9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Углич сквозь столетия

Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции

Анна
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Анна – ваш гид
За три часа вы совершите увлекательное путешествие во времени — с X века до современности.

Посетите угличский Кремль и монастыри, пройдете по уютным старинным улицам и узнаете, что на них происходило.

А еще услышите, как живет Углич сегодня и чем он отличается от других городов страны.
2300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на Успенской площади
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Углич сквозь столетия
Углич сквозь столетия

Что вас ожидает

Знакомство с Кремлем
Вы посетите сердце древнего Углича — Кремль, ведущий свою историю с X века, — и осмотрите его святыни. В церкви царевича Димитрия на крови услышите о загадочной гибели последнего царевича династии Рюриковичей. Увидите фантастические фрески Спасо-Преображенского собора и зайдёте в Палату удельных князей, насчитывающую более пятиста лет. Я раскрою особенности этого великолепного архитектурного ансамбля и помогу понять символику его деталей.

Старинные монастыри и живописные улочки
После Кремля вы погуляете по старинным улочкам города и посетите два монастыря на выбор. В Алексеевском женском монастыре сможете приложиться к самой почитаемой чудотворной иконе Углича — Свече неугасимой огня невещественного. В Воскресенском монастыре — увидеть нетленные мощи монаха Иакима. А в Богоявленском — рассмотреть чудотворную икону мученика Трифона, мироточившую несколько лет.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Кремль: 85 рублей — взрослый, 75 рублей — детский, 700 рублей со всей группы за право входа на территорию.

Углич сквозь столетия
Углич сквозь столетия
Углич сквозь столетия
Углич сквозь столетия
Углич сквозь столетия
Углич сквозь столетия
Углич сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Успенской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я — коренная угличанка, историк-музеолог по образованию. С радостью покажу вам Углич, Ярославль, Мышкин и расскажу о них самое интересное!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Анна показала нам самые интересные места, рассказала об истории Углича, о его жителях, традициях. Мы отлично провели время! Анне большое спасибо!
23 февраля 2020
Все превосходно!!!! Анна отличный экскурсовод!!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО. МЫ получили истинное удовольствие!!! Человек влюбленный в свой город. ДОСТУПНО, ИНТЕРЕСНО, ДОСТОЙНО. БОЛЬШОЕ, БОЛЬШОЕ спасибо.
23 февраля 2020
Спасибо Анне за очень интересную, увлекательную экскурсию! Мы узнали много интересного, много посмотрели. Осталось очень позитивное впечатление от города. Весь рассказ гида слушали с удовольствием. Рекомендуем👍
Гюзель
22 января 2020
Наша экскурсия прошла 02 января 2020 года .
Анна влюбила нашу компанию из 13 человек в свой город , мы и не ожидали , что столько интересного и загадочного в Угличе .
Анна знает о каждом доме , о каждой улице .
Спасибо ей огромное за любовь к своему городу , за энциклопедические знания .
3 часа пролетело незаметно и увлекательно.
6 января 2020
Отлично провели время. Экскурсия по Угличу впечатлила, Анна этому способствовала. Хочется вернуться в этот сказочный город ещё раз
6 ноября 2019
В целом хорошо. Материал гид знает. Но нам не хватило каких- то интересных мелочей. Думаю, что нужно указывать ожидания перед встречей.
9 сентября 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании. Время, отведённое на экскурсию, пролетело незаметно. Анна замечательный экскурсовод, очень интересно и увлекательно провела нам экскурсию.
28 августа 2019
Экскурсия «Углич сквозь столетия» - очень интересная, хорошо продуманная трёхчасовая пешая прогулка по исторической части города. Время пролетело незаметно благодаря с глубоким содержанием, эмоциональному рассказу Анны. Анна, отвечая полно на все задаваемые вопросы в любой момент ее рассказа, не теряет «нити» своего повествования. Чувствуется ее любовь к Угличу и желание, чтобы и путешественники полюбили этот старинный город. Спасибо ей огромное!
14 августа 2019
В Угличе мы с подругой были первый раз. На экскурсии с Анной мы узнали историю города. Очень понравился рассказ Ани о Кремле, о росписи храма Дмитрия на крови.Посещение Алексеевского монастыря с чудодейственной иконой ,Богоявленский собор с его уникальной росписью не оставили нас равнодушными. Рассказала Анна о создании Углической ГЭС. Не оставила без внимания и современную жизнь города. 2,5 часа экскурсии прошли не заметно и очень увлекательно. Анечка, спасибо большое.

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