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сама уже планирую следующее приключение с ним. Марианна, автор этого тура, быстро реагировала на все мои вопросы. Нам посчастливилось получить приватный тур, так как кроме нас в этот день никого не было. Тур был заточен прямо под наши предпочтения, даже погодные условия были учтены. Нас забрали прямо из отеля, что было очень удобно. А Сергей Халеев, наш гид, - просто находка! Он не только увлекал нас невероятными историями, но и терпеливо поддерживал весь день. Начиная с горячих источников и заканчивая вкусной едой по пути, мы просто наслаждались каждой минутой. И это еще не все: Сергей дал нам глубокое понимание захватывающей бурятской культуры. Он научил нас правильному этикету в буддийских монастырях и просветил нас о традициях священных мест. Он даже научил нас читать предсказания по костям! Эти впечатления оставили неизгладимый след в нашей жизни и сплотили нашу семью больше, чем когда-либо, включая моих родителей и сестру. Поверьте, это приключение навсегда останется в наших сердцах!