9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с Кремлем Вы посетите сердце древнего Углича — Кремль, ведущий свою историю с X века, — и осмотрите его святыни. В церкви царевича Димитрия на крови услышите о загадочной гибели последнего царевича династии Рюриковичей. Увидите фантастические фрески Спасо-Преображенского собора и зайдёте в Палату удельных князей, насчитывающую более пятиста лет. Я раскрою особенности этого великолепного архитектурного ансамбля и помогу понять символику его деталей.
Старинные монастыри и живописные улочки После Кремля вы погуляете по старинным улочкам города и посетите два монастыря на выбор. В Алексеевском женском монастыре сможете приложиться к самой почитаемой чудотворной иконе Углича — Свече неугасимой огня невещественного. В Воскресенском монастыре — увидеть нетленные мощи монаха Иакима. А в Богоявленском — рассмотреть чудотворную икону мученика Трифона, мироточившую несколько лет.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Кремль: 85 рублей — взрослый, 75 рублей — детский, 700 рублей со всей группы за право входа на территорию.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на Успенской площади.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Очень понравилась экскурсия. Анна показала нам самые интересные места, рассказала об истории Углича, о его жителях, традициях. Мы отлично провели время! Анне большое спасибо!
Андрей
23 февраля 2020
Все превосходно!!!! Анна отличный экскурсовод!!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО. МЫ получили истинное удовольствие!!! Человек влюбленный в свой город. ДОСТУПНО, ИНТЕРЕСНО, ДОСТОЙНО. БОЛЬШОЕ, БОЛЬШОЕ спасибо.
Анна
23 февраля 2020
Спасибо Анне за очень интересную, увлекательную экскурсию! Мы узнали много интересного, много посмотрели. Осталось очень позитивное впечатление от города. Весь рассказ гида слушали с удовольствием. Рекомендуем👍
Гюзель
22 января 2020
Наша экскурсия прошла 02 января 2020 года .
Анна влюбила нашу компанию из 13 человек в свой город , мы и не ожидали , что столько интересного и загадочного в Угличе .
Анна знает о каждом доме , о каждой улице .
Спасибо ей огромное за любовь к своему городу , за энциклопедические знания .
3 часа пролетело незаметно и увлекательно.
Лариса
6 января 2020
Отлично провели время. Экскурсия по Угличу впечатлила, Анна этому способствовала. Хочется вернуться в этот сказочный город ещё раз
Ксения
6 ноября 2019
В целом хорошо. Материал гид знает. Но нам не хватило каких- то интересных мелочей. Думаю, что нужно указывать ожидания перед встречей.
Анастасия
9 сентября 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании. Время, отведённое на экскурсию, пролетело незаметно. Анна замечательный экскурсовод, очень интересно и увлекательно провела нам экскурсию.
Таеватьяна
28 августа 2019
Экскурсия «Углич сквозь столетия» - очень интересная, хорошо продуманная трёхчасовая пешая прогулка по исторической части города. Время пролетело незаметно благодаря с глубоким содержанием, эмоциональному рассказу Анны. Анна, отвечая полно на все задаваемые вопросы в любой момент ее рассказа, не теряет «нити» своего повествования. Чувствуется ее любовь к Угличу и желание, чтобы и путешественники полюбили этот старинный город. Спасибо ей огромное!
Галина
14 августа 2019
В Угличе мы с подругой были первый раз. На экскурсии с Анной мы узнали историю города. Очень понравился рассказ Ани о Кремле, о росписи храма Дмитрия на крови.Посещение Алексеевского монастыря с чудодейственной иконой ,Богоявленский собор с его уникальной росписью не оставили нас равнодушными. Рассказала Анна о создании Углической ГЭС. Не оставила без внимания и современную жизнь города. 2,5 часа экскурсии прошли не заметно и очень увлекательно. Анечка, спасибо большое.
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Знакомство с Угличем не представить без одного из ключевых сюжетов русской истории. Вы посетите место убийства Дмитрия и попытаетесь взглянуть на ситуацию с разных ракурсов. Услышите о последствиях: Смутном времени и воцарении Романовых. Подниметесь на колокольню, рассмотрите убранство церквей и прикоснетесь к святыням в монастырях.
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
Приглашаю познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов страны. Вы погрузитесь в его многовековую историю, услышите версии гибели последнего сына Ивана Грозного, узнаете местные легенды и посетите главные памятники кремля и действующие монастыри.
Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли
На живописном берегу великой реки больше тысячи лет стоит небольшой городок — Углич. Хотите проникнуть в его многовековые тайны? Угличанка по рождению и гид по призванию, я раскрою вам все, даже самые мрачные, секреты города. От убийства последнего потомка Рюриковичей до рождения завода часов «Чайка» — вы пройдёте по эпохам Углича и изучите его современное лицо. Занимательные факты и легенды помогут проникнуться историей, а золотые купола церквей, старинные улочки и виды Волги поразят красотой и умиротворённостью. Вы увидите Углич глазами его жительницы — уютным и интересным.
Узнать о жизни на Руси и о событиях, повлиявших на историю России
Во время этой обзорной экскурсии вы познакомитесь с историческим и духовным наследием города, откроете значение каждого памятника в прошлом и настоящем, узнаете о быте и мировоззрении жителей Руси, а также о важнейших событиях и персонажах, которые повлияли на историю не только Углича, но и всей России.
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на прогулке по главным достопримечательностям
Несмотря на скромный размер, Углич хранит множество загадок, над которыми уже много лет бьются великие умы. Этот город — драгоценная шкатулка с народными преданиями и событиями, менявшими ход истории России. На прогулке вы станете свидетелями судьбоносных поворотов, в которые тоненькой нитью я вплету туманные городские легенды, не забыв упомянуть и о современности.
Погружение в историю города и знакомство с самыми живописными местами
Город многовековой старины, полупарадиз, полуострог — так пишут об Угличе поэты. На этой насыщенной экскурсии вы проследите историю сквозь века, рассмотрите древние церкви и палаты, полюбуетесь волжскими панорамами и почувствуете лиричность Углича.