Водная прогулка
Ледовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
Путешествие на Ольхон откроет перед вами мистические тайны Байкала. Уникальные виды, легенды и места силы ждут вас на этом захватывающем маршруте
Начало: У отеля «Байкал Плаза»
«Во время экскурсии гид расскажет вам множество легенд, загадок и тайн озера Байкал и острова Ольхон»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
15 900 ₽ за человека
Водная прогулка
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Сибири на двухдневной водной прогулке по Байкалу из Улан-Удэ. Уникальные пейзажи и бурятские легенды ждут вас
«Вы проведете два дня у берега великого озера, совершите треккинг к вершине заповедного полуострова Святой нос или проплывете на катере по Чивыркуйскому заливу»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
105 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
Познакомиться с великим озером, побывать в известных локациях на его берегу и зарядиться энергией
«Обсудим единственный женский монастырь республики, развитие инфраструктуры, озеро Байкал и многое-многое другое»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Путешествие к священному озеру, шаманская скала Черепаха и маяк в селе Турка
Начало: Центр города
«По приезде на берег мы проведём небольшой шаманский обряд почитания древнего озера, поднесём монетки и отправим мысленные прошения»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
21 800 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Зимний Байкал: максимум за 2 дня
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала: катание на коньках, судно на воздушной подушке, шаманские ритуалы и термальные источники ждут вас
«В пути обязательно будем останавливаться в фото-точках и погружаться в местный колорит: вы услышите легенды озера, узнаете об обычаях бурят, местном буддизме и шаманизме»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
105 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Улан-Удэ - в снежное царство острова Ольхон
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала: ледяные пещеры, голубые торосы и легендарный пузырьковый лёд ждут вас на Ольхоне. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: На ул. Ербанова
«Мы остановимся на половине пути над самым глубоким местом озера»
Расписание: ежедневно в 07:00
1 фев в 07:00
2 фев в 07:00
15 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - к термальным источникам Байкала
Напитаться энергией великого озера и подарить себе ощущение полного обновления
Начало: На улице Коммунистической
«Это идеальный маршрут для тех, кто хочет ощутить дыхание великого озера, не имея в распоряжении много времени»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по берегу великого озера, раскроете особенности микроклимата Байкальской котловины и узнаете, как они влияют на жизнь человека»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
35 910 ₽
39 900 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкал своими глазами - из Улан-Удэ
Послушать дыхание озера и поговорить о его истории
«А в тёплое время не оторвать взгляд от буйства красок, оттенков воды и неба, бликов солнца на поверхности озера»
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
18 896 ₽
19 890 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная экскурсия из Улан-Удэ «Я был на Байкале!»
Для тех, кто мечтает увидеть великое озеро
Начало: По договорённости с организатором
«Людей всегда притягивал Байкал — самое чистое и глубокое озеро на планете»
23 янв в 09:00
27 янв в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
По Селенге-реке, да к Байкалу - из Улан-Удэ
Дышать воздухом истории и тайги, узнавать о гидрологии и шаманизме и гулять по пляжам моря-озера
«А ещё — за возможность познакомиться с разными культурами, услышать истории людей, которые живут на берегах нашего озера-моря»
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сокровища Байкала: от природных видов до горячих источников
Отправиться из Улан-Удэ к тишине монастыря и просторам древнего озера
23 янв в 09:00
24 янв в 09:00
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимний Байкал: ледяная сказка
Отправиться из Улан-Удэ к удивительным местам и бескрайним просторам озера
Начало: У площади Театральная
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
