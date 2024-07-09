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смесь неповторимой уникальной красивейшей природы, силы, которую не обязательно видеть, но её чувствуешь, местных традиций, шаманизма, буддизма и гостеприимства. Тот случай, когда хочется через время вернуться ещё раз. Спасибо за экскурсии, за организацию, за хорошее отношение, за такое замечательное знакомство с этим краем🥰 Отдельно хочу поблагодарить гидов Жаргалму и Валерия за увлекательные путешествия и их любовь к родной земле. И Лилию, которая всегда была на связи и решала все форс мажорные ситуации. У нас задержали на несколько часов вылет и запланирована экскурсия могла бы и не состояться, но благодаря организатору все получилось. Очень хорошая команда, которая реагирует на ваши просьбы и пожелания)))