Горячий источник в Энхалуке

Приглашаем Вас посетить индивидуальную однодневную экскурсию

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Приглашаем Вас посетить индивидуальную однодневную экскурсию на озеро Байкал с посещение термального горячего источника "Загза" в местности Энхалук.
Горячий источник в Энхалуке

Что вас ожидает 🤩

  • Деревянная скульптурная композиция хранитель Байкала "Усаан-Лобсон"
  • Байкальский дацан в селе Дулан
  • Песчаные пляжи села Новый и Старый Энхалук
  • Термальный источник "Загза"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем Вас посетить индивидуальную однодневную экскурсию на озеро Байкал с посещение термального горячего источника "Загза" в местности Энхалук.
Во время нашего путешествия по пути вы ознакомитесь с достопримечательностями Восточного побережья озера Байкал. От гида вы узнаете общую информацию о Байкале, о его истории и легендах, а также исторические факты о заливе Провал и почему он так называет.
По пути к озеру Байкал, будет остановка в месте поклонения бурят-шаманистов и вы познакомитесь с хозяином и повелителем этих мест - это деревянная скульптурная композиция, в центре которой повелитель Воды Усаан-Лобсон высотой более 3,5 метров, а у изножья божества девять сакральных фигурок - его мифических слуг. Гид вам расскажет об этом мифологическом владыке Байкала. Затем посетите одно из любимых мест отдыха и туризма в Бурятии - песчаные пляжи села Энхалук. Далее вам предстоит посетить термальный источник "Загза" (который относится к водам гидрокарбонатного типа, температура от + 40°С и выше). Замечательный эффект от горячих ванн замечают больные с проблемами костей и суставов, нервной системы.
Источники находятся в хвойном лесном массиве, поэтому оздоровление будет комплексным - помогут и целебные воды, и неторопливые прогулки по свежему воздуху берега озера Байкал.
Красота и целительная сила природы у источников "Загза" зарядят Вас энергией на весь год.

Лечебные факторы:

Подобные минеральные воды успешно применяются при:

  • заболеванияхкостно-суставной системы нетуберкулезногохарактера;
  • заболеванияхпериферической нервной системы;
  • последствиях травм опорно-двигательного аппарата;
  • заболеваниях кожи;
  • хронических воспалительных заболеваниях женских половых органов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается транспортный сбор - 2000 руб. с группы.
  • Перекус или обед в придорожном кафе по маршруту экскурсии
  • Входной билет на посещение термальных ванн (250 руб. с человека)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завершение: Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что необходимо взять с собой, если вы планируете принимать термальные ванны:
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки

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