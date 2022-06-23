2 день

Баргузинская долина

Завтрак.

Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину. Долина имеет уникальное месторасположение, микроклимат и рельеф, культуру и историю населявших и населяющих ее народов, богатую флору и фауну, места силы буддийской и шаманской веры.

Первой знаковой точкой будет село Баргузин (первый казачий острог на территории Забайкалья). Также Баргузин является известным местом политической ссылки (декабристы).

Далее переезд в Улюн, встреча с настоящим шаманом, проведение обряда очищения. Обед бурятской национальной кухней.

Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс, расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления «лика богини» (богиня Янжима считается покровительницей всех женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины.

Следующей точкой путешествия будет меандр реки Аргада, красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет.

Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места Бухэ шулун (“бык-камень”), это шаманское место силы. Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.

Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы напоминают руины древнего замка. Забравшись на скалы, можно насладиться шикарным видом на всю долину и на Баргузинский хребет.

Замыкая круг по долине, возвращаемся к селу Баргузин, по пути сделаем остановки на Алгинских солёных озёрах, на месте, где были обнаружены петроглифы (наскальные рисунки бронзового века).

В Баргузине мы пересаживаемся на катамараны и начинаем сплав по реке Баргузин. Сплав не категорийный, нет порогов и сильного течения, продолжительность сплава около 1 часа.

Посадка в автобус и переезд до гостиницы.

Ужин.