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вид на залив со смотровой площадки, острова Змеиной бухты и отдых в термальных источниках - все это сделает ваше путешествие незабываемым. Чивыркуйский залив - второй по величине залив озера Байкал и один из самых теплых. Он находится на территории знаменитого Забайкальского национального парка.



Впечатления передать словами невозможно - нужно увидеть все самому! В путешествии вас ждут уникальные водоемы с целебными свойствами, необычайная природа со своей флорой и фауной, берега, покрытые тайгой, причудливые «островки» и скалы, песчаные пляжи и величественное озеро Байкал. Смотровая площадка открывает фантастические виды, которые запомнятся надолго. Забронируйте экскурсию и насладитесь красотой Байкала