1 чел.
По популярности
13 часов
Водная прогулка
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
«С катера вы рассмотрите живописныеострова, встретите чаек и бакланов, а если повезет — то и хозяина тайги, бурого медведя (и эта встреча будет абсолютно безопасной)»
Завтра в 10:00
21 июля в 10:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Водная прогулка
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
«Мы совершим прогулку по самым ярким местам на теплоходе или катере, посмотрим на залив со смотровой площадки, увидим острова Змеиной бухты и отдохнем в термальных источниках»
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 10:00
21 июля в 10:00
8 000₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
Отправиться в групповое путешествие по восточному берегу Байкала - на автобусе, катере и пешком
Начало: В Улан-Удэ или других местах по маршруту (смотрите...
«На скоростном катере едем до села Катунь, где в рыбацком доме для вас приготовят обед из традиционных рыбных блюд15:00 — 16:30 — прогулка до Ушканьих островов»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00 и 10:00
Завтра в 07:00
21 июля в 07:00
15 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульнара9 июля 2024Это было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск на Байкал. Бурятия это невероятная
- ЮЮлия3 июня 2024Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
- ЛЛариса1 сентября 2023Каждый год приезжаем семьей на Чивыркуйский залив, мое самое любимое место. Байкальские мальдивы, красиво, тепло, что еще нужно для отдыха)
- ААлексей18 августа 2023Чивыркуйский перешеек отделяет Баргузинский и Чивыркуйский залив от материковой части. Это десятки километром чистейших пляжей и песчаных дюн! Все чисто, не разбросан мусор
- ООльга11 августа 2023Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!
- ИИрина11 июня 2023Хорошее место с хорошей историей, прекрасный вид и воздух. Природа самая-самая! озеро Байкал чистейшее озеро в мире. Всем советую посетить эти края!!!
- ККосовский23 июля 2022Байкал. Чивыркуйский залив + прогулка на катере за 1 деньОднодневный тур на Байкал-Чувыркуйский залив (Забайкальский национальный парк) оказался на удивление живым, информативным, комфортным, упорядоченным и очень интересным. Экскурсовод смог оказать
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На катере»
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