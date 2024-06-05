Экскурсии на горячие термальные источники в Улан-Удэ

Найдено 4 экскурсии в категории «Термальные источники» в Улан-Удэ, цены от 7 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
79 отзывов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
«В окружении соснового бора, где когда-то гуляли декабристы, вы услышите об открытии горячих источников и сможете испытать на себе их целебные свойства»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 900 за всё до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Билеты на термальные источники не включены в стоимость — 300 рублей с человека»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2990026 910 за всё до 3 чел.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900 за человека
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
«13:30 — Прогулка по Чивыркуйскому заливу Байкала15:00 — Термальные источники в бухте Змеевая16:00 — Обед, выезд в обратном направлении»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
    Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много легенд. Очень интересно и увлекательно! Рекомендую!
    Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Хотели съездить на Ольхон одним днем, но в этот день Туров не было из-за погоды. А день всего был один
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    в Улан-Удэ. И вот повезло, нашла в интернете Валерия, замечательного и интересного гида! Он заехал за нами утром к гостинице и отвез на Байкал. Дорога была интересная- с рассказами про историю края, шаманизм, Байкал и известнейший Дацан, и лам. Нам дали возможность спокойно погулять одним, и насладиться видами озера. Съездили на горячие источники. Останавливались пообедать. Довольные и уставшие вернулись назад. Спасибо, Валерий! Очень советую тем у кого очень мало времени, а увидеть Байкал хочется.

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Спасибо за проведенную экскурсию Алексею. Очень вежливый, корректный, хорошо знает маршрут. Посетили все запланированные локации.
  • К
    Козлова
    13 мая 2024
    Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
    Спасибо большое. Всё очень понравилось. Приедем к Вам ещё
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Не забываемо! 🔥
    Не забываемо! 🔥Не забываемо! 🔥Не забываемо! 🔥Не забываемо! 🔥
  • О
    Ольга
    18 марта 2024
    Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
    Я недавно впервые воспользовалась сервисом Tripster, и, честно скажу, это было просто потрясающе! Вам точно стоит попробовать этот сервис, я
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    сама уже планирую следующее приключение с ним. Марианна, автор этого тура, быстро реагировала на все мои вопросы. Нам посчастливилось получить приватный тур, так как кроме нас в этот день никого не было. Тур был заточен прямо под наши предпочтения, даже погодные условия были учтены. Нас забрали прямо из отеля, что было очень удобно. А Сергей Халеев, наш гид, - просто находка! Он не только увлекал нас невероятными историями, но и терпеливо поддерживал весь день. Начиная с горячих источников и заканчивая вкусной едой по пути, мы просто наслаждались каждой минутой. И это еще не все: Сергей дал нам глубокое понимание захватывающей бурятской культуры. Он научил нас правильному этикету в буддийских монастырях и просветил нас о традициях священных мест. Он даже научил нас читать предсказания по костям! Эти впечатления оставили неизгладимый след в нашей жизни и сплотили нашу семью больше, чем когда-либо, включая моих родителей и сестру. Поверьте, это приключение навсегда останется в наших сердцах!

  • А
    Андрей
    21 августа 2023
    Поездка к Байкалу и горячий источник в Энхалуке
    Очень хороший гид Аюна
  • Д
    Дмитрий
    13 августа 2023
    Из Улан-Удэ - на Байкал
    Наиль провел отличную экскурсию. Хорошо знает материал.
  • С
    Светлана
    5 августа 2023
    Из Улан-Удэ - на Байкал
    Весь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленные объекты, получили массу интересной информации и огромное удовольствие от экскурсии. Всем рекомендую эту экскурсию, а Сергея, как профессионального экскурсовода! Спасибо.
    Весь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленныеВесь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленныеВесь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленныеВесь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленные
  • А
    Анна
    3 августа 2023
    Из Улан-Удэ - на Байкал
    Ездила на экскурсию с Сергеем. Очень насыщенная, интересная поездка. Грамотно построен маршрут. Самостоятельно за один день невозможно столько увидеть и узнать. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
  2. Из Улан-Удэ - на Байкал
  3. Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
  4. Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Термальные источники" можно забронировать 4 экскурсии от 7 900 до 26 910 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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