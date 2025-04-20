Музей мифов и суеверий русского народа – экскурсии в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей мифов и суеверий русского народа» в Угличе, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Пешая
2.5 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 14:00
3500 ₽ за экскурсию
Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу: от церквей до Угличской ГЭС
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаменитые церкви, монастыри и уникальную Угличскую ГЭС
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6900 ₽ за экскурсию

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Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Музей мифов и суеверий русского народа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
  2. Экскурсия по городу и Музей гидроэнергетики
  3. Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Угличский Кремль
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Воскресенский монастырь
  6. Успенская площадь
  7. Кремль
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Алексеевский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Угличу в мае 2025
Сейчас в Угличе в категории "Музей мифов и суеверий русского народа" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 6900. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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