углич, Ярославль, Мышкин и расскажу о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Были компанией друзей на экскурсии у Анны, узнали много нового, восполнили пробелы в знаниях по истории)) Анна рассказывала очень интересно, доступно, провела незнакомыми маршрутами, посмотрели невероятной красоты храмы, хотя бывали в Угличе неоднократно, но за 2 часа узнали и увидели больше, чем за все предыдущие самостоятельные визиты. Всем нашим дружным составом однозначно рекомендуем Анну для знакомства с прекрасным городом Угличем!
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А
Андрей
Анна - специалист высокой квалификации. Насыщенный, интересный рассказ на протяжении всей экскурсии, знание подробностей и нюансов истории Углича, квалифицированные ответы на любые вопросы. Очень понравилась, спасибо!
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Ю
Юлия
Анна, добрый день! Благодарим Вас от всего сердца за прекрасную экскурсию. Было настолько познавательно, увлекательно и динамично, что мы остались в безоговорочном восторге. Так приятно было познакомиться с Угличем благодаря Вам. Отдельное спасибо, что детей наших не оставили без внимания и вовлекали в рассказы, задавали им вопросы. Успехов Вам и неиссякаемого ресурса! Всем туристам Углича желаем познакомиться с городом и Вами!
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Ольга
Углич! Многое хотелось написать об этом красивом и интересном месте, но город оказался настолько многогранным, что лучше приехать и всё увидеть своими глазами. Приезжайте и гуляйте с Анной!
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Е
Елена
Супер обзорная экскурсия ❤️ очень интересно, дети в восторге от 2-2,5 часов прогулки 🫶 рекомендуем Анну 😊 хотим вернуться летом
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Александр
Нам, как коллегам Анны было интересно не только слушать увлекательный грамотно выстроенный рассказ, но и наблюдать за работой профессионала. Анна прекрасно адаптировалась под темп нашей группы, окружающие условия и наши специфические предпочтения) большое спасибо за экскурсию