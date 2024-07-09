Прогулки на катере в Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Улан-Удэ, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
На машине
На катере
12 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
«С катера вы рассмотрите живописныеострова, встретите чаек и бакланов, а если повезет — то и хозяина тайги, бурого медведя (и эта встреча будет абсолютно безопасной)»
Завтра в 10:00
21 июля в 10:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
На катере
На теплоходе
5 отзывов
10 часов
Водная прогулка
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
«Мы совершим прогулку по самым ярким местам на теплоходе или катере, посмотрим на залив со смотровой площадки, увидим острова Змеиной бухты и отдохнем в термальных источниках»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 10:00
21 июля в 10:00
8 000 за человека
Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
На автобусе
На катере
12 часов
Водная прогулка
Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
Отправиться в групповое путешествие по восточному берегу Байкала - на автобусе, катере и пешком
Начало: В Улан-Удэ или других местах по маршруту (смотрите...
«На скоростном катере едем до села Катунь, где в рыбацком доме для вас приготовят обед из традиционных рыбных блюд15:00 — 16:30 — прогулка до Ушканьих островов»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00 и 10:00
Завтра в 07:00
21 июля в 07:00
15 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульнара
    9 июля 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Это было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск на Байкал. Бурятия это невероятная
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    смесь неповторимой уникальной красивейшей природы, силы, которую не обязательно видеть, но её чувствуешь, местных традиций, шаманизма, буддизма и гостеприимства. Тот случай, когда хочется через время вернуться ещё раз. Спасибо за экскурсии, за организацию, за хорошее отношение, за такое замечательное знакомство с этим краем🥰 Отдельно хочу поблагодарить гидов Жаргалму и Валерия за увлекательные путешествия и их любовь к родной земле. И Лилию, которая всегда была на связи и решала все форс мажорные ситуации. У нас задержали на несколько часов вылет и запланирована экскурсия могла бы и не состояться, но благодаря организатору все получилось. Очень хорошая команда, которая реагирует на ваши просьбы и пожелания)))

    Это было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск на
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
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    людей. Увидеть Байкал так, как увидели мы - невозможно без местного жителя, который любит и уважает красоту здешних мест, для нас таким местным жителем был гид Валерий, и он справился с этой задачей на 5+, кроме того Валерий прекрасно знает шаманские обряды, обычаи и легенды, и это добавило аутентичности и эксклюзивности нашему путешествию. Нашли общий язык мы быстро, весь тур прошел в приятной дружеской обстановке. Огромная благодарность! Теперь хотим вернуться на Байкал зимой

  • Л
    Лариса
    1 сентября 2023
    По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
    Каждый год приезжаем семьей на Чивыркуйский залив, мое самое любимое место. Байкальские мальдивы, красиво, тепло, что еще нужно для отдыха)
  • А
    Алексей
    18 августа 2023
    По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
    Чивыркуйский перешеек отделяет Баргузинский и Чивыркуйский залив от материковой части. Это десятки километром чистейших пляжей и песчаных дюн! Все чисто, не разбросан мусор
  • О
    Ольга
    11 августа 2023
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!
  • И
    Ирина
    11 июня 2023
    По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
    Хорошее место с хорошей историей, прекрасный вид и воздух. Природа самая-самая! озеро Байкал чистейшее озеро в мире. Всем советую посетить эти края!!!
  • К
    Косовский
    23 июля 2022
    Байкал. Чивыркуйский залив + прогулка на катере за 1 день
    Однодневный тур на Байкал-Чувыркуйский залив (Забайкальский национальный парк) оказался на удивление живым, информативным, комфортным, упорядоченным и очень интересным. Экскурсовод смог оказать
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    должное внимание каждому, учитывая интересы и запросы каждого из нас. Выражаю огромную благодарность вам, Наталья, за организацию такого чудесного тура. А также благодарю Сергея за безупречное воплощение задуманного в реальность.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На катере»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
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  3. Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июле 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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