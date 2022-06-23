Байкал Бурятия

Экскурсионный тур «Байкал Бурятия» на 6 дней

5
3 отзыва
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Байкал Бурятия
Ближайшие даты:
20
июл
14
авг

Что вас ожидает 🤩

Иволгинский дацан
Иволгинский дацан
Знакомство с феноменом буддийской религии, нетленным ламой Даши-Доржо Итигэловым
Баргузинская долина
Баргузинская долина
Долина имеет уникальное месторасположение, микроклимат и рельеф, культуру и историю населявших и населяющих ее народов, богатую флору и фауну, места силы буддийской и шаманской веры
Сувинский замок
Сувинский замок
Огромные скальные останцы напоминают руины древнего замка. Забравшись на скалы, можно насладиться шикарным видом на всю долину и на Баргузинский хребет
Ушканьи острова
Ушканьи острова
Самое крупное лежбище Байкальской нерпы
Улан-Удэ
Улан-Удэ
Обзорная экскурсия по прекрасному городу

Описание

Безлюдные Байкальские пляжи, центр Буддизма, умилительные нерпы, уникальные древние города и просто потрясающая природа Баргузинской долины.

В этом туре вы:

  • посетите лежбище байкальской нерпы,
  • искупаетесь в горячих источниках Байкала,
  • научитесь кушать буузы и познакомитесь с бурятской кухней,
  • насладитесь песчаными пляжами и полностью сконцентируетесь на единении с Байкалом!

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Иволгинский дацан

Встреча в аэропорту Улан-Удэ.

Экскурсия в Иволгинский дацан, завтрак, представленный бурятской национальной кухней, на территории дацана. Знакомство с феноменом буддийской религии, нетленным ламой Даши-Доржо Итигэловым.

Выезд на Байкал, путевая экскурсия с остановками (Пыхта, Хаим, Сретенский женский монастырь, скала Черепаха, мыс Крестовый).

Размещение в селе Максимиха или Усть-Баргузин.

Ужин.

Встреча группы. Иволгинский дацанВстреча группы. Иволгинский дацанВстреча группы. Иволгинский дацанВстреча группы. Иволгинский дацан
2 день

Баргузинская долина

Завтрак.

Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину. Долина имеет уникальное месторасположение, микроклимат и рельеф, культуру и историю населявших и населяющих ее народов, богатую флору и фауну, места силы буддийской и шаманской веры.

Первой знаковой точкой будет село Баргузин (первый казачий острог на территории Забайкалья). Также Баргузин является известным местом политической ссылки (декабристы).

Далее переезд в Улюн, встреча с настоящим шаманом, проведение обряда очищения. Обед бурятской национальной кухней. 

Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс, расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления «лика богини» (богиня Янжима считается покровительницей всех женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины.

Следующей точкой путешествия будет меандр реки Аргада, красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет.

Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места Бухэ шулун (“бык-камень”), это шаманское место силы. Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.

Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы напоминают руины древнего замка. Забравшись на скалы, можно насладиться шикарным видом на всю долину и на Баргузинский хребет.

Замыкая круг по долине, возвращаемся к селу Баргузин, по пути сделаем остановки на Алгинских солёных озёрах, на месте, где были обнаружены петроглифы (наскальные рисунки бронзового века).

В Баргузине мы пересаживаемся на катамараны и начинаем сплав по реке Баргузин. Сплав не категорийный, нет порогов и сильного течения, продолжительность сплава около 1 часа.

Посадка в автобус и переезд до гостиницы.

Ужин.

Баргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долина
3 день

Знакомство с нерпами

Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк.

Посещение современного визит-центра «Заповедное Подлеморье», после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам, здесь у нас будет первая точка для купания. 

Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а также богата минералами. Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км). 

Кстати, Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, да ещё и какой вид на полуостров Святой нос, место шикарное!

Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале. 

Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта.

Посадка на катер и переход по морю к Ушканьим островам, к самому крупному лежбищу Байкальской нерпы. 

Обед байкальской кухней на корабле. На архипелаге Ушканьи острова мы можем наблюдать за нерпой в естественной среде обитания.

Далее возвращаемся обратно в Чивыркуйский залив и заходим в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками.

После экскурсии возвращаемся в гостиницу, ужин.

Знакомство с нерпамиЗнакомство с нерпамиЗнакомство с нерпамиЗнакомство с нерпами
4 день

Отдых на берегу Байкала

Завтрак.

Сегодня у нас заключительный день на берегу Байкала. Проведем его на берегу Баргузинского залива, на диком пляже. Посетим кемпинг с баней и банным чаном. 

Обед, приготовленный на костре.

Возвращение в гостиницу, ужин.

Отдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу Байкала
5 день

Улан-Удэ

После завтрака нас ждет трансфер в Улан-Удэ. Приезд в город, обзорная экскурсия, посещение сувенирных магазинов. Обед, заселение в отель.

После обеда отправляемся на экскурсию к старообрядцам Забайкалья. 

Этнокультурная программа «В гостях у семейских» включает в себя посещение дома-усадьбы, знакомство с бытом и укладом старообрядцев, участие в фольклорных обрядах и играх, шуточная свадьба и фотосессия в народных костюмах. 

Выступление этнографического ансамбля с песнями и частушками.

Ужин старорусской кухней.

Улан-УдэУлан-УдэУлан-УдэУлан-Удэ
6 день

Отъезд

Заключительный день тура. После завтрака нас ждет трансфер в аэропорт.

Проживание

Вариант тура включает: размещение в отеле: 2-местный благоустроенный номер категории стандарт.

Доплата за одноместное размещение – 11000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту г. Улан-Удэ
  • Экскурсия в Иволгинский дацан
  • Трансфер Улан-Удэ – Усть-Баргузин (микроавтобус)
  • Размещение в гостинице в Усть-Баргузине (2-местный номер стандарт с душем и туалетом)
  • Экскурсия по Баргузинской долине (Сувинский замок, дворец богини Янжимы, встреча с шаманом) на автомобилях УАЗ
  • Экскурсия по Байкалу на катере (Баргузинский залив – Ушканьи острова – Чивыркуйский залив)
  • Посещение Ушканьих островов и лежбища байкальской нерпы
  • Посещение бани с банным чаном
  • Трансфер Усть-Баргузин – Улан-Удэ (микроавтобус)
  • Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
  • Экскурсия к старообрядцам Забайкалья
  • Размещение в отеле в Улан-Удэ
  • Питание (1-5 день – завтрак, обед, ужин 6 день – завтрак)
  • Сопровождение гида по всему маршруту
  • Все входные билеты и рекреационные сборы в заповедники
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 июня 2022
Гиды Настя и Алексей просто супер. Все подскажут и помогут. Интересно рассказывают
И
22 июня 2022
Принимающая сторона без нареканий, хорошая организация путешествия. Особо спасибо гиду Анне Головченко. Прекрасный специалист, влюблена в своё дело, в Байкал.
Т
20 июня 2022
Спасибо нашему гиду Анне и всем кто так или иначе связан с организацией поездки! Все очень организовано и душевно!

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