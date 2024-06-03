Главные экскурсионные места в Улан-Удэ

Найдено 12 экскурсий в категории «Популярные места» в Улан-Удэ, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по Улан-Удэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 900 за всё до 6 чел.
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
36 отзывов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340 за всё до 3 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
74 отзыва
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за всё до 10 чел.
Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
55 отзывов
Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ
Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 09:00
30 июня в 09:00
8 670 за всё до 2 чел.
История и традиции Улан-Удэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Начало: У гостиницы Бурятия
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:30
30 июня в 15:30
21 июля в 15:30
2 000 за человека
Первое знакомство с Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первое знакомство с Улан-Удэ: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Советов
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
7 900 за всё до 5 чел.
Иволгинский дацан: кусочек Тибета в России
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Иволгинский дацан: уникальная экскурсия в буддийский мир
Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 580 за всё до 5 чел.
Улан-Удэнские вечера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
Завтра в 14:30
10 июня в 10:00
от 25 000 за всё до 10 чел.
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
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    людей. Увидеть Байкал так, как увидели мы - невозможно без местного жителя, который любит и уважает красоту здешних мест, для нас таким местным жителем был гид Валерий, и он справился с этой задачей на 5+, кроме того Валерий прекрасно знает шаманские обряды, обычаи и легенды, и это добавило аутентичности и эксклюзивности нашему путешествию. Нашли общий язык мы быстро, весь тур прошел в приятной дружеской обстановке. Огромная благодарность! Теперь хотим вернуться на Байкал зимой

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв! Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида.
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    Много полезной и интересной информации, самостоятельно мы бы не смогли получить такой объем новых знаний. Замечательный маршрут, успехов в вашем деле! Всем советуем!

    Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв!
  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
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    Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!

  • Д
    Дина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Улан-Удэ
    Огромное СПАСИБО за экскурсию. Интересно было для всех открыть для себя новый город и познакомится с Бурятией.
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Были в Улан-Удэ проездом на 1 день, очень хотелось посмотреть основные достопримечательности Выбрали экскурсию с 2 дацанами. Нам очень понравилось) экскурсия
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    интересная и необычная Для нас была удобна именно эта, так как с дороги большую экскурсию мы бы не потянули, но при этом все основное мы посмотрели) Анастасия весёлый и интересный гид Рекомендуем!

  • Э
    Элеонора
    14 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Отличная, познавателтная экскурсия! Анастасия очень приятная девушка, коммуникабельная, хороший рассказчик. Экскурсия организована очень логично, достаточно поездок и пеших прогулок. Много интересного
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    узнали про Улан-Удэ, интересные исторические факты, несмотря на то,что не в первый раз посещаем город. По рекомендации Анастасии отведали национальную кухню, вкусно и сытно! Благодарим за приятное времяпрепровождение и пунктуальность. Рекомендуем!

  • М
    Маргарита
    13 мая 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Очень замечательная экскурсия, рассказано все доступно и интересно, интересно было даже подросткам 13 лет. Спасибо большое Анастасии за такую прекрасную работу 👌 всем участникам этой замечательной экскурсии город Улан-Удэ открылся с новой стороны. 🤞
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.
  • Н
    Надежда
    11 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала про историю города Улан-удэ, историю бурятского буддизма, много информации в целом. И действительно просто о сложном. Еще долго нужно осваивать полученную информацию. Благодарю!
    Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывалаЭкскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывалаЭкскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала
  • В
    Виктория
    9 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Были с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты и легкая подача информации -
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    все было прекрасно. Для знакомства с Улан-Удэ - идеальный вариант. Город для меня раскрылся, захотелось сюда вернуться уже с мужем и дочкой.

    Были с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты иБыли с коллегой на потрясающей обзорной экскурсии с Анастасией. Продуманный до мелочей маршрут, интересные факты и

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Душевная прогулка по Улан-Удэ
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  3. Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
  4. Неизвестный Улан-Удэ
  5. Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
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