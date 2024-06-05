1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
«В окружении соснового бора, где когда-то гуляли декабристы, вы услышите об открытии горячих источников и сможете испытать на себе их целебные свойства»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Билеты на термальные источники не включены в стоимость — 300 рублей с человека»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2990026 910₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
«13:30 — Прогулка по Чивыркуйскому заливу Байкала15:00 — Термальные источники в бухте Змеевая16:00 — Обед, выезд в обратном направлении»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много легенд. Очень интересно и увлекательно! Рекомендую!
- ААнастасия31 мая 2024Хотели съездить на Ольхон одним днем, но в этот день Туров не было из-за погоды. А день всего был один
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо за проведенную экскурсию Алексею. Очень вежливый, корректный, хорошо знает маршрут. Посетили все запланированные локации.
- ККозлова13 мая 2024Спасибо большое. Всё очень понравилось. Приедем к Вам ещё
- ННаталья30 апреля 2024Не забываемо! 🔥
- ООльга18 марта 2024Я недавно впервые воспользовалась сервисом Tripster, и, честно скажу, это было просто потрясающе! Вам точно стоит попробовать этот сервис, я
- ААндрей21 августа 2023Поездка к Байкалу и горячий источник в ЭнхалукеОчень хороший гид Аюна
- ДДмитрий13 августа 2023Наиль провел отличную экскурсию. Хорошо знает материал.
- ССветлана5 августа 2023Весь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленные объекты, получили массу интересной информации и огромное удовольствие от экскурсии. Всем рекомендую эту экскурсию, а Сергея, как профессионального экскурсовода! Спасибо.
- ААнна3 августа 2023Ездила на экскурсию с Сергеем. Очень насыщенная, интересная поездка. Грамотно построен маршрут. Самостоятельно за один день невозможно столько увидеть и узнать. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Термальные источники»
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