Богиня Янжима – (в индийской мифологии – Сарасвати), подняв в грациозном жесте левую ногу, готова начать прекрасный танец сотворения жизни и красоты.

Каким-то чудеснейшим образом изображение танцующей богини (лик Янжимы) проявилось на огромном валуне, поросшим мхом, в мае 2005 года.

С тех пор началось паломничество к «Танцующей Богине», к ней обращаются за покровительством и защитой, и просто приходят поклониться божественной силе и красоте. В конце 2009 года рядом с местом проявления лика богини Янжимы был возведен Цогчен дуган Баргузинского дацана.

Танцующая богиня Янжима в Бурятии стала одной из самых почитаемых реликвий! Она — богиня мудрости, покровительница материнства, детей и учащихся. Также Богине Янжиме поклоняются поэты и художники, артисты и музыканты. Она дарует им тонкий ум, красноречие и всевозможные эстетические знания. Бездетные женщины обращаются к ней за помощью в зачатии детей.

Во время экскурсии вы посетите Баргузинский дацан и сделаете поклонение богине Янжима, а на обратном пути будет несколько остановок на берегу священного озера Байкал (в селе Максимиха, в селе Турка — на набережной у маяка и в местности, где находится природный памятник «Валун Черепаха»).