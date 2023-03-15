Экскурсия к лику богини Янжима и посещение озера Байкал

Предлагаем однодневную экскурсию к Священному месту Бурятии

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О гиде
Ответы на вопросы
Предлагаем однодневную экскурсию к Священному месту Бурятии в Баргузинском районе, где проявился лик Богини Янжимы — покровительницы женщин, детей, искусства и культуры.

Поездка к богине Янжиме дарует всем огромный заряд положительной энергии и в то же время умиротворения, а также — знания, таланты, семью и долгожданных детей!
Экскурсия к лику богини Янжима и посещение озера Байкал
Экскурсия к лику богини Янжима и посещение озера Байкал
Экскурсия к лику богини Янжима и посещение озера Байкал
Экскурсия к лику богини Янжима и посещение озера Байкал
Экскурсия к лику богини Янжима и посещение озера Байкал

Что вас ожидает 🤩

  • Баргузинский дацан
  • Лик богини Янжима
  • Маяк в селе Турка
  • Природный памятник «Валун Черепаха»
  • Сретенский женский монастырь в селе Батурино
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Богиня Янжима – (в индийской мифологии – Сарасвати), подняв в грациозном жесте левую ногу, готова начать прекрасный танец сотворения жизни и красоты.
Каким-то чудеснейшим образом изображение танцующей богини (лик Янжимы) проявилось на огромном валуне, поросшим мхом, в мае 2005 года.
С тех пор началось паломничество к «Танцующей Богине», к ней обращаются за покровительством и защитой, и просто приходят поклониться божественной силе и красоте. В конце 2009 года рядом с местом проявления лика богини Янжимы был возведен Цогчен дуган Баргузинского дацана.
Танцующая богиня Янжима в Бурятии стала одной из самых почитаемых реликвий! Она — богиня мудрости, покровительница материнства, детей и учащихся. Также Богине Янжиме поклоняются поэты и художники, артисты и музыканты. Она дарует им тонкий ум, красноречие и всевозможные эстетические знания. Бездетные женщины обращаются к ней за помощью в зачатии детей.
Во время экскурсии вы посетите Баргузинский дацан и сделаете поклонение богине Янжима, а на обратном пути будет несколько остановок на берегу священного озера Байкал (в селе Максимиха, в селе Турка — на набережной у маяка и в местности, где находится природный памятник «Валун Черепаха»).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание в пути (в кафе)
  • Личные расходы (сувениры, «хии морин» для подношения)
Место начала и завершения?
Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Правила поведения на экологической тропе «Большое гороо Янжимы»:
  • 1. Не сходите с тропы, не затаптывайте цветы и травы, не мешайте жить обитателям тропы
  • 2. Совершайте гороо (обход территории дацана) без лишнего шума (а лучше вообще молча)
  • 3. Не срывайте растения, не выносите природные сувениры: камни, коряги, цветы
  • 4. С тропы можно выносить знания, прекрасные впечатления, фотоснимки и видеокадры, творческий подъем, веру и вдохновение
  • 5. Ленточки, хадаки, флажки «хии морин» можно развешивать на специальные шесты или подносить на столики для подношений
  • 6. На тропу и на место поклонение богине Янжиме нельзя приносить молоко, конфеты, печенье. Оставленные на святом месте продукты привлекают грызунов, приводят к появлению мусора в Святом месте
  • 7. Курение запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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