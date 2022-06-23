Безлюдные Байкальские пляжи, центр Буддизма, умилительные нерпы, уникальные древние города и просто потрясающая природа Баргузинской долины.
В этом туре вы:
Встреча в аэропорту Улан-Удэ.
Экскурсия в Иволгинский дацан, завтрак, представленный бурятской национальной кухней, на территории дацана. Знакомство с феноменом буддийской религии, нетленным ламой Даши-Доржо Итигэловым.
Выезд на Байкал, путевая экскурсия с остановками (Пыхта, Хаим, Сретенский женский монастырь, скала Черепаха, мыс Крестовый).
Размещение в селе Максимиха или Усть-Баргузин.
Ужин.
Завтрак.
Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину. Долина имеет уникальное месторасположение, микроклимат и рельеф, культуру и историю населявших и населяющих ее народов, богатую флору и фауну, места силы буддийской и шаманской веры.
Первой знаковой точкой будет село Баргузин (первый казачий острог на территории Забайкалья). Также Баргузин является известным местом политической ссылки (декабристы).
Далее переезд в Улюн, встреча с настоящим шаманом, проведение обряда очищения. Обед бурятской национальной кухней.
Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс, расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления «лика богини» (богиня Янжима считается покровительницей всех женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины.
Следующей точкой путешествия будет меандр реки Аргада, красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет.
Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места Бухэ шулун (“бык-камень”), это шаманское место силы. Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.
Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы напоминают руины древнего замка. Забравшись на скалы, можно насладиться шикарным видом на всю долину и на Баргузинский хребет.
Замыкая круг по долине, возвращаемся к селу Баргузин, по пути сделаем остановки на Алгинских солёных озёрах, на месте, где были обнаружены петроглифы (наскальные рисунки бронзового века).
В Баргузине мы пересаживаемся на катамараны и начинаем сплав по реке Баргузин. Сплав не категорийный, нет порогов и сильного течения, продолжительность сплава около 1 часа.
Посадка в автобус и переезд до гостиницы.
Ужин.
Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк.
Посещение современного визит-центра «Заповедное Подлеморье», после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам, здесь у нас будет первая точка для купания.
Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а также богата минералами. Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км).
Кстати, Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, да ещё и какой вид на полуостров Святой нос, место шикарное!
Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале.
Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта.
Посадка на катер и переход по морю к Ушканьим островам, к самому крупному лежбищу Байкальской нерпы.
Обед байкальской кухней на корабле. На архипелаге Ушканьи острова мы можем наблюдать за нерпой в естественной среде обитания.
Далее возвращаемся обратно в Чивыркуйский залив и заходим в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками.
После экскурсии возвращаемся в гостиницу, ужин.
Завтрак.
Сегодня у нас заключительный день на берегу Байкала. Проведем его на берегу Баргузинского залива, на диком пляже. Посетим кемпинг с баней и банным чаном.
Обед, приготовленный на костре.
Возвращение в гостиницу, ужин.
После завтрака нас ждет трансфер в Улан-Удэ. Приезд в город, обзорная экскурсия, посещение сувенирных магазинов. Обед, заселение в отель.
После обеда отправляемся на экскурсию к старообрядцам Забайкалья.
Этнокультурная программа «В гостях у семейских» включает в себя посещение дома-усадьбы, знакомство с бытом и укладом старообрядцев, участие в фольклорных обрядах и играх, шуточная свадьба и фотосессия в народных костюмах.
Выступление этнографического ансамбля с песнями и частушками.
Ужин старорусской кухней.
Заключительный день тура. После завтрака нас ждет трансфер в аэропорт.
Вариант тура включает: размещение в отеле: 2-местный благоустроенный номер категории стандарт.
Доплата за одноместное размещение – 11000 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.