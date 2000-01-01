Приглашаем Вас посетить индивидуальную однодневную экскурсию на озеро Байкал с посещение термального горячего источника "Загза" в местности Энхалук.

Во время нашего путешествия по пути вы ознакомитесь с достопримечательностями Восточного побережья озера Байкал. От гида вы узнаете общую информацию о Байкале, о его истории и легендах, а также исторические факты о заливе Провал и почему он так называет.

По пути к озеру Байкал, будет остановка в месте поклонения бурят-шаманистов и вы познакомитесь с хозяином и повелителем этих мест - это деревянная скульптурная композиция, в центре которой повелитель Воды Усаан-Лобсон высотой более 3,5 метров, а у изножья божества девять сакральных фигурок - его мифических слуг. Гид вам расскажет об этом мифологическом владыке Байкала. Затем посетите одно из любимых мест отдыха и туризма в Бурятии - песчаные пляжи села Энхалук. Далее вам предстоит посетить термальный источник "Загза" (который относится к водам гидрокарбонатного типа, температура от + 40°С и выше). Замечательный эффект от горячих ванн замечают больные с проблемами костей и суставов, нервной системы.

Источники находятся в хвойном лесном массиве, поэтому оздоровление будет комплексным - помогут и целебные воды, и неторопливые прогулки по свежему воздуху берега озера Байкал.

Красота и целительная сила природы у источников "Загза" зарядят Вас энергией на весь год.

Лечебные факторы:

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